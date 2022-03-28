В случае продолжения боевых действий на Украине страны Ближнего Востока столкнутся с серьезной угрозой голода, что приведет их к новой «Арабской весне», которая может случиться уже нынешней осенью и зимой. Об этом предупреждают ведущие западные эксперты

По их мнению, рост цен на продукты питания уже вскоре приведет к дестабилизации в странах Северной Африки и Леванта, как это случилось в 2011 году, когда подорожание хлеба спровоцировала массовые бунты на пространстве от Туниса до Сирии.

«Когда цены подскочат и бедные люди не смогут прокормить свои семьи, они выйдут на улицы. Чем быстрее уйдут танки, тем быстрее придут тракторы. Нам нужно, чтобы к июлю в Украине был урожай, чтобы обеспечить стабильность цен на продовольствие. Одна вещь, которую мы знаем о беде: она путешествует, она не остается на месте», — заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, выступая на международном форуме в столице Катара Дохе.

По словам Георгиевой, прекращение экспорта из Украины и санкционный запрет на торговлю с Россией уже привел к подорожанию продуктов и безработице во многих странах арабского мира, и дальнейшее развитие кризиса может привести к настоящей продовольственной катастрофе.

«Голод в этом и следующем году может быть значительным. Больше всего пострадают бедные страны и бедные люди в бедных странах», — подтвердила это глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в интервью британской The Guardian. «Ураган голода». ООН предупреждает о последствиях украинского кризиса © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Важно понимать: лидеры международного демократического сообщества переживают по этому поводу не из-за сострадания к недоедающим арабам или берберам. Проблема заботит их исключительно потому, что всплеск нестабильности на Ближнем Востоке грозит Европе новыми волнами беженцев, которые устремятся на север через Средиземное море, чтобы спастись в ЕС от голода и войны.

Впрочем, нехватка продуктов питания грозит сейчас и странам Евросоюза, о чем недавно напомнил президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден, выступая перед европейскими политиками в Брюсселе.

«Мы говорили о дефиците продовольствия, и это реально. Цену санкций платит не только Россия, но и множество других стран, включая европейские», — рассказал своим заокеанским партнерам Байден, который назвал Украину и Россию «житницами Европы», признавая критическое значение продовольственных поставок из Восточной Европы.

Проблемы с продовольствием фиксируются сейчас практически во всех странах Евросоюза, включая его самое богатое государство — Германию. Уже в первые дни боевых действий на Украине цены на продукты подскочили в этой стране на 24%, хотя максимальный рост составлял до этого 4% за месяц. Крупнейшая сеть «народных» дешевых супермаркетов Aldi спешно повысила цены на 400 наименований продовольственных товаров — включая выпечку, моющие средства и замороженные полуфабрикаты, а обыкновенный кофе подорожал на один евро за упаковку.

Растущая инфляция сразу же привела к ажиотажному спросу на продукты питания. В Германии наблюдается дефицит подсолнечного масла, макарон и муки, потому что их стараются раскупить, опасаясь нового подорожания или дефицита.

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, представляющий в правительстве «зеленых», публично призывает сограждан подходить к покупкам «ответственно». То есть не создавать домашних продуктовых запасов и меньше есть, отказываясь при этом от регулярного потребления мяса. Украину ждет голод, даже собственный урожай не спасет — Матвейчев © Украина.ру

«Мы можем облегчить ситуацию, делая ответственные покупки и приобретая только то, что нам нужно. Не нужно создавать запасы у себя дома — ни туалетной бумаги, ни подсолнечного масла. Это гарантировало бы, что цены взлетят до потолка.

Коварная стратегия Путина заключается в том, что у нас есть узкие места — ему нужны изображения пустых полок, чтобы посеять неопределенность. Даже если я вегетарианец, я не буду проповедовать, что все должны перейти к вегетарианству. Но давайте скажем так: употребление меньшего количества мяса было бы вкладом в борьбу с господином Путиным», — заявил политик.

Его слова вызвали в немецком обществе общее возмущение. Призывы затянуть пояса, озвученные представителями политического истеблишмента в адрес обыкновенных немцев, звучат сейчас особенно цинично. Потому что дальнейший рост цен на продовольствие автоматически заставит их уменьшить потребление мяса без всякой демагогии про «ответственное потребление» назло российскому президенту.

Однако Германия наверняка сумеет сгладить последствия нарастающего продовольственного дефицита, потому что у немецкого правительства найдутся средства на импорт резко подорожавших продуктов. Иное дело Украина, где эта проблема стоит гораздо серьезней, а механизмов для ее решения почти нет.

«Спустя всего один месяц после начала войны 45% [украинских] семей беспокоятся о том, чтобы найти достаточно еды. Каждый пятый [украинец] вынужден использовать разные способы преодоления голода, включая уменьшение объема и число приемов пищи. Взрослые сокращают свои пайки, чтобы больше досталось детям», — сообщила 26 марта Организация Объединенных Наций.

Грузины за Москву, мировой голод из-за Украины, Зеленский – президент США: что в мире говорили об Украине 21 марта © AP, J. Scott Applewhite, Pool

Больше того, украинские политики радостно говорят о том, что угроза глобального голода представляет им широкие возможности для политического пиара, чтобы использовать его в борьбе против Москвы.

«Внешняя [пропагандистская] кампания должна строиться на идее, что действия РФ могут привести к обострению проблемы голода в мире. Из-за войны на Украине будет голодать полмиллиарда жителей Земли. Это тема, которую уже сейчас нужно реализовать во всех мировых СМИ», — написал об этом советник главы МВД Вадим Денисенко.

И никого не заботит, что голодать будут в первую очередь украинцы.