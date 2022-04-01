С 1 апреля 2022 года покупатели российского газа из недружественных стран смогут рассчитаться за него только в российских рублях. Отказавшимся платить отключат газ, предупредил Владимир Путин

Когда 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия переводит оплату поставок природного газа в недружественные страны на российские рубли, это вызвало на Западе едва ли не больший переполох, чем начало специальной военной операции на Украине. Тем более что российский лидер поручил правительству и Центробанку РФ до конца марта определить новый порядок расчётов за газ. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

Чем ближе был этот срок, тем сильнее возрастало беспокойство на Западе, и в первую очередь в странах Евросоюза. Ведь в Италии российский газ составляет почти треть потребления этого энергоносителя, в Германии, Польше и Чехии — практически половину, а в Венгрии — более 80%. При этом отдельные страны ЕС неплохо зарабатывают на перепродаже «недемократического» российского газа: Нидерланды покупают его 48,1 миллиарда кубометров в год при внутреннем потреблении в 36,6 миллиарда, Словакия реэкспортирует 2,6 миллиарда кубов, Австрия — 2,1 (все данные по результатам 2020 года).

Сначала лидеры стран — покупателей российского газа один за другим заявляли, что их компании рассчитываться за поставки в рублях не будут, позже это было оформлено в коллективные позиции G7 и Европейского союза. Несмотря на это, 29-30 марта пошли «сепаратные» предложения из европейских столиц. Сначала президент Франции Эммануэль Макрон, потом канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги пытались убедить Владимира Путина в том, что оплата за газ в рублях невозможна, поскольку это нарушение долгосрочных контрактов. Правда, о незаконной блокировке российских активов в своих странах европейские политики умалчивали.

Примечательно, что после разговора Шольца и Путина в Берлине поспешили заявить чуть не о победе. Вечером 30 марта официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, мол, в ходе упомянутого разговора президент РФ сообщил, что европейские компании смогут и дальше платить за российский природный газ в евро. По словам немецкого чиновника, Путин объяснил, что Россия будет принимать оплату за газ в рублях с 1 апреля 2022 года. Однако европейские покупатели газа смогут и дальше платить за него в евро через российский «Газпромбанк», который не попал под санкции, а уже банк будет переводить полученные суммы в рубли. Шольц не давал согласия на такую процедуру, лишь попросил письменные пояснения о ней, добавил Хебештрайт. Шольц попросил у Путина разъяснений по оплате за газ в рублях © AP, Guglielmo Mangiapane

Однако в сообщении на сайте Кремля, посвященном телефонному разговору Путина и Шольца, не упоминалось о том, что в Европе смогут продолжить платить за газ в евро. Там лишь было сказано, что Путин проинформировал Шольца «по существу решения» о переходе к оплате газа в рублях и заверил, что «принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний — импортеров российского газа».

А 31 марта, как и было обещано ранее, Москва обнародовала схему оплаты за российский природный газ, поставляемый в недружественные страны (сейчас в этом списке 48 стран). Владимир Путин подписал указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа» и лично представил его основные положения на совещании по авиационной отрасли.

«Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года», — сказал глава государства. Указ касается как поставок газа в сами недружественные страны, так и контрактов с компаниями, зарегистрированными в таких странах. Однако речь только о трубопроводном газе, монопольным экспортёром которого является «Газпром», — то есть за сжиженный природный газ (СПГ), который продают на Запад частные российские компании, можно будет рассчитываться по-старому. Кроме того, в исключительных случаях правительственная комиссия по контролю над иностранными инвестициями сможет выдавать разрешения на оплату газа не в рублях.

Уполномоченным банком в этой схеме определён «Газпромбанк», в котором покупатели газа из недружественных стран должны открыть специальные рублёвые и валютные счета. «Иностранный покупатель производит перевод средств на счет в иностранной валюте, а уполномоченный банк на основании поручения иностранного покупателя осуществляет продажу иностранной валюты на торгах, проводимых ПАО «Московская Биржа ММВБ — РТС», зачисляет вырученные средства рублевый счет и производит перевод зачисленных средств в рублях на счёт российского поставщика в уполномоченном банке» — так описана в указе президента России схема расчётов. Она исключит блокировку новых поступлений за газ в евро или долларах, чего можно было ожидать при прежнем порядке расчетов, ведь «некоторые политики на Западе об этом говорят, причем говорят публично», объяснил Владимир Путин. Путин предложил недружественным странам схему по оплате газа © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Риски существующего положения дел для нас, конечно, неприемлемы. А если смотреть на вопрос в комплексе, то перевод расчетов за поставки российского газа на российские рубли — это важный шаг к укреплению нашего финансового экономического суверенитета. Будем и дальше последовательно, системно двигаться в этом направлении в рамках долгосрочного плана», — сказал президент РФ.

При этом российский лидер подчеркнул, что если платежи в рублях не будут производиться, то Россия будет считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей. «Со всеми вытекающими последствиями», — сказал он. «Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не будем заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены», — предупредил Путин. Правда, вряд ли это произойдёт прямо 1 апреля, ведь, по сообщениям источников, которые приводят СМИ, платежи за поставки «Газпромом» газа на экспорт в апреле по некоторым контрактам начинаются во второй половине месяца, а по некоторым — в мае.

В ответ на решение России канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что плата Германии за российский газ по-прежнему будет осуществляться в евро — в соответствии с имеющимися контрактами. «Мы просмотрели контракты. В них говорится, что плата осуществляется в евро. В разговоре с президентом России я объяснил ему, что так и должно остаться, и так и будет», — сказал Шольц на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

Глава немецкого правительства также отметил, что для создания новой инфраструктуры для поставок газа в ФРГ потребуется немало времени, однако работа Берлина над диверсификацией источников энергоресурсов продолжится. Австрийский канцлер также заявил о стремлении Австрии диверсифицировать поставки, чтобы не зависеть от поставок газа из России. Он добавил, что санкции, введенные против РФ, должны ослаблять именно её, а не те страны, что прибегли к ограничительным мерам.

В свою очередь, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции в Берлине заявил, что Франция и все страны G7 не намерены оплачивать поставки российского газа в рублях. «Я хочу напомнить о заявлении G7. Мы не примем требования оплачивать газ в другой валюте. Это не предусмотрено договорами. Договоры есть договоры, и они должны строго соблюдаться», — сказал политик.

В то же время Восточный комитет немецкой экономики отметил, что отказ от российского газа может привести к полной остановке производства во многих отраслях. «Прекращение импорта газа из РФ имело бы серьезные последствия для ФРГ, заместить эти поставки в краткосрочной перспективе нельзя», — сказано в заявлении организации.

Из лидеров стран ЕС пока только премьер-министр Словакии Эдуард Хегер не исключил перехода на рубли для оплаты российского газа. По его словам, в случае такого варианта «словацкая газовая промышленность должна была бы как можно быстрее за евро купить рубли и затем за них приобрести газ у "Газпрома"». При этом Хегер отметил, что республика может стать финансово зависимой от России. Могут не пережить зиму: чем обернется отказ Евросоюза покупать газ за рубли © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В то же время премьер Словакии проинформировал, что Государственный совет безопасности страны призвал готовиться к возможному быстрому отключению страны от поставок российского газа на фоне событий на Украине. При этом правительства Германии и Австрии ввели режим раннего предупреждения чрезвычайной ситуации из-за угрозы прекращения поставок газа из России ещё 30 марта.

Европейские компании, которые покупают газ у «Газпрома», пока не комментируют ситуацию, ожидая официального уведомления от российского поставщика. При этом европейские биржи на решение президента России отреагировали привычно: во второй половине дня 31 марта стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах взлетела на 6%, и на максимуме достигла 127,37 евро за 1 МВт·ч, или около 1483 долларов за тысячу кубометров с учетом текущего курса евро/доллар.

Однако, с высокой вероятностью, Европе придётся привыкать к тому, что куда более важным для неё является курс евро/рубль. Даже если вследствие упорства некоторых европейских политиков, которые, как отметил Владимир Путин, «готовы пренебречь интересами своих граждан, лишь бы понравиться своему заокеанскому хозяину, сюзерену», поставки российского газа на Запад будут временно прекращены, рано или поздно экономика возьмёт своё. Вот только не факт, что тогда условия покупки газа в России для европейских стран и компаний будут такими либеральными, как в указе президента РФ от 31 марта 2022 года.