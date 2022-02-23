Альтернатива для Зеленского: либо переговоры с ЛДНР, либо война с Россией

Окончательную точку над «i» в истории с признанием Россией ДНР и ЛНР в Донбассе, кажется, поставили три факта: прекращение действия минских соглашений, о чем сказал президент Путин, решения Совета Федерации и Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, и соцопрос украинцев, показавший, что в войну на Украине большинство из них не верит

Итак, по порядку. Президент России Владимир Путин не только подписал указы о признании и договоры о сотрудничестве и взаимопомощи, но сам, лично, разъяснил, что они означают и в каких пределах работают.

После встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Путин сказал, что:

— «Минские соглашения-2» («Минск-2») отныне не работают. «Все остальные годы… усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю. Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями», — сказал он. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

— Россия признала ЛДНР в границах двух областей Украины — Донецкой и Луганской, существующих после определения административного устройства Украины. «Мы признали все их (ДНР и ЛНР. — Авт.) фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», — сказал Путин.

Во-вторых, Совет Федерации, верхняя палата российского парламента, как сообщила ее спикер Валентина Матвиенко, поддержала обращение президента Путина об использовании Вооруженных сил России за ее пределами. Перед этим российские сенаторы ратифицировали договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и сотрудничестве. Равно как то же самое сделали и в нижней палате — Госдуме России.

И наконец, в-третьих, как показывают данные соцопроса, проведенного украинским фондом «Демократические инициативы» имени Кучерива, даже после признания ЛДНР Россией украинцы:

а) не очень вертят в нападение России: только 4,3% опрошенных считают такую угрозу неизбежной, 34,3% — большой, 21,1% — небольшой, 11,6% — малой, а 7,2% респондентов сказали, что угрозы нет вообще, и 21,4% вообще не определились в этом вопросе. Грубо говоря, им наплевать на угрозу;

б) очень невысок процент тех, кто готов воевать за Родину: в случае вторжения России только 14% населения готовы встать на защиту в добровольческих силах, 8% — в ВСУ, и 25% — оказывать посильную невоенную помощь. При том, что 60,6% опрошенных считают виноватыми в нынешней напряженности руководство России, а 43% выступают против любых уступок Москве, даже если она пообещает прекратить «агрессию». Заморозка «Северного потока-2». Европа стреляет себе в ногу, а Украина в голову © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

И это — данные фонда совершенно грантоедческого и прозападного, на всю голову украиноцентричного, который трудно заподозрить в пророссийскости или объективности. Вот и весь, «патриотизЬм», как говорится.

Несмотря даже на то, что украинский политолог Кость Бондаренко в интервью «Украина.ру» страшно сокрушался на тему обилия беспредельщиков, коих он зачем-то назвал «пассионариями» и которые нечистые майки-вышиванки до таких же труселей рвут, обещаясь умереть «за нэньку».

«Непонятно, куда множество людей, которые жили за счет спекуляции на ситуации в Донбассе, и у которых на руках оружие, применят теперь свою энергию… Эти отряды тоже должны чувствовать свою задействованность. А что будет, если Путин не нападет? На эти вопросы у украинского руководства нет ответа», — сокрушается политолог.

Но это проблемы режима Владимира Зеленского. А президент Путин в тоже время указал и путь разрешения всех возникших проблем — все споры, в том числе, и по границам должны быть решены на переговорах.

«Мы рассчитываем, я это подчеркиваю, что все спорные вопросы будут решены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик», — сказал глава России.

Другими словами, Владимир Владимирович фактически воспроизвел и озвучил одно из ключевых положений «убитого» Киевом «Минска-2» — все возникающие проблемы решать на переговорах между Киевом, Донецком и Луганском, путем согласования с ними (пункты 11 и 12 Минских соглашений). До 21 февраля 2022 года Украина утверждала, что она «не ведет никаких переговоров с сепаратистами и террористами». Теперь же она вынуждена будет говорить с независимыми государствами, за спиной которых стоит Россия, связанная с ними союзническими обязательствами. В том числе, и оказать военную помощь, если в голову киевских властителей взбредет что-либо лишнее и агрессивное. Путин: У России есть оружие, которому нет равных в мире © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Именно об этом говорил и в ООН представитель России Василий Небензя, который уверен, что Украина, если она хочет сохраниться и не нарваться на российское возмездие за провокации, должна по-прежнему придерживаться «Минска-2», потому что «самое главное здесь — это упрямый отказ Киева говорить напрямую с представителями Донецка и Луганска, несмотря на то, что это требование — центральный, несущий элемент Комплекса мер (по выполнению Минских соглашений. — Авт.)».

За новые переговоры в соответствии с резолюцией 2202 Совбеза ООН от 17 февраля 2015 года, закрепляющей «Минск-2», выступила и замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло. Снижать напряженность за столом переговоров призвал и постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь: «Нынешняя ситуация на Украине — результат многих сложных факторов. Мы считаем, что все страны должны решать международные споры мирными средствами, в соответствии с целями и принципами устава ООН».

И это означает лишь одно: между Киевом с одной стороны, и Донецком и Луганском — с другой и третьей теперь должны быть заключены новые договора о новых принципах сосуществования и взаимодействия. Если хотите, новые «Мински-3», которые помогли бы, как и сказал Путин, установить новые принципы разграничения и вернуть новым государствам их территории в пределах бывших украинских областей; ремилитаризировать их, деоккупировать и освободить от украинских войск и оставленных там партизан и ДРГ; предотвратить все возможные факты геноцида против русских и русскоязычных граждан Украины; установить новые правила экономического и социально-экономического сотрудничества в новых условиях; признать паспорта и прочие документы друг друга; узаконить и облегчить положения о пересечении новой границы хотя бы родственниками в Украине и ЛДНР.

Это сложнейший комплекс проблем, но разрешать из отныне должны, повторяю, Киев, Донецк и Луганск, и на важно, по старому «Минску-2» ли, или в соответствии с новыми «Минсками-3». Альтернатива для Зеленского: либо переговоры с ЛДНР, либо война с Россией © REUTERS, Alexander Ermochenko

И хотя жизнь продолжается, пока такие перспективы не видны. Особенно в Украине, где по-прежнему в звучат призывы «наказать и изолировать сепаров, вату и террористов».

Например, нардеп от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (ПЕС) Алексей Гончаренко внес в Раду проект постановления о полном разрыве дипотношений с Российской Федерацией. Потому что, по его мнению, признанием ЛДНР «Путин, по сути, сам прекратил дипломатические отношения с нами». И что самое противное-то — об этом же заговаривал и президент Владимир Зеленский. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен, что отношения между Украиной и Россией «опустились ниже дна», а значит, нужен разрыв дипломатических отношений с Москвой, который он назвал «своевременным, продуманным и отвечающим интересам Украины». Потому что в Киеве проанализировали все возможные последствия такого шага. Хотя Россия, как отметил замглавы ее МИД Андрей Руденко, не желает разрывать дипотношения с Украиной, даже отзывая представителей своей миссии из Киева.

А в Верховной Раде Украины депутат от неонацистской партии «Свобода» Оксана Савчук выступила с инициативой прекратить транспортное сообщение с Россией и Белоруссией, а также закрыть границы с этими странами. И дурач.., пардон, «пассионариев» с девиантным восприятием действительности, готовых стрелять себе в ногу, чтобы только, как они думают, России было от этого больно, в украинском парламенте полно.