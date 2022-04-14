Жупел или сакральная жертва? Почему Мариуполь не стал «украинским Сталинградом»

В каждой войне есть свой коренной перелом, после которого становится очевидно, что одна сторона проигрывает, а другая обязательно выиграет. И в этом плане Мариуполь для Украины, увы, ее «Сталинградом» не стал

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Сегодня Мариуполь живет в нагромождении самых противоречивых слухов. Глава Чечни Рамзан Кадыров, лично курирующий своих бойцов в составе российских войск, уже заявил, что город «освобожден на 98%». А сегодня, 14 апреля 2022 года, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков добавил: «В городе Мариуполь полностью освобожден от боевиков нацистского формирования «Азов» морской торговый порт. Все заложники, удерживавшиеся нацистами на судах в порту, в том числе иностранные, освобождены».

Днем ранее тоже российское Минобороны сообщало, что в Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий войск России и ДНР добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.

Это, собственно, и позволило британскому военному аналитику, профессору Майклу Кларку в интервью телеканалу Sky News пророчить, что Мариуполь может пасть за считаные часы, уже 14-15 апреля, потому что, по его словам, украинцы в Мариуполе были загнаны в два котла и оттеснены к морю. «Я удивлюсь, если завтра к этому времени Мариуполь не окажется в руках россиян. Если они смогут победить украинцев в Мариуполе, они высвободят там, вероятно, половину своих сил, по крайней мере, 6000 или, может быть, 8000 солдат, чтобы начать продвигаться на север», — резюмировал британец.

Военный эксперт рассказал, когда Мариуполь перейдет под полный контроль российских сил © предоставлено Г.Дубовым Денис Прокопенко и начальник 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына записали совместное видеообращение из Мариуполя. И подтвердили, что, как и говорил днем ранее советник главы Офиса президента (ОПУ) Алексей Арестович, бригада морпехов не разгромлена полностью, а сумела соединиться с «Азовом», и теперь они воюют вместе. Хотя Прокопенко признал, что часть морпехов стали-таки «дезертирами» и сдались в плен, как и рассказывали российские Минобороны и медиа.

Поэтому трудно сказать, когда закончится битва за превращенный в руины Мариуполь и состоится его окончательное освобождение. Потому что для современной Украины и правящего в ней неонацистского режима Владимира Зеленского это город действительно имеет очень большое значение — после его перехода в руки россиян и ополченцев ДНР могут стремительно «посыпаться» и другие «фронты» украинцев. В первую очередь, конечно же, крупная группировка ВСУ на бывшей линии соприкосновения в Донецкой и части Луганской областей, которую россияне, собственно, и упредили от наступления на ЛДНР, 24 февраля начав СВО. Там собраны самые опытные и обученные части украинской армии, и если она будет пленена или разгромлена, то для оставшихся войск Украины этом может стать началом обрушения оборонной пирамиды. И символом того, что сопротивление бессмысленно, ибо как говорится, сила солому ломит.

Но начаться все это, повторяю, может в Мариуполе, и поэтому для режима Зеленского этот город — символ, в первую очередь, «украинской непобедимости». Не зря украинские пропагандисты называли его «наш Сталинград». Именно Мариуполь должен был стоять до конца и выстоять, чтобы помочь Киеву сковать значительные группировки российских войск и ополченцев, продемонстрировать выучку ВСУ и поддерживающих их карательных батальонов, дождаться от коллективного Запада такой помощи и такого санкционного давления на Россию, которые могли бы деблокировать осаду города и позволить укровойскам выйти из города с честью.

В этом плане Мариуполь был еще и жупелом украинского мужества, малой родиной «новых киборгов», которые победили «путинскую оккупацию» и своей гибелью обессмертили себя. Как их предшественники в Донецком аэропорту в 2014-2015 годах. Также после падения и выхода из города украинских войск город должен был стать некой сакральной жертвой, не напрасной, а мужественно положенной на алтарь общей украинской победы и вдохновляющей остальные части ВСУ на повторение «мариупольского стояния». И, конечно же, Мариуполь должен был убедить этот самый Запад в необходимости обязательно накачивать Украину оружием.

Получается пока все с точностью до наоборот. Российские войска и народная милиция ДНР окружили город плотным кольцом, из которого явно не вырваться, а украинские власти окутали защитников Мариуполя пеленой фейков и обнадеживающей лжи о том, что им идет помощь, что генштаб ВСУ разработал и совместно с союзниками со всего мира воплощает план деблокады защитников на земле и со стороны моря. И такие попытки действительно были, но получились они жалкими и неубедительными, более того — в чем-то символическими больше для Донбасса: первые два или три вертолета из посланных были сбиты ополченцами с помощью американских переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Стингер», которые и были поставлены украинцам в качестве «шефской помощи». Шли «Стингеры» к одним, а работали ими другие. Против первых…

Кроме того, хотели этого или не хотели стратеги из ВСУ и их советники из НАТО, но Мариуполь стал полигоном и испытательной площадкой для апробирования и обкатки стратегии «городской герильи», слизанной и стибренной у запрещенной в России ИГИЛ и адаптированной для Украины. Это когда огромные массы мирного населения используются как живой щит для обороняющихся. А защитники используют жилые постройки и объекты социальной инфраструктуры (больницы, школы, детсады) для размещения там танков, артиллерии, ракет и минометных расчетов. И огневые точки устраивают в жилых квартирах, чьих хозяев для пущей собственной безопасности закрывают в соседних комнатах, а не отпускают в подвали или бомбоубежища. То есть живой щит вообще непосредственный, буквально нательный…

И сегодня многие гадают, что же так ожесточенно защищают боевики «Азова» на заводе «Азовстали»? Можно предположить все, что угодно. От запрещенных и секретных биолабораторий, работающих с опасным биооружием, до мастерских по производству и проведения первых опытов по созданию «грязной» атомной бомбы. Не исключено так же, что на «Азовстали» можно захватить в плен и иностранных наемников — высокопоставленных советников, инструкторов и даже действующих военных США и НАТО, которые и вдохновили украинцев на «городскую герилью, разработали способы и методы взаимодействия и связи обороняющихся по такой методе, составили планы для других городов, зафиксировали явки и пароли, замаскированные ячейки для продолжения борьбы, подготовили списки «партизан и подпольщиков» для других мест, то да се.

Для россиян и ополченцев это будет бесценный подарок и руководство для деструкции всего каннибальского каркаса украинской обороны. Везде и повсеместно. Плюс, конечно же, инструкторы и советники воочию подтвердят, КТО воюет с Россией в Украине и КАКИМИ методами. Тут уж, как говорится, будет не отвертеться. Поэтому неонацистский режим хочет обменять этот, скажем мягко, контингент на Виктора Медведчука.

И Мариуполь уже сыграл свою роль в СВО — затормозил ее максимально, оттянув на себя силы для борьбы с донецкой группировкой ВСУ, заставив скорректировать планы на киевском, сумском и черниговских направлениях операции. Пример защиты Мариуполя убедил и многих на Западе в возможности украинской победы, заставил их оказывать Украине более разнообразную и щедрую помощь.

Участник боевых действий Дубовой объяснил, почему Мариуполь до сих пор не взят © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

И есть уже другие последствия Мариуполя. Стало известно, что грузинские добровольцы, которые воевали на стороне ВСУ, выезжают из Украины. В частности, домой в Грузию через Польшу уезжает экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, воевавший в Ирпене под Киевом, где сейчас возможны новые провокации по типу «бучанской резни». Этот грузин воинственно и гордо пообещал украинцам: «Скоро мы вернемся с большим количеством грузин». Но есть большие сомнения: Следственный комитет России уже выяснил и опубликовал имена 24-х участников «Грузинского национального легиона» под командованием Мамуки Мамулашвили, участвующего в боевых действиях на стороне Украины и пообещавшего отныне не брать в плен россиян и ополченцев. Все они обвиняются по статьям «Вербовка наемников и их участие в вооруженном конфликте» и «Возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения».

И серьезные срока, если не учитывать, что после обещаний грузин их тоже могут не брать в плен. Болтливый и тщеславный язык подвел гордых грузин, и они- таки потянулись домой. От греха подальше.