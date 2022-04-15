Всё, способное называться «независимой Украиной», должно быть полностью ликвидировано, при этом Запад будет и дальше поставлять стране вооружение

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 15 апреля.

«Земли должны быть включены в состав РФ»

В результате спецоперации РФ должно быть полностью ликвидировано все способное называться «независимой Украиной», убеждён публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, все эти земли должны быть включены в состав Российской Федерации — «именно потому, что все остальные варианты решения уже доказали свою неработоспособность».

«Имеет смысл отвечать всем — и нашим согражданам, и иностранцам, так, как отвечает в таких случаях Владимир Рудольфович Соловьев: "Смотрите на высказывания нашего Верховного главнокомандующего. Он четко обозначил цели денацификации, демилитаризации Украины, и эти задачи будут, несомненно, выполнены", — сказал Вассерман. Анатолий Вассерман: Отделить украинцев от остальных русских можно только путем насилия и обмана © РИА Новости, Александр Натрускин

Также он добавил, что эти задачи в принципе неосуществимы для самостоятельной Украины, в каком бы то ни было виде, кто бы ее ни возглавлял.

«Если сейчас убрать Зеленского и вместо него посадить Медведчука, то через пару недель, а то и пару дней, Медведчук будет говорить то же самое, что и Зеленский. Просто такова природа самой идеи отделить украинцев от остальных русских. Это возможно только путем насилия и обмана.

Пусть те, кто сейчас беспокоится, научатся отделять политическую риторику от реальных планов, и поймут, что мы отходим назад только, чтобы брать разбег», — заявил депутат.

«Перед нами противник, которого будут поддерживать из-за рубежа различной техникой»

Запад продолжает снабжать Украину вооружением. Если потери в людях страна еще может как-то заткнуть за счет новых мобилизованных, то потери тяжелой техники зачастую невосполнимы, особенно это касается тяжелых РСЗО, САУ, пояснил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, известный также как Colonel Cassad. Артиллерия несет тяжелые потери, компенсировать их зачастую нечем, или можно, но не сразу, а нужно сразу и сейчас, добавил он.

«Я думаю, будет поставляться и САУ, и что-то более серьезное. Они уже полностью взяли курс на подобный тип войны, она промежуточным решением не закончится, это надо ясно понимать.

И в этом плане Россия должна учитывать опыт сирийской кампании — перед нами противник, которого будут поддерживать из-за рубежа различной техникой, в том числе и современной», — сказал эксперт. Борис Рожин: Мы видим, насколько оскотинилась украинская власть и даже не стесняется этого © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Андрей Блинский

По его словам, раз они не хотят заключать соглашение на тех условиях, которые предлагали тогда, надо ужесточать условия и брать курс на создание на уже освобожденных территориях и тех, которые будут освобождены, новых государственных образований.

«Надо решить военные задачи и постепенно переходить к созданию более структурированной государственной политики, с учетом того курса, который осуществляет США. Понятное дело, что они войну прекратить не дадут, режим на Украине будет всячески этому способствовать, и поэтому никакие переговоры там ни к чему не приведут.

Соответственно, надо всерьез думать над тем, что делать на тех территориях, которые будут освобождены нашей армией», — заявил Рожин.

«Украина останется "анти-Россией"»

О необходимости некого компромиссного договора с Киевом рассказал военный историк, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин. Война, подчеркнул он, наносит «огромный вред и нам, и Украине, и всему миру».

Если война будет продолжаться годами, она повлечет серьезные последствия и для Украины, и для России, прогнозирует Норин, поэтому «наиболее разумным выходом из этой ситуации были бы переговоры, которые создали бы основу не просто для прекращения огня, а для прочного мира».

«Если после сражения в Донбассе все всё равно продолжат воевать, то дальше будет штурм Харькова, Днепропетровска, Запорожья, Кривого Рога, и будет у нас не один Мариуполь, а десять. Это будет катастрофа и для Украины, и для России. У нас сыпется экономика, мы теряем людей. Для нас крайне невыгодно затягивать войну.

Даже если противник будет лежать на боку, то это не компьютерная игра, когда у тебя остался один юнит, а у противника — ноль юнитов, и ты победил. Мы же воюем за себя, а не против Украины. Нам не нужна ситуация, когда останется один русский, и ни одного украинца. Нам нужен мир, но он должен быть приемлемым для нас, и противник должен с ним смириться», — сказал эксперт. Евгений Норин: Украина как анти-Россия всё равно сохранится, это надо трезво понимать © vk.com, WARCATS.RU

Он также призвал избавиться от иллюзий.

«Украина останется "анти-Россией". Мы по факту ведем жесткую и опустошительную войну. Это значит, что на Украине в обозримом будущем все будут настроены антироссийски. Ты не можешь требовать от людей, чтобы они сначала посидели в бомбоубежище, а потом шли тебя встречать с цветами. Не получится, что война закончится и мы потом пойдем пить пиво.

Другое дело, что можно не любить партнера по переговорам, но добиться от него взаимоприемлемых условий, на которые обе стороны могут согласиться. Любить для этого друг друга совершенно не обязательно», — заявил Норин.