Опасность поддержки Украины осознают всё больше стран. Власти Венгрии боятся замёрзнуть без энергоресурсов из РФ, а конгрессмены США говорят, что Киев шансов на победу не имеет, зато оружие попадёт к нацистам. При этом чем бы ни закончилась спецоперация РФ для президента Украины Владимира Зеленского, в Чечне его могут трудоустроить

Венгрия трезво оценивает цену поддержки Киева

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в Совете по правам человека ООН в Женеве, подтвердил нежелание республики присоединяться к западным антироссийским санкциям в знак протеста против спецоперации на Украине. В частности накладывать запрет на импорт энергоносителей из РФ. Миклош Кевехази: Венгрия не прогнулась под Евросоюз и не станет помогать украинскому режиму © скриншот видео Россия 1

«Венгрия не виновата в том, что природный газ и нефть из России играют большую роль в энергоснабжении Венгрии, Центральной Европы и Европы в целом», — заявил Сийярто, предупредив, что от российского топлива Европа не сможет отказаться не только за один час, но даже за год.

По словам дипломата, в связи с событиями на Украине Будапешт ставит перед собой три главные задачи: гарантировать безопасность венгерского народа, не допустить втягивания Венгрии в войну и сделать так, чтобы её населению не пришлось расплачиваться за то, что происходит вокруг конфликта между Украиной и Россией.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия не намерена поставлять летальное оружие на Украину, чтобы не ставить под угрозу собственную безопасность, а также выступает против введения бесполётной зоны над территорией страны, поскольку это означало бы воздушную войну между НАТО и Россией. Опасной представляется ему и идея направления на Украину наземных войск, называемых миротворцами, в то время, когда отсутствует мир.

«Всё это открывает новое измерение с точки зрения риска дальнейшего распространения войны», — предупредил глава МИД Венгрии.

Министр сообщил, что в республику уже прибыло более 500 000 беженцев с Украины, и по мере ухудшения ситуации это число может увеличиться. Будапешт окажет им необходимую помощь, но менять жёсткий подход к нелегальной иммиграции не будет, отметил он.

Шутки с Россией опасны

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин продолжает открывать глаза американской общественности на суть конфликта на Украине. «Запад смирится». Эксперт рассказал, как США и ЕС будут восстанавливать отношения с Россией © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Украина только и делала, что пихала медведя, под которым я имею в виду Россию. И правда в том, что Украина не может победить в этой ситуации. (Спецоперация России — ред.) очень успешная, несмотря на то, что говорят по телевизору», — заявила она в интервью для BKP Politics, подчеркнув, что не поддерживает президента РФ Владимира Путина.

Грин считает, что ответственность за происходящее несёт не только действующая администрация Белого дома, но и предыдущий президент-демократ США Барак Обама.

Двумя днями ранее конгрессвумен, которая, к слову, не аплодировала президенту Украины Владимиру Зеленскому во время видеообращения к Конгрессу США, раскритиковала решение главы государства Джо Байдена о выделении дополнительного финансирования Киеву.

«Мы не должны тратить миллиарды долларов американских налогов, заработанных тяжёлым трудом, на военную помощь, которая, возможно, попадёт к нацистским группировкам, пытающим невинных людей, в особенности женщин и детей», — написала Грин в Twitter.

Зеленский безработным не останется

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров озвучил в Telegram-канале просьбу одного из участников спецоперации РФ на Украине.

«После окончания боевой операции бывшему президенту Украины придётся где-то подрабатывать, и Аюб (Симбагиров. — Ред.) просит дать ему шанс выступать в составе сборной Чеченской Республики Клуба веселых и находчивых», — написал он. Мирный договор или акт о капитуляции? Нужен ли для этого Зеленский? © пресс-служба президента Украины

Сборная Чеченской республики принимала участие не только в Премьер-лиге и Высшей Лиге российского КВН, но и в Высшей украинской лиге КВН, а также в Кубке президента Украины.

«Как только Зеленский ответит на наш призыв прекратить сопротивление и сесть за стол мирных переговоров, мы дадим ему такую возможность. Можем даже организовать отдельное шоу на ЧГТРК «Грозный». Но ему нужно поспешить, потому что это предложение действует только сейчас. Потом будет поздно», — добавил Кадыров.