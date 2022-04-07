Издание Украина.ру уже писало об организованных кампаниях против Метро, Nokian, Toyota, Bosch, Sumsung и других мировых бизнес-гигантов. Теперь же активисты собирают внутреннюю корпоративную информацию среди сотрудников компаний, чтобы давить на руководство. А также распространяют в интернете плакаты и агитки, чтобы психологически давить на сотрудников.
Активисты проводят перформансы под стенами центральных офисов. Под удар попал даже Красный крест, который был обвинен в том, что эвакуирует украинских беженцев в Россию.
Но теперь украинский бизнесмен Дмитрий Дубилет пошел дальше и решил вывести общественное движение по бойкоту России на новый уровень. А именно создать эффективную глобальную протестную кампанию по образцу BLM. Для этого нужно привлечь американских специалистов, которые занимались раскруткой протестов в США.
«Мы хотим нанять профессиональную команду на Западе, которая сможет вывести наше движение по бойкотированию России на новый уровень», — написал Дубилет в своем Телеграм-канале.
Он также пояснил:
«Мы должны добиться того, чтобы бизнес в России был максимально токсичным! На Западе вопросы социальных движений — это часто не только волонтерское движение, но и работа профессиональных команд, за которую платятся деньги, часто немаленькие. Помогите нам найти международные компании с релевантным опытом, которые помогли бы нашему движению. Мы готовы платить за эти услуги. Стратегические агентства, имеющие опыт в запуске кампаний по экологии, социальным движениям и т. д. Например, агентство, которое занималось движением Black Lives Matter».
Кроме того, украинские активисты намерены провести глобальное социологическое исследование по изучению общественной поддержки в разных странах и выяснить, насколько европейцы и американцы согласны с тем, что все компании должны остановить какой-либо бизнес в России. Эта работа укладывается в общую канву, которую проводит президент Украины Владимир Зеленский. Он методично обращается не просто к правительствам разных стран, но и призывает народы этих государств быть активными, поддержать Украину, давить на своих лидеров.
Также активисты прибегают к услугам киберпреступников. На них работает целая команда хакеров, которые взламывают различные сервера российских компаний и государственных учреждений. Задача — получить факты об уклонении от исполнения санкций теми же международными компаниями, которые не хотят покидать российский рынок. Так, Дмитрий Дубилет обнародовал информацию, которую незаконно получили хакеры о деятельности «Липецкого механического завода»:
«Наша аналитическая группа раскопала очень важную историю. В какой-то степени сенсационную и довольно циничную. На днях (2 апреля) хакеры Anonymous взломали русскую компанию ООО "Липецкий Механический Завод" и выложили 27 Гб почты его сотрудников. Наши аналитики проанализировали часть этой переписки. Как вы помните, после захвата Крыма, Донецка и Луганска против ряда российских предприятий были введены санкции — в первую очередь в военном секторе. Санкции подразумевают, что им запрещено продавать какую-либо продукцию. Одной из компаний, которая попала под санкции, стал АО "Концерн «Калашников» (далее — Калашников).
Компания "Липецкий Механический Завод" (далее — Липецкий) в санкционный список не попала. Формально этот завод принадлежит физическому лицу Тимуру Гарееву. Однако из утекшей переписки четко видно, как Липецкий завод действует в своих закупках в интересах "Калашникова". Один из примеров. Совсем недавно, 29 ноября 2021 года, советник гендиректора "Калашникова" по закупкам шлет коммерческому директору "Липецка" письмо с поручением разослать запросы на покупку линии для ПРОИЗВОДСТВА ПАТРОНОВ. Липецк отправляет запросы на пять компаний, и начинается переписка с двумя — итальянской "Invernizzi Presse" и бельгийской "New Lachaussee".
В какой-то момент Калашников НАЧИНАЕТ ПОТОРАПЛИВАТЬ компании, чтобы они отвечали быстрее. В конце концов итальянцы из диалога вышли (но вежливо дали рекомендацию другой итальянской компании). В конце концов Калашников получает конфиденциальное коммерческое предложение, подписанное бельгийским директором. Здесь я привел лишь верхушку айсберга. У нас есть РЕАЛЬНЫЕ доказательства (существеннее, чем эта переписка), что русские военные не просто делали запросы, а покупали продукцию у западных компаний. Часто через ОФИЦИАЛЬНЫХ дистрибьюторов, используя простейшие схемы».
Украинские активисты намерены использовать эту информацию, чтобы доказать, что точечные санкции не работают. Информация должна стать поводом для шантажа Запада, чтобы тот ввел тотальное эмбарго на торговлю с любыми российскими компаниями. Фактически вычеркнуть страну из всех торговых операций по всему миру. Кроме того, Дубилет требует принять меры по отслеживаю схем обхода санкций через третьи страны и применять меры воздействия и на них. Насколько эта работа украинского сопротивления окажется эффективна, будет завесить от запаса прочности не только российской экономики, но и европейской.