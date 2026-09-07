https://ukraina.ru/20260907/pozor-kantslera-mertsa-proukrainskie-partii-germanii-unizitelno-proigrali-vybory-1083061124.html

Позор канцлера Мерца: проукраинские партии Германии унизительно проиграли выборы

Позор канцлера Мерца: проукраинские партии Германии унизительно проиграли выборы - 07.09.2026 Украина.ру

Позор канцлера Мерца: проукраинские партии Германии унизительно проиграли выборы

Ярая поддержка Киева стала одним из ключевых факторов, который привёл к самому тяжёлому за последние десятилетия поражению партии канцлера ФРГ на региональных выборах. И это будет иметь последствия лично для Фридриха Мерца.

2026-09-07T18:04

2026-09-07T18:04

2026-09-07T18:04

эксклюзив

германия

украина

фридрих мерц

александр рар

хдс

альтернатива для германии (партия)

выборы

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На выборах в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт уверенную победу одержала правая партия "Альтернатива для Германии", набравшая 43,8% голосов. На втором месте с большим отставанием идёт Христианско-демократический союз — 17,2%, замыкает тройку его партнёр по коалиции в федеральном правительстве — Социал-демократическая партия Германии с 9,3%.Это лучший результат АдГ на местных выборах за всю историю. По сравнению с предыдущими выборами в Саксонии-Анхальт партия улучшила свой показатель вдвое (5 лет назад она набрала 20,8%), а ХДС, наоборот, потерял половину голосов.Как отметил политолог Александр Рар, канцлер страны Фридрих Мерц пообещал вполовину сократить мандаты АдГ. Но получилось, что что АдГ вполовину сократила влияние ХДС.Победа вышла более чем уверенной, но не настолько, чтобы АдГ впервые в истории самостоятельно сформировала земельное правительство — из необходимых для этого 42 мандатов партия получит 39. Впрочем, недостающие места можно добрать за счёт депутатов от других политических сил.Сопредседатель "Альтернативы" Алис Вайдель сказала, что партия протягивает руку всем партиям, которые заинтересованы в укреплении позиций Германии. Но все политические силы на федеральном уровне давно объявили об отказе от сотрудничества с АдГ: это и ХДС, и СДПГ, и "Зелёные", и "Левые", прошедшие в ландтаг Саксонии-Анхальт. Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль прямо так и заявил: "Мы не сядем за один стол с АдГ и не протянем им руку".Единственный, кто объявил об открытости для переговоров с "Альтернативой для Германии" – как, впрочем, и со всеми политическими силами — лидер местного отделения BSW (ранее известный как "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость") Томас Шульце. Любопытно, что эта партия едва преодолела минимальный порог для прохождения в парламент (5,3% при минимуме в 5%), а в итоге стала обладателем "золотой акции" — именно её 5 депутатских мандатов могут решить судьбу земельного правительства."У нас есть некоторые точки соприкосновения [с АдГ], прежде всего по российскому вопросу, когда мы говорим, что мы против этих санкций, которые действительно буквально разрушают нашу экономику. [Мы выступаем за поставки] доступной по ценам энергии", — сказал Шульце в интервью агентству DPA.Но речь именно о сотрудничестве по отдельным направлениям, причём ключевыми с большой долей вероятности станут именно прекращение поддержки Киева и противодействие антироссийскому курсу. Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла после победы заявил о намерении партии добиваться на федеральном уровне пересмотра санкционного курса и восстановления дипломатических и экономических связей с РФ. За неделю до выборов две партии на местном уровне представили по инициативе BSW Программу неотложных действий за мирную Саксонию-Анхальт, ключевой пункт которой — законодательная инициатива против предоставления дальнейшей помощи Украине со стороны Германии.Это, конечно, не означает, что ФРГ полностью прекратит финансовую и военную поддержку Киева — вопросы внешней политики и обороны находятся в ведении федерального правительства, а не одной из земель. Но и бессмысленным проект BSW и АдГ считать не стоит, поскольку ландтаг Саксонии-Анхальт способен оказать существенное влияние на этот процесс. Представители региона могут выдвинуть законодательную инициативу в Бундесрат (верхнюю палату парламента Германии) и совместно с другими землями затруднить прохождение законопроектов, связанных с оборонным сектором страны или выделением денег для Украины.При всей схожести взглядов на ситуацию вокруг Украины и последствий этого конфликта для Европы по внутриполитическим вопросам между "Альтернативой" и BSW — серьёзный раскол, поэтому сложно представить, как они могут работать в составе правящей коалиции ландтага. Сопредседатель BSW Амира Мохамед Али заявила, что партия не будет формировать правительство с АдГ в Саксонии-Анхальт.Христианский демократ Свен Шульце останется действующим премьер-министром федеральной земли до первого заседания ландтага нового созыва, но он уже объявил о передаче АдГ мандата на управление регионом — то есть правые имеют право первыми попытаться сформировать правительство. Только это им не поможет. "Альтернативный" кандидат на пост регионального премьер-министр Ульрих Зигмунд признал, что в настоящий момент не видит готового партнёра для коалиции.Таким образом, "Альтернатива для Германии", показав лучший в своей истории результат, оказалась в политическом тупике. Партия всё же попытается договориться с другими силами, ведь нужно заручиться поддержкой всего трёх депутатов от других политических сил."В крайнем случае будут новые выборы. Тогда у нас будет 50% или 55% процентов", — заявил Зигмунд.Что касается пока ещё действующего канцлера Германии Мерца, он на пресс-конференции 7 сентября заявил, что это самое тяжёлое поражение ХДС на выборах за последние десятилетия."Все мы глубоко потрясены. Мы не ожидали такого поворота событий. Разумеется, нам приходится это принять. <…> Со вчерашнего дня что-то изменилось не только в Саксонии-Анхальт, но и во всей Германии. И результаты этих выборов будут иметь последствия. В том числе и для меня лично", — признал он.На вопрос журналистов, когда для него наступит момент, после которого он решит отказаться от роли канцера, и повлияют ли результаты нынешних выборов на его решение баллотироваться через 3 года, Мерц ушёл от ответа.В своей речи Мерц также отметил, что итоги выборов в Саксонии-Анхальт повлияют и на международную ситуацию, не упустив возможности добавить, что особую радость победа АдГ вызывает в России.Но проще всего переложить вину за свои провалы на других, чем признать собственные прочёты. На качество жизни немцев в значительной мере оказывают влияние в том числе решения Берлина на внешнеполитической арене — прежде всего поддержка Киева, которая привела к перестройке знаменитого немецкого автопрома на оборонное производство, лишению республики дешёвого российского газа и пр.Когда партия, чья предвыборная программа, включающая нормализацию отношений с Москвой и прекращение спонсирования Киева, демонстрирует такие высокие результаты, — это более чем явный сигнал властям.Но Мерц даже после сокрушительного поражения ХДС объявил, что не бросит Украину."Угроза нашей внутренней безопасности — не абстрактная, она вполне конкретна. И если мы прекратим поддерживать Украину, завтра ситуация станет не лучше, а ещё хуже. Цель российского руководства — дестабилизация того порядка ценностей, который мы когда-то называли Западом", — заявил канцлер ФРГ.И добавил, что "этот порядок ценностей не подлежит обсуждению"."Историческая победа АдГ унижает высокомерие, узколобость, разжигание войны, некомпетентность и лицемерие дискредитированной немецкой правящей коалиции", — написал в соцсети X спецпрезидента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

https://ukraina.ru/20241224/1059922079.html

https://ukraina.ru/20260905/vstupit-v-voynu-ili-vygnat-skripachey-kantsler-germanii-merts-zagnal-sebya-v-ugol--1083026503.html

https://ukraina.ru/20260428/germaniya-kak-zastryavshiy-kit-merts-distantsiruetsya-ot-svoego-strategicheskogo-partnra--ukrainy-1078405666.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, германия, украина, фридрих мерц, александр рар, хдс, альтернатива для германии (партия), выборы