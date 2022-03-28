США и преступления против человечности постмайданной Украины — неразделимы между собой. Начиная с госпереворота 2014 года, тогдашних жертв Харькова, Одессы, Мариуполя, кровавой АТО — Белый Дом несёт прямую ответственность за смерть тысяч граждан Украины

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Джо Байдена в Варшаве — она анонсировалась как судьбоносное событие и, пожалуй, таковым оказалась. Для сторонников Киева несколько разочаровывающим (отказ от прямого военного столкновения с Россией), а для антифашистов весьма показательным с точки зрения риторики американского президента — не только публично поддержавшего один из самых отвратительных режимов современности, но и выступившего с удивительным сеансом саморазоблачения. И дело не только в характерных старческих оговорках вроде «Мариуполь — Метрополь» или фактологических ошибках — «доллар по 200 рублей».

«Путин сказал, что хочет денацифицировать Украину, — это циничная ложь, он хочет сбросить Зеленского, который еврей, который законно избран», — как бы поддерживая Зеленского, заявил Байден, видимо, не понимая, что сделал ксенофобское по своей сути своей заявление. Национальность не может служить никому индульгенцией, национальность не должна быть приговором — как для евреев во время гитлеровщины, так и русских в эпоху русофобской истерии на Западе. И, скажем, олигарху Игорю Коломойскому еврейское происхождение отнюдь не мешало спонсировать отряды неонацистов и объявлять сафари на русских под девизом «10 тысяч долларов за москаля».

Если Байден не знает, то можно напомнить, что, кроме чудовищных жертв еврейского народа во время Второй мировой войны, в рядах Третьего рейха сражались тысячи «мишлингов» — солдат еврейского происхождения (на четверть или наполовину), и боевые награды вермахта они получали не за благотворительную деятельность. Находились и такие экземпляры, которые сотрудничали с изуверами в концлагерях или гетто, помогая истреблять собственных соплеменников.

Соотношение Зеленского-политика и его этнического происхождения ярко проявилось во время провального в целом выступления президента Украины перед Кнессетом государства Израиль. У еврейских парламентариев и тамошней прессы возникло множество вопросов — как к появлению Владимира Александровича в майке с украинской армейской символикой — восходящей к символике УПА* (вооружённого крыла Организации украинских националистов, одной из самых жутких гонительниц еврейского народа за всю его историю), так и к его двусмысленным рассуждениям об отношениях украинского и еврейского народов во время гитлеровской оккупации.

Переформатирование Украины. От разрухи в головах к нормальной жизни © коллаж Украина.Ру Симха Ротман посчитал тезисы из речи президента Украины Владимира Зеленского даже находящимися «на грани отрицания Холокоста». Ротман отметил в Twitter, что «Зеленский просил нас вести себя с украинцами так, как они вели себя с нами 80 лет назад». В этот момент многие вспомнили об участии украинских националистов в погромах и массовых убийствах евреев. «Извините, думаю, нам придется отклонить его просьбу. Все-таки мы моральная нация», — резко ответил Зеленскому израильский парламентарий.

Что до еврейской идентичности президента Украины, то она тоже вызывает большие вопросы у верующих иудеев: Владимир Александрович, как известно, женат не на еврейке, крестил своих детей по христианскому обряду. За что мы, разумеется, его нисколько не осуждаем — речь о том, что национальность в современном и правовом государстве не считается ни приговором, ни индульгенцией — как это изволил изложить господин Байден. И, в унисон с ним, утверждают украинские националисты.

Денацификация — это не личная борьба с Зеленским, а наступление на ультраправую, националистическую идеологию, выразителем которой является нынешний киевский режим. Официальное сотрудничество государства с неонацистскими формированиями вроде «Азова», С14, «Фрайкора», убийства политических противников, многолетнике системные бомбардировки мирного населения на Донбассе, многочисленные факты пыток, преследования инакомыслящих, введение незаконной цензуры, государственное поклонение гитлеровским сотрудникам и коллаборантам — характеризует режим куда больше болтовни Байдена, который в прошлом и сам был не против прихвастнуть личными военными преступлениями (организацией бомбардировок гражданского населения югославских городов).

По мере освобождения городов Донбасса и Украины становятся очевидными чудовищные деяния проамериканского майданного режима. Военные преступления, которые осуществляются ВСУ и нацистами из добробатов (например, использование «живых щитов» при обороне городов), сознательное размещение военной техники в жилой застройке, массовые захоронения расстрелянных людей, огромные пыточные (в частности, печально известная тюрьма «Библиотека» в Мариуполе), культ гитлеризма в регулярных частях украинской армии и МВД, свидетельства об исследованиях в области биологического оружия, включая сомнительные эксперименты над людьми… Этот счет надо предъявлять не только Киеву, но и Вашингтону, и другим западным столицам.

В частности, известное западное издание Daily Mail сообщает, что к финансированию биолабораторий в Украине причастен — ни много ни мало — сын президента США Хантер Байден. По информации британского издания, Хантер помогал финансировать Metabiota — компанию, связанную с Пентагоном. «Metabiota работала в Украине на Black & Veatch, американского оборонного подрядчика, имеющего тесные связи с военными разведывательными службами, которые построили в Украине биологические лаборатории для анализа смертельных болезней и биологического оружия», — пишет Daily Mail.

Подобных примеров сотрудничества Запада с Киевом десятки: от системной подготовки заточенных на войну с Россией ВСУ — до прямой финансовой поддержки ксенофобского режима. Побывавший сейчас в Мариуполе и потрясённый увиденным итальянский журналист Джорджио Бьянки обратился к президенту Италии с эмоциональными видеообращением. Среди прочего, он свидетельствует о практике использования украинской армией мирных жителей как живого щита в Мариуполе: «Все [опрошенные] говорят мне, что их заперли в подвале… Многие говорят, что стреляли в них… Они опустошали квартиры, когда сами оставались в квартирах, чтобы стрелять. <…> Я заходил в бывшие базы [украинских солдат], где видел свастики, книги об СС, книги о Муссолини… Тут настоящие нацисты, которые держат в заложниках государство. Государство, которое перестало быть демократическим в 2014 году в результате неонацистского переворота. В Украине нет демократии…».

Весьма показательна риторика украинской стороны по отношению к русским: «орки» (пишет губернатор Ким, то есть лицо официальное), «орда», «тараканы», «свинособаки». С российской стороны, как правило, используются термины «бандеровцы», «нацисты» — отрицательные, но все-таки политические определения (тем более, что «бандеровцами» на украинской стороне многие сами себя называют). Но это всё же не расчеловечивание. А россияне как «тараканы» (например, в риторике украинского «военного медика» Геннадия Друзенко) суть прямая отсылка к чудовищному геноциду в Руанде, где одна из сторон конфликта, стараясь расчеловечить врагов, упорно называла их «тараканами» — низводя до уровня насекомых.

Ещё одно украинское официальное лицо — дипломатический работник и бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян — заявляет дословно следующее: «Хороший россиянин или просто москаль — это мертвый москаль, а плохие они с рождения…». А известная телеведущая Наталья Мосейчук и украинский журналист афганского происхождения Фахрудин Шарафмал прямо грозят убивать российских детей. Украинская сторона сама публикует многочисленные свидетельства собственных военных преступлений, например пытки над ранеными российскими пленными, которым украинские солдаты простреливают ноги. И Запад этот людоедский режим полностью поддерживает — речь Байдена лишнее тому подтверждение.

А сколько убито обычных мирных жителей! Из очередного: полиция Киевской области задержала участников «теробороны», 13 марта расстрелявших из автоматов мирных граждан в Большой Дымерке — эти «патриоты» угнали автомобиль и по дороге застрелили двух гражданских лиц. В Запорожской области более тридцати случаев расстрела машин с пассажирами, которые пытались выехать из подконтрольной «тербатам» территории. А во Львове — в «лучших» нацистских традициях — устроены публичные издевательства над людьми цыганской национальности. Нескольких девушек облили зеленкой, избили и привязали к столбам — причём даже не обвинили в мародёрстве (сейчас это оправдание любым актам уличного насилия). Их избивали и мучили именно за то, что они цыганки, а несколько мужчин-цыган радикалы увели в неизвестном направлении и судьба их неизвестна. Галичанские ультраправые называют происходящее «окончательным решением цыганского вопроса» — и это тоже происходит под патронатом Соединённых Штатов.

А многочисленные кровавые провокации при раздаче гуманитарной помощи! Так, 17 марта ВСУ обстреляли очередь за российской гуманитарной помощью в Казачьей Лопани под Харьковом, погибли четыре человека. В Изюме Харьковской области, как сообщается, артиллерийский удар ВСУ был произведён по месту предполагаемой раздачи гумпомощи возле церкви, потому ее выдачу решили производить позже и на нескольких локальных площадках. В самом Харькове тоже произошла чудовищная провокация — обстрел отделения «Новой почты» на улице Академика Павлова, в результате чего погибли мирные люди.

Догавкались. О влекущих Украину в могилу © unews.pro

«Кто выгнал очередь желающих снять деньги с карт из помещения на улицу, создав толпу?— "Захысныкы". Сколько "захысныкив" и единиц военной техники было в момент удара на месте?— Никого, так как все уехали за 10 минут до "прилёта". Чем нанесён удар?— "Градом", который есть только у "захысныков"-фашистов. Они, кстати, спустя какое-то время, осознав свою ошибку, начали кричать об "Ураганах", но, опять же, российская армия их не использует. Кому, как воздух, нужны жертвы среди мирного населения и соответствующая "картинка"?— "Захысныкам", бандеровцам, СБУ, Зеленскому, Западу», — жестко резюмирует Telegram-канал «Харьков Z».

Не надо рассчитывать, будто «война всё спишет» — расследования подобных провокаций надо начинать максимально оперативно, иначе и многозначительное заявление Байдена о грядущей «химической атаке» против Украины окажется не пустым звуком. Необходимо проводить юридические процессы над бандеро-нацистскими преступникам, не дожидаясь окончательной победы — как судили гитлеровских негодяев почти на каждой пяди освобождённой территории СССР. Среди этих судов были и системно организованные, публичные юридические процессы, например, Харьковский — в декабре 1943 года. Их материалы впоследствии помогли в создании доказательной базы Нюрнбергского процесса.

Но во время Нюрнбергского трибунала провокационная роль тех же США или Британии в развязывании Второй мировой войны тщательно ретушировалась, как и факты истребления их авиацией сотен тысяч мирных немцев. Новый трибунал должен быть открытым, гласным, с множеством свидетелей, обилием прессы. И конечным приговором не только современному нацизму, но и его покровителям.

* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ