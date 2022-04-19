Еще в 2014 году, когда Украина начала выстраивать новую политическую систему, основанную на агрессивной экспансии этнического национализма и бесконечной войне против внутренних и внешних врагов, наиболее прозорливые комментаторы предупреждали, что за этими процессами пристально следят в Европе и США

Коллективный Запад использовал украинское правительство в своих внешнеполитических целях, чтобы оказывать давление на Москву. Однако, помимо этого, он рассматривал Украину как полигон для обкатки социально-политических технологий, которые позволяют контролировать общественное сознание в условиях развития социального кризиса.

Происходящие после Евромайдана события показали, что демократию можно отменить, права человека легко свернуть — если это преподносится под видом борьбы за национальные ценности, на которые постоянно посягает агрессор. Государство больше не несет ответственности за обнищание простых граждан, потому что во всех проблемах виноват Кремль или его вездесущая агентура.

Нельзя обращать внимание на воровство чиновников и олигархов — напротив, подразумевается, что ограбленный народ должен объединиться с ними ради спасения украинской нации. А власти нахально требуют от бедняков потуже затянуть свои пояса и терпеливо поддерживать любые действия президента — во имя будущей победы в этой священной цивилизационной войне. Фукуяма и конец истории США © commons.wikimedia.org, Labraxa

За минувшие восемь лет эта система доказала свою эффективность, и на Западе прагматично перенимают украинские наработки. Европейские политики занимаются сейчас ровно тем же, чем занимались в Киеве еще во времена Петра Порошенко, — призывают сограждан экономить воду и газ, меньше стоять под душем и просиживать вечера в потемках, чтобы нанести этим урон Владимиру Путину. Официальный Брюссель тоже обвиняет в социальных проблемах Россию, а Джозеф Байден прямо называет повышение цен на бензин «путинским повышением», — объясняя, что его администрация не имеет к этим неприятностям ни малейшего отношения.

Свобода слова и прочие демократические свободы тоже обнуляются на Западе по украинскому образцу. Политическая цензура, которая осуществляется путем блокирования неугодных блогеров и информационных каналов, преследования заподозренных в сотрудничестве с Москвой диссидентов, уничтожение «коммунистических» памятников и запрет советской символики — все это до мелочей напоминает постмайдановские реалии, которые постепенно становятся новой нормальностью для всего «свободного мира».

Сотрудничество с ультраправыми, напротив, перестало быть в Европе запретным табу — впервые с середины прошлого века, после поражения нацистского Рейха. Подразделения украинских националистов, вооруженные и обученные специалистами НАТО, вызывают восхищение у западных либеральных медиа. Им легко прощают людоедскую идеологию и так же охотно оправдывают совершенные ее именем преступления. Потому что структуры вроде печально известного полка «Азов» считаются эффективными в целях беспощадной борьбы с врагами и рассматриваются как меньшее зло по сравнению с предельно демонизированными «русскими».

Крутой поворот от либерально-демократических ценностей в сторону открытого альянса с их принципиальными противниками очевидно нуждался в теоретическом обосновании через рупоры массовой пропаганды — чтобы объяснить американцам и европейцам, почему нацисты превратились из опасных изгоев в рукопожатных союзников.

Этот урок политинформации не заставил себя долго ждать. Причем, по иронии судьбы, его прочитал для нас Фрэнсис Фукуяма. Тот самый профессор Стэнфордского университета, который провозгласил когда-то «конец истории», обещая, что крушение СССР приведет к безраздельному доминированию США и господству неолиберального миропорядка, основанного на финансовых и политических интересах корпоративного бизнеса.

С тех пор прошло тридцать лет — знаменитая книга под названием «Конец истории и последний человек» вышла как раз в 1992 году. Однако за это время история не раз доказала, что попытки похоронить ее несколько преждевременны. А Фукуяма, за которым давно закрепилась репутация глобального политрука неолиберализма, продолжает колебаться вслед за генеральной линией партии.

В своем новом программном тексте «Либерализм нуждается в нации», опубликованном на страницах журнала Foreign Affairs, он объясняет, что современные либеральные правительства обязаны сделать ставку на защитников «национальных ценностей» и сильные национальные государства. Еще недавно профессор называл их нелепым анахронизмом, обреченным на исчезновение под влиянием глобализационных процессов, размывающих национальные идентичности и границы. А теперь он сам высмеивает приверженцев «гнилого либерализма», мечтавших о жизни в объединенном мире. Потому что логика глобального кризиса подталкивает элиты к жесткой конкурентной борьбе за сырье и рынки, которая обречена опираться на жесткую националистическую риторику.

«Многие либералы не любят окрашенных национальной обособленностью пристрастий националистов и воображают себя «гражданами мира»… Либерализм с его универсалистскими претензиями может испытывать неловкость в соседстве с кажущимся ограниченным национализмом, но их можно примирить. Цели либерализма полностью совместимы с миром, разделенным на национальные государства. Все общества должны применять силу как для сохранения внутреннего порядка, так и для защиты от внешних врагов.

Власть государства основана на общественном договоре между независимыми людьми, которые соглашаются отказаться от части своих прав поступать свободно в обмен на защиту государства. Либеральные права бессмысленны, если они не могут быть обеспечены государством, которое, согласно известному определению немецкого социолога Макса Вебера, является законной монополией силы на определенной территории», — рассуждает сейчас в своей статье Фукуяма.

Провозгласивший конец истории философ научит украинских депутатов госуправлению © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Они мотивированы глубоким чувством патриотизма и национальной идентичности. Думаю, это именно те факторы, которые действительно играют большую роль в определении результатов вооруженных конфликтов», — рассказывает сейчас Фукуяма.

Он по-настоящему очарован коллективным «Азовом» и обращается к охранителям либерального миропорядка, призывая опереться для его защиты на ультраправых — чтобы защитить его от внутренних социальных взрывов и внешних конкурентных угроз.

Этот гротескный национал-либерализм, гибрид вольфсангеля («волчьего крюка») с долларом, представляет собой новую идеологию для США и Евросоюза. Потому что перманентный рост цен и тарифов будет проходить параллельно с милитаризацией западных демократий, сопровождаясь ужесточением цензуры и уничтожением политической оппозиции — вплоть до применения силы, к которому уже призвал Фукуяма.

Потому что лозунг «Все будет Украина!» на самом деле уже давно не звучит как шутка.