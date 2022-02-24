По информации CNN, украинскую границе пересекли танки со стороны Белоруссии. СМИ опубликовало соответствующее видео. Тем времени, президент республики Александр Лукашенко анонсировал совещание с военным руководством страны.
В Министерстве обороны России в эти же часы информировали, что подавлены средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины (ВСУ), а также выведена из строя военная инфраструктура авиационных баз.
Силы Луганской народной республики (ЛНР) взяли города Счастье и Станица Луганская, находившиеся ранее под контролем Киева, сообщил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. Украинская сторона подтвердила занятие силами ополчения сел Городище и Меловое.
Генеральный штаб ВСУ распространил сообщение о том, что «воздушные силы Вооруженных Сил Украины отражают воздушное нападение». «Силы обороны страны находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Ситуация контролируется. Информация о десантировании российских войск в Одессе не соответствует действительности», — отреагировал украинские военные на сообщения о высадке на Черном море.
Из Киевской области поступили новости о том, что загорелся штаб Национальной гвардии МВД Украины. «Оперативная информация о последствиях вражеских обстрелов на территории Киевской области. По состоянию на 06:30 (7:30 — мск) возгорание на складах боеприпасов в с. Ольшаница Белоцерковского района, возгорание штаба НГУ с. Новые Петровцы, в с. Межигорья повреждено 39 ДПРЧ (пожарная часть — Прим.ред.) Киевской области», — информировала Служба о чрезвычайным ситуациям.
Ведомство, в целом, сообщило о результатах обстрелов: «Объявлен сигнал "Воздушная тревога" в г. Полтава. В г. Хмельницкий попадание во взлетную полосу военного аэродрома.
в результате обстрелов возникло возгорание 7 частных жилых домов в г. Мариуполь, попадание снаряда на аэродром г. Краматорск. г. Луцк — повреждено АЦ 25 ДПРЧ (пожарная часть — Прим.ред.); проводятся работы по деблокированию из под завалов предварительно 6 человек на аэродроме».
Заявления министра обороны Алексея Резникова были менее определенны — глава военного ведомства лишь призвал не паниковать. «Ситуация контролируема, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины наилучшая помощь! Мы будем оперативно информировать о ситуации», — попытался он подбодрить сограждан. В таком же ключе выступил и президент страны Владимир Зеленский: «Украинцы, не поддавайтесь панике».
В Киевской городской государственной администрации предупредили о «воздушной угрозе».
«В случае включения сирен просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!» — было написано в микроблоге КГГА в Twitter. В украинской столице начали образовываться очереди у магазинов еще до их открытия.