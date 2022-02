Украинская служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о последствиях ударов по военной инфраструктуры страны. В Киевской области горит штаб Национальной гвардии, СМИ информируют и других следах боевых действий и передвижениях войск

По информации CNN, украинскую границе пересекли танки со стороны Белоруссии. СМИ опубликовало соответствующее видео. Тем времени, президент республики Александр Лукашенко анонсировал совещание с военным руководством страны.

В Министерстве обороны России в эти же часы информировали, что подавлены средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины (ВСУ), а также выведена из строя военная инфраструктура авиационных баз.

Силы Луганской народной республики (ЛНР) взяли города Счастье и Станица Луганская, находившиеся ранее под контролем Киева, сообщил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. Украинская сторона подтвердила занятие силами ополчения сел Городище и Меловое. Операция освобождения, спасения и возмездия. Не против Украины, а против неонацистской хунты © denis-pushilin.ru

Генеральный штаб ВСУ распространил сообщение о том, что «воздушные силы Вооруженных Сил Украины отражают воздушное нападение». «Силы обороны страны находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Ситуация контролируется. Информация о десантировании российских войск в Одессе не соответствует действительности», — отреагировал украинские военные на сообщения о высадке на Черном море.

Из Киевской области поступили новости о том, что загорелся штаб Национальной гвардии МВД Украины. «Оперативная информация о последствиях вражеских обстрелов на территории Киевской области. По состоянию на 06:30 (7:30 — мск) возгорание на складах боеприпасов в с. Ольшаница Белоцерковского района, возгорание штаба НГУ с. Новые Петровцы, в с. Межигорья повреждено 39 ДПРЧ (пожарная часть — Прим.ред.) Киевской области», — информировала Служба о чрезвычайным ситуациям.

Ведомство, в целом, сообщило о результатах обстрелов: «Объявлен сигнал "Воздушная тревога" в г. Полтава. В г. Хмельницкий попадание во взлетную полосу военного аэродрома.

в результате обстрелов возникло возгорание 7 частных жилых домов в г. Мариуполь, попадание снаряда на аэродром г. Краматорск. г. Луцк — повреждено АЦ 25 ДПРЧ (пожарная часть — Прим.ред.); проводятся работы по деблокированию из под завалов предварительно 6 человек на аэродроме». Что произошло на Украине утром 24 февраля — хроника событий на 9:30 © Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Заявления министра обороны Алексея Резникова были менее определенны — глава военного ведомства лишь призвал не паниковать. «Ситуация контролируема, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины наилучшая помощь! Мы будем оперативно информировать о ситуации», — попытался он подбодрить сограждан. В таком же ключе выступил и президент страны Владимир Зеленский: «Украинцы, не поддавайтесь панике».

В Киевской городской государственной администрации предупредили о «воздушной угрозе».

«В случае включения сирен просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!» — было написано в микроблоге КГГА в Twitter. В украинской столице начали образовываться очереди у магазинов еще до их открытия.