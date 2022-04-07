Команда украинских активистов под руководством бизнесмена Дмитрия Дубилета собирает информацию для атаки на российский бизнес. По всему миру проходят акции, цель которых — давить на международные компании, чтобы те свернули любую деятельность в России

Издание Украина.ру уже писало об организованных кампаниях против Метро, Nokian, Toyota, Bosch, Sumsung и других мировых бизнес-гигантов. Теперь же активисты собирают внутреннюю корпоративную информацию среди сотрудников компаний, чтобы давить на руководство. А также распространяют в интернете плакаты и агитки, чтобы психологически давить на сотрудников. Кто в Украине принимает решения. Сын подозреваемого в коррупции и патриот из интернета Дмитрий Дубилет © коллаж Украина.Ру

Активисты проводят перформансы под стенами центральных офисов. Под удар попал даже Красный крест, который был обвинен в том, что эвакуирует украинских беженцев в Россию.

Но теперь украинский бизнесмен Дмитрий Дубилет пошел дальше и решил вывести общественное движение по бойкоту России на новый уровень. А именно создать эффективную глобальную протестную кампанию по образцу BLM. Для этого нужно привлечь американских специалистов, которые занимались раскруткой протестов в США.

«Мы хотим нанять профессиональную команду на Западе, которая сможет вывести наше движение по бойкотированию России на новый уровень», — написал Дубилет в своем Телеграм-канале.

Он также пояснил:

«Мы должны добиться того, чтобы бизнес в России был максимально токсичным! На Западе вопросы социальных движений — это часто не только волонтерское движение, но и работа профессиональных команд, за которую платятся деньги, часто немаленькие. Помогите нам найти международные компании с релевантным опытом, которые помогли бы нашему движению. Мы готовы платить за эти услуги. Стратегические агентства, имеющие опыт в запуске кампаний по экологии, социальным движениям и т. д. Например, агентство, которое занималось движением Black Lives Matter».

Кроме того, украинские активисты намерены провести глобальное социологическое исследование по изучению общественной поддержки в разных странах и выяснить, насколько европейцы и американцы согласны с тем, что все компании должны остановить какой-либо бизнес в России. Эта работа укладывается в общую канву, которую проводит президент Украины Владимир Зеленский. Он методично обращается не просто к правительствам разных стран, но и призывает народы этих государств быть активными, поддержать Украину, давить на своих лидеров.

Система против антисистемы. Почему неизбежна победа России над Украиной © Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская), Dima Dubilet

«Наша аналитическая группа раскопала очень важную историю. В какой-то степени сенсационную и довольно циничную. На днях (2 апреля) хакеры Anonymous взломали русскую компанию ООО "Липецкий Механический Завод" и выложили 27 Гб почты его сотрудников. Наши аналитики проанализировали часть этой переписки. Как вы помните, после захвата Крыма, Донецка и Луганска против ряда российских предприятий были введены санкции — в первую очередь в военном секторе. Санкции подразумевают, что им запрещено продавать какую-либо продукцию. Одной из компаний, которая попала под санкции, стал АО "Концерн «Калашников» (далее — Калашников).

Компания "Липецкий Механический Завод" (далее — Липецкий) в санкционный список не попала. Формально этот завод принадлежит физическому лицу Тимуру Гарееву. Однако из утекшей переписки четко видно, как Липецкий завод действует в своих закупках в интересах "Калашникова". Один из примеров. Совсем недавно, 29 ноября 2021 года, советник гендиректора "Калашникова" по закупкам шлет коммерческому директору "Липецка" письмо с поручением разослать запросы на покупку линии для ПРОИЗВОДСТВА ПАТРОНОВ. Липецк отправляет запросы на пять компаний, и начинается переписка с двумя — итальянской "Invernizzi Presse" и бельгийской "New Lachaussee".

В какой-то момент Калашников НАЧИНАЕТ ПОТОРАПЛИВАТЬ компании, чтобы они отвечали быстрее. В конце концов итальянцы из диалога вышли (но вежливо дали рекомендацию другой итальянской компании). В конце концов Калашников получает конфиденциальное коммерческое предложение, подписанное бельгийским директором. Здесь я привел лишь верхушку айсберга. У нас есть РЕАЛЬНЫЕ доказательства (существеннее, чем эта переписка), что русские военные не просто делали запросы, а покупали продукцию у западных компаний. Часто через ОФИЦИАЛЬНЫХ дистрибьюторов, используя простейшие схемы». «Вызвать экономический коллапс для блага народа». Как иностранные компании заставляют уходить из России © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Украинские активисты намерены использовать эту информацию, чтобы доказать, что точечные санкции не работают. Информация должна стать поводом для шантажа Запада, чтобы тот ввел тотальное эмбарго на торговлю с любыми российскими компаниями. Фактически вычеркнуть страну из всех торговых операций по всему миру. Кроме того, Дубилет требует принять меры по отслеживаю схем обхода санкций через третьи страны и применять меры воздействия и на них. Насколько эта работа украинского сопротивления окажется эффективна, будет завесить от запаса прочности не только российской экономики, но и европейской.