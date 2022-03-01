Украинская делегация убыла из Белоруссии в польском направлении. Пункт назначения неизвестен, но это явно не Киев. Город находится в полуокружении, по улицам и предместьям шатаются банды вооружённых бежавшей хунтой отморозков. Если бы они выехали из Киева и намеревались возвратиться в Киев, должны были бы иметь с собой многочисленную охрану

Такая колонна, движущаяся вблизи фронта с неизвестной целью, должна была бы привлечь внимание российской авиации. Чтобы не рисковать попаданием ни под пули собственных отморозков, ни под российский авиаудар, делегация должна была бы себя как-то обозначить, но этого не произошло. Просто сказали, что въедут в Белоруссию через Польшу. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Сказали и въехали. При этом их не видели ни на одном КПП, пересекающих украинско-польскую границу. Из чего я делаю вывод, что слухи о размещении Зеленского с подельниками в бункере во Львове, не подтверждаются. Похоже, они сразу удрали в Польшу.

Отсюда и их дерзость (выдвигают России требования отдать Крым и Донбасс и увести войска с украинской территории). Они плохо представляют себе обстановку в собственной стране, получают искажённую информацию о способности своей армии к дальнейшему сопротивлению, зато абсолютно не боятся за свои жизни. Находились бы до сих пор на Украине, боялись бы. А так они полностью подконтрольны американцам, поскольку их польская охрана в любой момент может превратиться в конвой.

Об этом же говорит тот факт, что направившись «консультироваться» со своим руководством, они почему-то решили пару дней подождать в Польше. Будь Зеленский хотя бы во Львове, ехать на «консультации» надо туда, а если они собираются «консультироваться» по-телефону, то это можно было бы сделать и из Белоруссии.

Так что, очевидно, что Зеленский тоже в Польше. Впрочем «консультироваться» они будут явно не с ним. Двое суток — более, чем достаточное время для того, чтобы изложить американским кураторам своё впечатление от поведения российской делегации на переговорах, о её реакции на предложения и угрозы украинской стороны, об аргументах, приводимых Россией в пользу предлагаемого ею решения. Война или мир? Момент истины для Владимира Зеленского © скриншот видео

Кураторы свяжутся с Вашингтоном (на себя они не смогут взять ответственность за принятие решения такого масштаба), изложат свои предложения относительно дальнейших действий, опирающиеся на украинские впечатления, затем получат оттуда команду и ретранслируют её украинским уже не марионеткам, а фактически заложникам. В любом случае (продлятся переговоры или нет, действия Украины будут полностью согласованы с действиями Вашингтона).

У украинской делегации на этих переговорах две задачи, ничего общего не имеющие с миром. Первая, попытаться добиться приостановки наступления российских войск на период переговоров, после чего тянуть переговоры столько времени, сколько понадобится сохранившим боеспособность и управляемость остаткам украинских частей на левом берегу, чтобы оторваться от российских авангардов, уйти за Днепр и взорвать за собой все переправы. Это не спасёт украинский режим, но позволит затянуть его агонию.

У Киева появятся дополнительные резервы, которые можно бросить на сдерживание наступления северной и южной фланговых группировок ВС РФ, уже находящихся на правобережье. Пока российская армия наведёт переправы, пока перебросит на плацдармы достаточное количество войск для дальнейшего развития наступления, пара-тройка дней пройдёт, а для Украины, особенно для её западных хозяев, сегодня важен каждый день.

Во-первых, затягивание сопротивления хотя бы на три недели-месяц, дискредитирует российскую армию и воодушевит восточноевропейцев, чьи армии всяко сильнее чем украинская. Глядишь, кого-то можно будет подтолкнуть к участию в кризисе под предлогом «защиты своих граждан», проживающих в западных областях Украины. С причинами никто разбираться не будет. Просто скажут, что русские не так сильны, как казалось и упорное сопротивление способно их остановить.

Во-вторых, чем дольше продлится война, тем больше прольётся крови, а значит тем больше у Запада будет поводов кричать о «российских зверствах» и о «геноциде украинцев», что, с одной стороны, усилит консолидацию Запада, а с другой увеличит его готовность терпеть последствия санкций и контрсанкций.

В-третьих, на Западе ждут, что санкции вызовут раскол в российском обществе и элитах. По их мнению надо только время, чтобы массы недовольных дестабилизировали обстановку внутри России и заставили Путина свернуть украинскую операцию. Они не верят, что сплочённость российского общества имеет прочную основу и надеются подорвать мощь России изнутри, как только отдельные социальные группы почувствуют на себе последствия санкций.

Вторая задача, стоящая перед украинской делегацией, обеспечить США время для склонения европейских союзников к предельному расширению санкций, к полному и всеобъемлющему разрыву с Россией, а также для координации действий украинского фронта горячей войны и трансатлантического фронта войны холодной. Кроме прочего, украинская делегация должна оценивать реакцию России на санкции в динамике, отмечая изменения в риторике и предложениях членов российской делегации.

Так что я бы назвал украинскую делегацию не дипломатической, а разведывательно-диверсионной миссией.

Думаю, что если следующий раунд переговоров состоится, нашу делегацию следует доукомплектовать компетентными сотрудниками МИД, разведки и контрразведки, перед которыми поставить задачу, не отвлекаясь на ход собственно переговоров, проводить встречную оценку — по поведению и изменению риторики украинской делегации пытаться достоверно вычислить направление и динамику изменений в позиции США. Представители Украины не только несамостоятельны, они ещё и интеллектуально ущербны. Они, как правило, без изменений воспроизводят не только смысл, но и форму хозяйских высказываний. Поэтому любой более-менее компетентный «людовед» с опытом довольно легко сможет понять какие наставления и кто именно (или какого ведомства сотрудник) давал им в промежутке между раундами. Олег Неменский: Украина на переговорах затягивает Россию в новый Минский процесс и выставляет ее виноватой © РИА Новости, Нина Зотина

Это, разумеется, если будет принято решение переговоры продолжить. Поскольку понятно, что реальный мир на Украине США не нужен, разговоры с киевской делегацией целесообразны только как демонстрация доброй воли России к максимально быстрому прекращению военных действий. Но кому и что в нынешних условиях нужно демонстрировать?

В принципе же заявленных целей на Украине Россия может достичь только в результате полного разгрома украинской армии и прочих силовых структур, ликвидации нацистского государственного аппарата и, как следствие, полной и безоговорочной капитуляции Украины. После чего документы, регулирующие будущее этой страны будут подписываться уже с другой властью.

Впрочем, новая власть со временем тоже попытается обмануть и взять назад все свои обещания. Так что контроль над остатками Украины должен быть жёстким, кто бы там ни правил и что бы ни обещал.

Что же касается нынешних переговоров, то будет забавно, когда российская делегация сможет предложить украинским представителям провести следующий раунд в освобождённом Киеве, чтобы им далеко на «консультации» не ездить.