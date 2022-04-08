Украинского олигарха Игоря Коломойского называли одним из «продюсеров» политической карьеры президента Зеленского и его непосредственным патроном. Зеленский действительно приобрел особую популярность благодаря шоу на телеканалах олигарха

Однако с тех пор западные партнеры вырвали из рук Коломойского его «творение», введя против самого олигарха санкции.

Игорь Коломойский: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Зеленского вел доверенный юрист Коломойского и будущий глава Офиса президента Андрей Богдан. Кандидата Зеленского охраняли телохранители олигарха, а медийно поддерживал его канал «1+1». Сам Коломойский вернулся на Украину сразу же после второго тура выборов.

По данным нового рейтинга журнала Forbes, состояние Коломойского — $1,0 млрд. Он занимает 2578-е место в рейтинге. За последний год оно уменьшилось на 700 000 ($1,7 млрд, или 1833 место в 2021-м).

В 2014 году Коломойский был одним из спонсоров Евромайдана, организатором националистических батальонов. Он же обещал по 10 000 долларов за голову русского. «Выгодное предложение от ПриватБанк: $10 000 за москаля», — гласили плакаты в Днепропетровске. В июне 2014 года предложил поставить на границе с Россией стену в виде двухметровой сетки с колючей проволокой, но эту коррупционную затею затем перехватил Арсений Яценюк. Также он предложил национализировать собственность олигархов, поддерживающих ДНР и ЛНР. В благодарность он стал губернатором «жирной» Днепропетровской области, но затем его пути с президентом Порошенко разошлись.

21 июня 2014 года Коломойский вместе с главой МВД Украины Арсеном Аваковым были объявлены Следственным комитетом РФ в международный розыск, а Басманный районный суд Москвы вынес решение заочно арестовать Коломойского по подозрению в «организации убийства», «применении запрещённых средств и методов ведения войны» и «похищении человека».

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Все эти предприятия полностью или частично контролирует Игорь Коломойский и сегодня. Также его структуры были в числе крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в американском Кливленде, однако за последние годы он продал большую их часть. В декабре 2016 года ПриватБанк был национализирован, 100% акций перешли к Министерству финансов Украины.

Сейчас он фигурирует в расследовании американского ФБР по поводу вывода средств из ПриватБанка и не покидает страну, чтобы его не экстрадировали в США. В 2021 году Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций против Коломойского и его семьи. В США его обвинили в коррупции на посту губернатора Днепропетровской области Украины в 2014-2015 годах и дискредитации демократии. «В официальном качестве губернатора… Коломойский участвовал в коррупционных действиях, которые подорвали верховенство закона и веру украинцев в демократические институты правительства, в том числе использовал свое политическое влияние и официальные полномочия для личной выгоды», — говорится в заявлении господина Блинкена.

Однако, конфликт Коломойского с США и официальным Киевом начался раньше. Уже в 2019 году Коломойский назвал войну на Донбассе гражданским конфликтом, что противоречило официальной позиции Киева, и заявил, что он не был инспирирован Россией. «У нас основа, шампур этого конфликта, — это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко — Янукович. Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы», — подчеркнул Коломойский. Он тогда же добавил, что США предоставили Украине военную технику, чтобы поддерживать конфликт в Донбассе, потому что «Америке выгодно держать санкции против России». Кто в Украине принимает решения. Серый кардинал из модного салона и тень президента Андрей Ермак © коллаж Украина.Ру

По поводу российской операции и своем мнении о ней Коломойский молчит, так ни разу и не ответив украинским журналистам за последний месяц. В последнем своем интервью 15 февраля он говорил, что находится в городе Днепр. «Живу своей жизнью, немного занимаемся бизнесом. Постоянно нахожусь в Украине, с небольшими перерывами. Зеленского видел в конце 2020 года. Не общаюсь, ему симпатизирую, и меня все устраивает», — рассказывал олигарх, выражая также уверенность, что ему удастся вернуть «ПриватБанк». В начале января президент Зеленский и Коломойский поселились в одной гостинице на одном этаже на карпатском курорте, так что маловероятно, что они действительно не встречались с 2020 года. Хотя оба утверждали обратное.

Пинчук разошёлся с Коломойским в вопросе обороны Днепра, поляки повысили ставки, Украина несёт потери. Хроника событий на Украине на 11:00 3 марта © РИА Новости, Михаил Палинчак / Перейти в фотобанк Дубинский, Бужанский) с началом российской операции заняли жесткую националистическую позицию, призывая к убийству россиян, хотя раньше были во внутренней оппозиции к Зеленскому. Что косвенно вскрывает и позицию Коломойского к конфликту.

И тут надо сделать важные пояснения, раскрывающие отношение Коломойского к происходящему в Украине — то есть его молчание, столь нехарактерное для олигарха.

Перспективы Коломойского, мягко говоря, незавидные. Его хотели бы видеть за решеткой как в РФ, так и в США. В нынешнем же конфликте олигарху не остается ничего иного, как затаится в надежде «просочиться между капельками». «Бог ему судья. Он находится между молотом и наковальней — его не любят ни на востоке, ни на западе. Я думаю, он просто затаился и наблюдает, как будут развиваться события», — рассказывал о нем мэр Днепра Борис Филатов в конце марта, отвечая на вопрос, почему Коломойского не видно среди активных защитников Украины.

На основании рассказов о Коломойском от его бывших партнеров и коллег можно сказать, что олигарх — человек чрезвычайно хитрый и беспринципный. Он пытался воевать сразу на всех фронтах, но внешние игроки оказались сильнее. В такой ситуации Коломойский может только залечь на дно, продолжая руководить своим бизнесом через доверенных лиц.