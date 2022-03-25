Спецоперация РФ предотвратила готовившийся Киевом удар по Донбассу и потому была необходима. Если бы Россия не защитила людей на Донбассе, с ней просто перестали бы считаться, считает член Общественной палаты РФ, президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая

Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» в четверг, 24 марта.

Наталия Нарочницкая напомнила, что она еще в вышедшей 20 лет назад своей книге «Россия и русские в мировой истории» писала о том, что, став самостоятельным государством, Украина по определению не будет дружественной к России, но, как минимум, будет государством соперничающим и, очень вероятно, даже враждебным по отношению к России.

«И причина, как ни парадоксально, лежит именно в необычайной близости наших двух народов», — сказала исследовательница.

Она пояснила: «Если по-прежнему признавать, что у нас общая история, один корень, одна вера, язык, который отличается не больше, чем баварский от саксонского отличался в ХIХ веке, то тогда трудно обосновать логику необходимости существования в отдельных государствах». Наталия Нарочницкая: кто она © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Чтобы такую логику обосновать, напротив, нужно утверждать, что украинский народ в течение всей истории имел совершенно иные геополитические, идейные, мировоззренческие, лингвистические тяготения и устремления (нежели у русских), надо подчеркивать эти различия, подчеркнула Нарочницкая. Она добавила, что, тем не менее, общего больше — «мы действительно два народа, выросшие из единой Киевской Руси, из восточных славян, и язык был единый — древнерусский».

Братские отношения — сложнейший феномен в сознании, в котором есть не только единение и близость, но есть и зависть и соперничество. Неслучайно в Священном писании первый грех, совершенный человеком на земле, — это братоубийство, напомнила политик. По её словам, «истоки украинского сепаратизма и… москвофобской версии украинской идеи лежат в Брестской унии 1596 года», когда была создана униатская церковь. Именно эта церковь родила политическое украинство, в чем сыграли большую роль Австро-Венгрия и поляки, не оставившие надежд снова заполучить Восточные Кресы (Западную Украину, Галицию), эти амбиции заметны и по сей день.

Плацдармом для антирусской версии украинства была именно Галиция, завоеванная Казимиром Великим еще в 1349 году, и она с тех пор не делила с остальной православной Украиной свою судьбу, подчеркнула историк.

Она напомнила о знаменитой записке министра Дурново, направленной императору Николаю Второму перед Первой мировой войной. В записке говорилось и о том, что Россия в этой войне будет воевать на стороне своего главного геополитического противника (Англии) и потому не должна рассчитывать на какие-либо обретения по её окончанию. Дурново предвидел и такой итог войны, как неизбежный распад Австро-Венгрии — и писал, что тогда встанет вопрос о Галиции.

Нарочницкая напомнила о предостережении министра: только безумец может присоединить Галицию, кто присоединит Галицию — потеряет империю. Галиция не делила с остальной Малороссией свою судьбу, она отравит всю Украину, а сама Россия может стать Малой Россией…

«К сожалению, после мая 1945 года Сталин решил, что надо брать эту Галицию. К сожалению, это змеиное гнездо оказалось на территории Советского Союза», — сказала политолог.

Она добавила: считалось, что идеология ненависти могла быть при царизме, но не при советской власти. И ни в одном учебнике советском не было ничего о бандеровщине, — «наш народ не был готов к тому, что сейчас проявилось». Бандера, Майдан, война и «окончательный развал Украины» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

А ведь перед Первой мировой войной в Галиции уже были готовы концлагеря для сочувствующих России, галицко-русские историки в эмиграции до сих пор пишут о репрессиях униатов, подчеркнула политолог. Напомнила о донесениях советской разведки, которая в 30-е годы сообщала о подготовке глубоко эшелонированных структур, которые потом стали бандформированиями бандеровцев, действовавшими в тылу Красной армии, терроризировавшими местное население — «эсэсовцы поражались зверствам этих бандеровцев…», и эти зверства задокументированы. А схроны обнаруживали до 70-х годов ХХ века, напомнила Нарочницкая.

По её словам, после распада СССР эти галицийские знамена были перехвачены даже бывшей коммунистической номенклатурой, которой надо было как-то оставаться при власти. Да и первые годы советской власти были «золотым веком для галицийской идеологии», сказала исследовательница, пояснив, что эту идеологию тогда «перекодировали как борьбу с державой царей».

В независимой Украине ненависть к России пропагандировали и преподавали «с детских садов», и, по словам Нарочницкой, её всегда удивляло, как можно было все эти 30 лет и до самого последнего времени продавать Киеву энергоносители по льготным ценам, ни разу не выставив условие прекратить такую антироссийскую пропаганду. Однако подход Москвы был сугубо экономический: «куда они от нас денутся». В результате — имеем то, что имеем.

Что касается последних событий, спецоперации, политик подчеркнула: Россия опередила наступление Киева буквально на несколько дней, есть документы, свидетельствующие о подготовке всесокрушающего удара по Донецку и Луганску, и — «то, что там сейчас до сих пор идут бои, это доказывает, какую силу военную там уже сконцентрировали». Все равно пришлось бы вмешаться, чтобы защитить людей в республиках. Кроме того, нельзя считать блефом и заявление Зеленского о готовности отказаться от неядерного статуса — «такие заявления не делаются как блеф, они делаются только тогда, когда уже почти всё готово».

«Мы взяли на себя вот эту тяжелую миссию, но абсолютно — которая является историческим императивом для существования России. Во-первых, защитить людей русских, иначе тогда с Россией вообще никто считаться с не будет. И одновременно… Вот сейчас это ясно, что фактически с нами коллективный Запад руками украинских русофобов ведёт эту войну, и на кону — место России и русского народа в мировой истории…» — подчеркнула Нарочницкая. «Дело не в Крыме». Нарочницкая сказала, когда Запад приговорил Россию к поношению © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

По её словам, ставки высоки и для Запада — пожалуй, даже выше, чем для нас. Три четверти населения Земли, затаив дыхание, следит за ходом схватки: Россия снова принимает вызов всего совокупного Запада.

«Наша победа, а я в ней уверена, она приведет к созданию и возникновению совершенно иного мира, где не будет диктата одной системы ценностей, которая, кстати, обанкротилась уже совершенно. И будет более справедливый мир», — сказала политолог, добавив, что «народ это интуитивно понимает».

Понимает, что, если не выстоять сейчас — «не будет нас в мировой истории».

«Лучше в гробу, чем быть рабу — вот это Россия показывает миру даже в нынешний век комфорта, услаждения плоти, доктрины жизни как источника наслаждений. И я считаю, что это залог оздоровления мира», — отметила Нарочницкая.

По ее словам, опыт истории показывает, что ни одна нация не гарантирована от грехопадения (от греха национализма) и малороссийский народ пришел к национализму и русофобии в результате целенаправленного воспитания, пропаганды: Западу необходим был плацдарм для борьбы с Россией, и Украина стала таким плацдармом, «триллионы ушли туда» — на поддержку националистических движений. А после переворота 2014 года «эти осмелевшие последователи нацистов… уже открыто стали диктовать повестку дня».

Нарочницкая отметила, что изменить ситуацию на Украине будет трудно, но — с другой стороны, раз мы видим, что за жизнь одного поколения удалось внушить народу определенные идеи, то можно надеяться, что удастся все вернуть и по-другому воспитать следующее поколение: «Другое дело, как и кто это будет делать — вот это вопрос».