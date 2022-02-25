Минувшей ночью, с 24 на 25 февраля, состоялась личная капитуляция президента Украины Владимира Зеленского. Выступив в привычном для него видеообращении, Зеленский фактически признал поражение и заявил о готовности вести переговоры с Россией о нейтральном статусе. Но он понимает, что в нынешних условиях это уже невозможно

Украинский президент выглядел необычно — не в костюме, не на фоне государственного флага и президентского штандарта, а в защитной футболке на фоне серой бетонной стены какого-то бункера, сильно напоминая своим обликом сдавшегося в плен солдата.

Печальный странник

Актёрство в нём, конечно, неистребимо, Даже в самый ответственный в своей жизни момент президент Зеленский, возможно совершенно подсознательно, играет роль разочарованного, сдавшегося в плен на милость победителя солдата (которым, напомню, он на самом деле никогда не был). Унылое, одутловатое лицо, бегающие глаза, футболка цвета хаки без знаков различия. Ну, не президент, не главнокомандующий перед вами, как бы говорит он нам всем своим обликом, а разочарованный пленник…

Под стать облику и слова президента. Подводя печальный мартиролог, он сообщает, что в первый день боев погибли 137 человек, из них 10 офицеров, ранены 316.

«Сегодня Россия атаковала всю территорию Украины. И сегодня наши защитники сделали очень многое», — сказал Зеленский. Захар Виноградов, кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

При этом умолчал о главном. Хотя потери далеко не столь впечатляющи (за восемь лет гражданской войны в Донбассе погибло более 10 тысяч человек по официальным данным и более 50 тысяч — по неофициальным), Зеленский все же не сообщил согражданам главного итога первого дня войсковой операции — российские войска практически полностью разрушили противовоздушную оборону противника, уничтожены практически все военные аэродромы; нарушены военные коммуникации и захвачены значительные территории на востоке и севере страны (войска заняли Чернобыль, что находится в нескольких десятках километров от Киева), остров Змеиный на юге страны (а следовательно контролируют черноморское побережье и выход из Дуная), дошли до предместья Харькова и захватили часть Херсонской области, попутно разрушили дамбу и пустили днепровскую воду в Крым.

Сам же Зеленский подтвердил совсем уж печальную лично для него новость. По его словам, в Киев уже зашли диверсионные группы, которые (дальше идет цитата) «враг обозначил меня как цель номер один, а мою семью как цель номер два». Он заявил, что он сам и его семья остаются в Украине, но называть место, где они находятся, не стал из соображений безопасности.

И далее Зеленский сказал то, что все давно знали, а до него дошло только сейчас: "Мы остались в одиночку. Никто за нас воевать не хочет. В НАТО нас брать не хотят".

Все это сильно напоминает Януковича в Харькове, на следующий день после его бегства из Киева ровно восемь лет назад. Печально стоя на фоне каких-то мещанских обоев тогда еще президент Украины Виктор Янукович таким же унылым и измученным голосом сказал, что теперь, когда он вынужден был уехать из Киева, он ждет гарантий, которые обещал ему Запад в обмен на подписание соглашения с оппозицией.

Оппозиция тогда Януковича незаконно отстранила, а Запад тут же забыл о гарантиях, которые давал президенту. Псаки не ответила, спасут ли Зеленского США © voicesevas.ru / voicesevas.ru / Перейти в фотобанк

Нынешнему тоже обещали всемирную помощь, но когда случилось несчастье, пообещали денег, моральную поддержку и оружие, но только без участия иностранных контингентов на земле, в воздухе и на море, на что, видимо, подогреваемый агентами влияния с Запада, он очень рассчитывал.

Иными словами, Зеленского кинули точно так же как и Януковича в 2014-ом. Пообещали всё, что только можно, лишь бы ввязался в драку (а его предшественнику, наоборот, обещали всё, лишь бы не ввязывался в драку, то есть не разгонял Майдан). А когда Зеленский ввязался, то остался, по его же определению, «один». И теперь думает он не о стране, а о себе и о своей семье. В тот бункер на окраине Киева, в котором снималось это видео, украинский народ не засунешь, дай Бог Зеленскому с домочадцами и ближайшим окружением поместиться…

А вокруг — никого

Впрочем, всё это лирика. А реальность для президента Украины хуже некуда. Наконец он сказал то, что нужно было произнести неделю назад, даже три дня назад, даже за стуки, за несколько часов до начала войсковой операции по денацификации и демиталиризации Украины. Но тогда он этого не сделал. Называя по западным лекалам войсковую операцию «вторжением» Зеленский этой ночью заявил, что готов вести переговоры о нейтральном статусе Украины. Заяви он это еще несколько дней назад и 137 убитых в первый день операции солдат и офицеров были бы живы и здоровы, а в его страну не бомбили бы военные самолеты и в ней не взрывали ракетами аэропорты и пункту ПВО.

Но тогда он думал, видимо, что украинское воинство выдержит напор российских войск и успешно продержится до перового НАТОвского десанта. А там как пойдут клочки по закоулочкам, да как начнут английские десантники в купе с американскими рейнджерами шмалять по бурятским танкистам-трактористам из всех видов стрелкового оружия, что сразу все враги разбегутся аж до Тихого океана. Нас собьют русские. В Британии пояснили , почему НАТО не установило бесполётную зону над Украиной © CC0, Pixabay

Но все оказалось не так, не по-киношному, плохо. Вместо бурят-танкистов в Украину зашли вполне себе натренированные российские десантники, поддержанные с воздуха мощной авиацией и предварительно проведенной ракетной атакой. Бесполетную зону над Украиной НАТО организовывать не стало, а, следовательно, в воздухе не НАТОвские самолеты господствуют, а российские. Да и рейнджеров с английскими десантниками-диверсантами никто не прислал.

Зато все западные правители выразили сильную озабоченность, разразились проклятьями в адрес Путина, топали ногами, что особенно хорошо слышно в телефонную трубку, пообещали самые адские из всех самых адских санкций и что-то даже ввели. Но не против лично Путина, и даже SVIFT не тронули и, вообще, говорят, если санкции, то только против банков, ну, и там кое-что по космосу. А вот энергетику вроде как трогать не будут, во всяком случае пока, а если и тронут то местами — газ, уголь и нефть из России брать будут, что, впрочем, России как-то все равно, поскольку она теперь может на азиатско-тихоокеанский рынок переориентироваться. А труба, в обиходе «Северный поток-2» называемая, да и Бог с ней. Только на замедлении ее пуска Газпром почти 50 млрд долларов заработал за полгода, что в 10 раз больше того, что он же в эту трубу вложил. То есть, благодаря дурацким законам ЕС, Газпром вдесятеро свои затраты отбил. Поэтому, откажется немецкий канцлер Олаф Шольц от СП-2 на время или насовсем, это уже личная история Олафа Шольца и его правительства.

В общем, Зеленский понял, что его кинули везде — и на трубе, и на НАТО, и Байден, окружавший его заботой и каким-то даже излишним вниманием (что не могло не настораживать, но почему-то Зеленского не насторожило). Поэтому и решил сам, без кураторов напрямую договариваться с Путиным и Россией. Поэтому и протянул руку (хотя этот жест скорее напоминает «руки вверх») и готов говорить с президентом России о нейтральном статусе Украины уже без всяких предварительных условий.

Соврамши раз кто ж тебе поверит?

Но Зеленский все же человек неглупый (не зря же президент) и понимает, что и здесь у него засада.

"Но какие гарантии нам дадут. И кто нам даст такие гарантии?", — задал вопрос Зеленский, имея в виду подписание договора о нейтралитете Украины.

Секрет этой части капитулянтской по своей сути речи Зеленского в том, что Россия не может дать гарантий Зеленскому и его режиму и этому есть непростое, но исторически оправданное объяснение.

Предыдущий президент Украины Петр Порошенко дважды в сходных условиях (когда украинская армия бежала от шахтерского ополчения Донбасса, подкрепленного российскими добровольцами) образно говоря поднимал вверх руки и сдавался на милость, нет не победителей, а участников так называемой «нормандской четверки», в которую входили руководители четырех стран — помимо Украины — еще России, Германии и Франции. Сначала в сентябре 2014 года, а потом в феврале 2015-го. «Наши силы направляются в Европу не воевать на Украине». Что сказал Байден © REUTERS, Leah Millis

А после того, как «Минскими соглашениями» были подписаны и ратифицированы Совбезом ООН, а наступление ополченцев ЛДНР, за которым мог следовать полный разгром ВСУ, остановлено, тогдашний президент Порошенко сначала говорил, что подписал их, чтобы обмануть участников переговоров и получить передышку, а потом и вовсе объявлял, что вообще не собирается ничего выполнять, а само почти поражение ВСУ представил, как грандиозную победу украинской армии над ордами российских войск, за что раздавал награды, а некоторых участников тех сражений даже называл «киборгами».

То есть Порошенко на глазах изумленных независимых наблюдателей творил мифы, в которые со временем поверил сам, всё его окружение и во что поверили даже сами «киборги», бежавшие в тех сражениях от ополченцев и добровольцев.

Нехитра премудрость — прикинуться капитулянтом, а потом не признавать ничего, в конечном счете сработав один раз, стала непреодолимой стеной для последующих переговоров с Россией.

Ведь теперь после такого грандиозного обмана вряд ли Кремль пойдет на подобную тактику — остановить наступление, чтоб подписать бумажки, которые украинская сторона не собирается в будущем выполнять.

Так Зеленский превратился в персонаж того самого знаменитого украинского анекдота про яблоки. «Съест-то он съест, да кто ж ему даст?» В том смысле, что на переговоры он идти готов, чтобы прекратить по его терминологии «вторжение», да кто ж ему в России теперь поверит после лжи Порошенко и его собственных, Зеленского, подобных же кульбитов вроде подписания в Париже в 2019-ом формулы Штайнмайера, по которой все равно никто ничего в Украине не сделал.

Видимо, понимая всё это, Зеленский и говорит о том, что «такие гарантий никто даст». «Соврамши раз кто ж тебе поверит?»

Очевидно, что у российского руководства на этот раз другой план — полная и безоговорочная капитуляция режима со сменой руководства страны, запятнавшего себя потаканием неонацистам, разрушением памятников воинам Великой Отечественной войны и ориентированным на НАТО (а, следовательно, и на размещение в стране ракетных ударных комплексов и военных баз Альянса).

На этот раз, и это, наконец, дошло до Зеленского и его ближайшего окружения, болезнь будут лечить радикально — с полным удалением опухоли. А ему остается только одно — испить эту чашу до дна.