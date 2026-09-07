https://ukraina.ru/20260907/ukrainskiy-diplomat-rasskazala-skolko-desyatkov-milliardov-evro-trebuetsya-ot-zapada-1083061501.html

Украинский дипломат рассказала, сколько десятков миллиардов евро требуется от Запада

Украинский дипломат рассказала, сколько десятков миллиардов евро требуется от Запада - 07.09.2026 Украина.ру

Украинский дипломат рассказала, сколько десятков миллиардов евро требуется от Запада

Защитникам киевского режима требуются быстрые поставки вооружений и деньги западных спонсоров в большом объёме. Об этом в опубликованном 7 сентября интервью РБК-Украина заявила глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук

2026-09-07T18:12

2026-09-07T18:12

2026-09-07T18:12

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Киев обозначил перед западными партнёрами три своих приоритета. В их числе средства ПВО с акцентом на противодействие баллистическим ракетам ВС РФ, дальнобойные артиллерийские боеприпасы НАТОвского стандарта 55-мм (Extended Range Ammunition), а также западные инвестиции в производство украинских дронов и ракет. Всё это надо защитникам режима Зеленского побыстрее и именно сроки важнее всего, отметила Гетьманчук. По её мнению, потребности и бюджеты, а также неизменная общая архитектура оборонных приоритетов Киева "является очень позитивным сигналом для Альянса".Новые взносы от представителей стран на заседаниях Контактной группы по военной помощи киевскому режиму ("формат Рамштайн") стало меньше, признала дипломат, однако ясности стало больше. "Стран, берущих слово, стало существенно меньше, но мы по крайней мере понимаем, на что можем рассчитывать, - сказала Гетьманчук. - Тем более сейчас это важно на фоне того, что в итоговой декларации в Анкаре страны-члены НАТО обязались предоставить минимум 70 миллиардов евро в этом году на оборонные потребности Украины – и как минимум такую же сумму в следующем".Гетьманчук считает важным отслеживать выполнения обязательств участников "Рамштайна". "Более того, по результатам года нам нужно сгенерировать еще примерно 8 миллиардов евро только в рамках достижения цели НАТО в 70 млрд евро, не говоря уже о в целом нехватке в 27 млрд долл. на оборонные потребности в этом году, и собственно это будет одним из важных пунктов обсуждения на следующем заседании "Рамштайна" 8 сентября", - добавила она.Ранее на эту тему: "Дыра" в 600 миллиардов: Киев снова тянет руку к ЗападуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре На Украине обсуждают "план Трампа", пока боевики ВСУ сидят в окружении под Харьковом. Итоги 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, запад, анкара, нато, рамштайн, киев, контактная группа, военная помощь украине, мир без границ