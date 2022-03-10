Многие украинцы, у кого еще есть возможность, оставляют свои дома и бегут на западную Украину, а оттуда — в Евросоюз: в Польшу, Венгрию, Словакию, Германию, Швецию, Турцию и другие страны

По данным ООН, число беженцев из Украины приближается к отметке в 2 миллиона человек. При этом интенсивность перемещений не снижается, жилищный и гостиничный фонд Львовской и Закарпатской областей не выдерживает наплыва. На этом фоне резко выросли цены на бензин, аренду жилья, частные перевозки. Местные власти не успевают адекватно реагировать на ситуацию. Два дня без сна на границе, чтобы бежать в Польшу. Но 100 тысячам украинцев это удалось © Суспільне

«Мародеры, говорите? Аренда высокая во Львове? Билет на автобус Кременчуг-Львов — 2500 гривен», — жалуются в соцсетях украинцы.

И это еще скромные цены. Частный извоз берет только в евро и по максимальному тарифу. Семья из Киева заплатила 750 евро, чтобы добраться до границы с Молдавией.

В то же время в комментариях излагают и другую сторону медали: «так бензин же бесплатно этому автобусу не наливают!». Стоимость литра бензина, к слову, на украинских заправках достигает 45 гривен, что в полтора раза дороже, чем две недели назад. И это еще если повезет найти топливо.

Самый большой поток беженцев едет во Львов. Часть остается в городе, но большинство — отправляется на польскую границу. По данным мэра Львова Андрея Садового, ежедневно через железнодорожный вокзал проходит около 30-40 тысяч человек. А за две недели Львов разместил около 200 тысяч внутренне перемещенных лиц. При этом население города — чуть более 700 тысяч человек.

Примерный маршрут из Киева во Львов описала в Facebook киевлянка Алена:

Италия и ситуация на Украине: власти помогают киевскому режиму, оппозиция — беженцам © AFP, Kenzo TRIBOUILLARD

Благодарность людям, которые нас приютили. Мы попадали как озимые и отключились.

Утром второго дня мужу удалось дозаправиться 92-м бензином по 45 гривен за литр. Мы проезжали мимо аэропорта в Виннице, который разбомбили парой часов позже. К восьми часов вечера мы дотянулись до Хмельницкого. На подъезде я обзвонила все варианты ночлега, но их не было. Мы приехали к клубу СК, но не было даже мест на полу. Нам достался телефон, хозяин которого дал еще один номер, а тот в свою очередь еще. Это был номер телефона старосты села за городом, которая сказала, что мы поздно звоним и ее общежитие на 50 мест забито.

Но тут заплакал ребенок. Спросив, сколько лет ребенку, я ответила, что у меня их трое, а этому 1 год и 9 месяцев. Через пять минут нам предложили "Хату в селе". К 23.00 дети были уложены, а мы смогли выпить горячего чаю и тоже лечь.

Третий день был самым сложным морально. Вымотанные, уставшие, старшие дети сходят с ума. И эти "чудесные" люди, которые постоянно вылезают на встречку, проезжают много быстрее тебя, а потом вклиниваются в твой ряд, где ты честно стоишь со всеми своими детьми. В один из моментов нас подрезали, капитально чесанув машину, муж не выдержал и с ненормативной лексикой тоже стукнул по машине. Женщина начала нас проклинать, рассказывая про умирающую бабушку. А потом нас догнал ее муж, стал орать, что убьет. Это для меня было самым большим испытанием.

К вечеру мы добрались до Львова. Необъятная благодарность коллеге, которая помогла с жильем. Мы смогли распаковаться и наконец нормально поужинать.

Это была первая ночь за последние две недели, когда удалось поспать». Захарова: убежище в РФ уже попросило более 2 млн украинцев © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

У большинства украинцев, кто уезжает из страны, нет никакого плана, что делать дальше. У многих мало денег, минимум вещей. Главная цель — безопасность. На Западной Украине остаются семьями те, кто не хочет расставаться с мужьями и совершеннолетними сыновьями. Мужчины не могут выехать заграницу.

Однако в последнее время участились случаи, когда мужчин выселяют из гостиниц и просто выгоняют на фронт. Таким образом уже отметился знаменитый курорт «Буковель»: семью просто выгнали на улицу. Также появляется информация, что и жители сел и городов «доносят» на тех, кто, по их мнению, увиливает от обязанности защищать Родину.

Обстановка накаляется. Но волонтеры работают слажено на всех пунктах остановок беженцев и в Украине, и заграницей. Об этом пишут многие украинцы. Волонтёры помогают с информацией о размещении, способствуют поиску временного ночлега или аренды долговременного жилья. Хорошо налажена система обеспечения питанием, водой, пунктов обогрева на всем пути следования беженцев.

Это хоть немного облегчает трудности долгого и изнурительного пути, в конце которого — неизвестность.