Отток украинцев за границу — в основном в Польшу — продолжается. Количество беженцев постепенно снижается, но ежедневно в среднем около 16 тысяч человек пересекают границу в западном направлении. Но вместе с тем наметилась обратная тенденция — беженцы массово возвращаются домой

В Киеве появились на дорогах пробки, в ресторанах образовались очереди, без записи не попасть в салон красоты. Только на Пасху, 24 апреля, в Украину вернулись 15 тысяч человек. Несмотря на то, что украинские власти не рекомендуют пока своим гражданам торопиться с выездом из безопасных мест, большинство беженцев не нашли себя в Европе.

Многие не знают, чем могли бы зарабатывать на жизнь в Польше или Германии. Работа уборщика или посудомойки далеко не каждому видится возможной. В соцсетях появились истории, где украинцы, которые столкнулись с европейским бытом и укладом жизни, захотели вернуться домой. Жительница пригорода Киева Наталья вынуждена была покинуть родной дом и направиться в Европу. Она поделилась своим опытом о «прелестях» европейской жизни. Наталья часто путешествовала по Европе и приобрела много друзей в разных странах ЕС. Но туристический опыт оказался далек от реальных условий, в которых живут рядовые европейцы. Их экономические трудности сейчас усугубились еще и санкционной политикой их правительств.

«Я начала говорить со своими многочисленными друзьями из разных стран о реальных перспективах жизни в их стране.

1) Швеция. Все жители Швеции чувствуют себя безопасно и социально защищенно. Медицина на высшем уровне, социальной пенсии достаточно чтобы встретить старость (при условии, что ты пахал всю жизнь). Из минусов: налоги 35-40%. Всю жизнь снимают жилье в комнатах с друзьями, т. к. мало кто может себе позволить арендовать квартиру лично. Не заключают официальные брак, чтобы получать бОльшие пособия на детей.

Большинство шведов очень любят выпить. Отпуск 25 дней. Остальное время — только труд!!

2) Ирландия. Аренда — безумно дорогая. Дома экономически дорого топить и технологии неэнергоэффективны. С каждым домом идет брошюрка от хозяина с указанием рекомендаций по отоплению и конечной стоимости.

Половина жилого фонда находится на радоновых почвах. Дома ежегодно проходят проверки на уровень радиации, а он в 4 раза выше нормы.

Медицина на 32 месте в Европе. Специализированного врача в среднем надо ожидать до 18 мес. Лечить стоматологию летают обычно в Польшу.

Транспорт нереально дорогой. «Рабство и проституцию»: политолог Мухин рассказал, что принесут украинские «беженцы» в Европу © AP, Sergei Grits

80% страны алкоголики (без преувеличения). Ирландская культура: все свободное время проводить в пабах и пить до состояния "в дрова".

Много агрессивных подростков, нормальным считается развлечение тянуть старый хлам в поле и жечь мегакостры.

3) Британия

Жители и работающие в Лондоне, как оказалось, живут вообще НЕ в Лондоне, а в 50 км агломерации. Электричка до Лондона и обратно 25 фунтов (ну недорого так). Большинство домов топят эпизодически и только спальни, и НЕ газом.

Работу негражданину Британии можно найти сразу, но только в сфере уборки. Со старта предлагают 7 фунтов в час (4 фунта стоит проезд в Метро или чашка кофе Латте).

Дипломы наши подтвердить дорого и практически нереально. Девушка фармацевт работает несколько лет на уборке и пытается найти работу по специальности. А фармация — одна из востребованных. Все очень дорого. Все живут впритык».

Но больше всего Наталью впечатлили экономные немцы и французы. Оказалось, что немногие могут себе позволить ежедневный душ, теплый клозет, а мясо интеллигенция ест только по выходным.

4) Германия. Это борьба за каждый евро в кошельке и строгий, холодный подсчет бюджета. Куда-то выехали большинство трудоспособных ребят из маленьких провинциальных городов. Немного грустное зрелище — города одних пенсионеров с пустыми, вымытыми шампунем улицами… Украинские беженцы в России. Восемьсот тысяч забот, добрых дел и проблем © РИА Новости, Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

Дома топят газом, но очень экономят. Топят нормально только спальни, в коридорах и туалете может быть +10. Электричество самое дорогое в ЕС.

Медицина бесплатная (страховая) только базовая.

Поезд Лейпциг — Берлин (1 час в дороге) 50 евро. Молодежь всю жизнь снимает жилье в районе, где удастся найти работу. Однокомнатная квартира на окраине Лейпцига 700 евро.

Зарплаты средние — 1500 евро. Считается всё… Я не могла принимать душ каждый день, так как хозяйка говорила, что дорого. Стрижка, маникюр, сигареты, алкоголь — роскошь…

5) Франция. Когда я задала вопрос о жизни и иммиграции одному достаточно успешному преподавателю одного из ведущих университетов Парижа и первое, что он мне сказал: мясо 25-50 евро. Я не могу себе позволить кушать мясо каждый день. Только трижды в неделю. Рыба — дороже».

Наталья подытожила свой рассказ, что европейская жизнь не такая сладкая, как казалось из-за рубежа или через окно туристического автобуса. «Все начинаешь ценить и понимать только со временем. Оказывается, мы еще очень даже неплохо жили в Украине!»