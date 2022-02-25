В Киеве сохраняются тревожные и панические настроения. Во всех районах столицы слышны взрывы и звуки сирен.

СМИ: ракетного удара по Киеву не было, украинские ПВО сбили свой истребитель © REUTERS, Umit Bektas

В другом районе на севере столицы — Ветряные Горы, Куреневка, Виноградарь — тоже слышны взрывы. В этом направлении расположены Гостомель, Ирпень, Вышгород. В районе много новых домов, где есть бомбоубежища, подземный паркинг, но зато нет метро. Поэтому перемещаться можно только на своем автотранспорте, что непросто: заправить машину бензином удается не всем.

Жительница этого района Надежда поделись своими переживаниями: «Мы не бежали в магазин, аптеки. Видела километровые очереди. Страшно выходить из дому. Многие из нашего подъезда начиная с 6 утра начали уезжать. Я видела, что даже грузили мебель. Кое-где люди идут с дорожными сумками и чемоданами, видимо, добираться намерены автостопом. Из окна гнетущая и тревожная картина. Подруга в 6 утра позвонила, сказала, что едет с детьми на западную границу. Через два часа стало понятно, что выехать даже за пределы Киева ей не удастся. Вернулись. Фактически из Киева в западном направлении только одна 4-полосная трасса — «житомирская. Она стоит почти сутки. Мы с ребенком никуда не поехали, пошли к знакомым — вместе спокойнее. Днем раздались сирены, пошли в бомбоубежище. У подруги начались панические атаки в закрытом помещении, пришлось уйти. Ехать некуда, опасно. В 22.00 ввели комендантский час. Ночь была без сна. Сегодня рассчитывали уехать в сторону границы, но объявили всеобщую мобилизацию, мужчин не выпускают. Правда, пошел уже слух, что на границе за тысячу евро пропустят. Но как до нее доехать?».

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Для защиты от мародеров некоторые киевляне объединяются в домовых чатах. Списываются, знакомятся с соседями, выбирают несколько сильных мужчин-добровольцев, чтобы нести дозор, и, если понадобится, охранять дом. В этих же чатах распространяют информацию, что нужно взять с собой в бомбоубежище. Надо сказать, что в центре города они в плохом состоянии: тесные, не оборудованные, как заброшенный подвал с нечистотами. Поэтому многие предпочитают все же остаться дома и при звуках сирен спускаются в подъезд. Следовать до станции метро многие считают небезопасным. Среди советов для тех, кто проводит уже второй день в бомбоубежище в чатах советуют: взять много теплых вещей (в метро холодно и сыро), термос с чаем, лекарства, наволочку (из нее можно сделать подушку), коврик или одеяло, зарядные устройства. Самое страшное для людей остаться без связи.