Украинских олигархов часто называли творцами украинской государственности. Хотя бизнес многих из них был связан с Россией и Белоруссией, но националистическая повестка была для них одной из форм гарантии сохранения бизнеса. При этом олигархи сами создавали и финансировали радикальные националистические группировки и батальоны

В ходе российской спецоперации на Украине большинство олигархов поддерживают украинских военных. Связано это еще и с их зависимостью от стран Запада, где олигархи имеют счета, активы и поместья. Некоторые украинские толстосумы призывают соотечественников сражаться до конца, но призывы свои шлют из Лондона и Женевы. Зеленский добивает Порошенко, Украина получает танки из Чехии и дроны из США. Хроника событий на Украине на 11:00 5 апреля © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Петро Порошенко

Накануне российской операции президент Владимир Зеленский собирал олигархов вечером 23 февраля и призвал их остаться на родине. Но послушали его немногие.

За месяц с лишним боевых действий олигархи заметно «похудели», а часть их предприятий была уничтожена. По оценкам журнала Forbes на середину марта, состояние богатейшего украинца, Рината Ахметова, по сравнению с 2021 годом уменьшилось на $3,4 млрд и составило в целом 4,2 миллиарда. Состояние Виктора Пинчука сократилось с $2,6 млрд до $1,9 млрд в 2022 году. Стоимость активов Константина Жеваго упала на $0,8 млрд — до $1,3 млрд, в первую очередь из-за снижения стоимости акций компании Ferrexpo на бирже.

В списке миллиардеров пока еще остаются Вадим Новинский ($1,3 млрд), Влад Яценко ($1,1 млрд), Геннадий Боголюбов ($1,1 млрд) и Игорь Коломойский ($1 млрд). В то же время Александр и Галина Гереги, вместе с Петром Порошенко, за месяц лишились статуса миллиардеров.

Хотя самого богатого украинца Рината Ахметова многие украинские националисты называли «пророссийским», с началом военных действий он стал откровенным «ястребом», откровенно угрожая руководству РФ. Ахметов утверждает, что никакой бизнес его уже с Россией не связывает, называет президента России «военным преступником». Олигарх также говорит, что его мариупольские предприятия, из которых крупнейшим является «Азовсталь», ни в коем случае не будут работать под «российской оккупацией».

СМИ, контролируемые Ахметовым, сейчас отличаются особо жесткой риторикой в адрес РФ, переходя все рамки приличия, а компания олигарха SCM подает иск против России, требуя возместить все убытки, сообщило американское издание Bloomberg.

Примечательно, что, несмотря на былые разногласия, Ахметов называет Зеленского «профессионалом» в деле защиты страны. Украинский олигарх Ахметов готовит судебный иск против России © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

Самый прозападный олигарх Виктор Пинчук придерживается аналогичного мнения относительно российской операции, подчеркивая также, что он просто разделяет точку зрения «цивилизованного мира». В пресс-службе олигарха говорят, что сам он находится под российскими санкциями с 2018 года. На железнодорожную продукцию и трубы его предприятий РФ наложила эмбарго в 2019 и 2021 года, отмечают в пресс-службе.

Фонды Виктора Пинчука и его жены Елены регулярно выдают отчеты, сколько средств для нужд украинской армии и территориальной обороны они ежедневно тратят.

«Более 370 противотанковых ежей и 316 шипов изготовили предприятия компании "Интерпайп" для территориальной обороны Киева, Днепра, Никополя и Новомосковска», — сообщают в пресс-службе олигарха.

О его местонахождении пресс-служба не сообщает, но известно, что в середине марта его самолет был в Лондоне.

Игорь Коломойский, по информации украинских СМИ, находится в городе Днепр. Он под санкциями США и под следствием ФБР, поэтому может быть экстрадирован в США, если покинет Украину. На вопросы о текущей ситуации олигарх последний месяц не отвечает. В 2014 году он был одним из организаторов и спонсоров националистических добровольческих батальонов, многие из которых впоследствии прославились преступлениями против жителей городов Донбасса.

Еще один украинский олигарх, Дмитрий Фирташ, годами ожидает возможной экстрадиции в США из Австрии. Фирташ через своего адвоката Ленни Дэвиса осудил российские действия.

Пятый президент Украины Пётр Порошенко регулярно позирует в бронежилете на блокпостах теробороны, но как можно дальше от зоны боевых действий. 7 марта он передал батальону "Скиф" пулеметы ПКМ "Покемон", автоматы, а также рации, снаряжение и теплую зимнюю форму. Порошенко активно призывает страны-члены НАТО закрыть небо над Украиной и предоставить Киеву боевые самолеты и другие средства обороны. По его словам, Россия объявила якобы войну не только свободе и демократии, «но и всему Западу, в частности, Германии, США, Великобритании и Европе в целом». Пинчук разошёлся с Коломойским в вопросе обороны Днепра, поляки повысили ставки, Украина несёт потери. Хроника событий на Украине на 11:00 3 марта © РИА Новости, Михаил Палинчак / Перейти в фотобанк

Агроолигарх Андрей Веревский не делает публичных заявлений, но его агрохолдинг Kernel отчитался о предоставлении ВСУ и теробороне транспортных средств, горюче-смазочных материалов, бронежилетов и раций.

О массовых закупках для армии говорит и крупный бизнесмен Сергей Тигипко. Он также угрожает российскому руководству Гаагским трибуналом, говорит о военных преступлениях российской армии, так как она обстреливает мирные города.

Воинственную риторику можно услышать и от владельцев сети «Эпицентр» Галины и Александра Герег. По их словам, они перчислили на нужды обороны более 100 миллионов гривен, выделив также армии транспорт своей компании. Как и Тигипко, Гереги тоже грозятся Гаагским трибуналом.

На их фоне умеренно ведёт себя бизнесмен Вадим Новинский. Он уходит от вопросов, считает ли он российское руководство преступным, заявляя, что не он должен кого-то судить. Свою помощь украинской армии он видит в том, что его компании регулярно платят налоги. Компания Новинского «Смарт Холдинг» также рапортует о выделении средств на гуманитарные проекты, в частности связанные с эвакуацией гражданского населения из Мариуполя.

В целом украинские миллиардеры, владельцы заводов, газет, пароходов, занимают откровенно прозападную позицию. Их бизнес рушится, они ежедневно теряют миллионы, хотя могут и нагреть руки на поставках в армию или освоении западной финансовой помощи. Однако патриотизм украинских олигархов обусловлен тем, что на Украине они лишь зарабатывают, а своим домом считают Лондон, Цюрих и Нью-Йорк.