В субботу, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности — несмотря на недвусмысленные намеки президента США, что в Мюнхен Зеленскому лучше бы не лететь, а разбираться с угрозой «вторжения России»

Зеленский на конференции инициировал консультации по поводу Будапештского меморандума, по условиям которого Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году, потребовав также четкого ответа о датах вступления Украины в НАТО. В таких консультациях должна участвовать и РФ, один из подписантов меморандума, а в случае отказа Украина считает себя вольной выйти из договора, что открывает ей путь к разработке ядерного оружия.

Кулеба назвал отказ Украины от ядерного оружия ошибкой © Facebook, Dmytro Kuleba

Слова президента Украины также является очередным подтверждением, что Минским договоренностям он следовать не намерен, а предпочитает силовой сценарий — если не с помощью сил НАТО, то с ядерной бомбой.

Илья Куса, эксперт по внешней политике Украинского института будущего уверен, что никто из западных партнеров не позволит Киеву завладеть ядерным оружием.

«Никто не даст Украине вернуться к разработке ядерного оружия, так как никто в этом не заинтересован. Да и ресурсов у нас для этого недостаточно, особенно на фоне постковидных проблем и энергетического кризиса. Наконец, это очень долгосрочная затея, на которую надо будет потратить кучу времени, ресурсов и энергии, чего у нас сейчас нет», — отметил эксперт.

По его мнению, вся речь Зеленского была адресована не столько западным партнерам, сколько радикальному националистическому электорату на Украине, показывая его решительность.

Сделают «грязную» атомную бомбу: эксперт оценил последствия выхода Киева из Будапештского меморандума © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«Нам достаточно было бы создания нескольких грязных бомб и начала восстановления стратегического ядерного вооружения. Для того чтобы подтолкнуть Запад оказывать Украине реальную боевую помощь», — пишет руководитель неонацистской организации "Национальное сопротивление" Алексей Свинаренко.

В свою очередь эксперт Международного центра политических исследования (МЦПИ) Игорь Петренко считает, что создание Украиной ядерного оружия в принципе возможно.

«Мы можем говорить не столько о ядерном оружии, а, например, о создании замкнутого цикла производства ядерного топлива для работы атомных электростанций. А там уже к оружию пару шагов — особенно учитывая наши возможности в ракетостроении. И как бы кто ни относился к словам Зеленского, это усиление нашей переговорной позиции», — говорит Петренко, намекая также, что заявление Зеленского является результатом консультаций с британскими партнерами.

Подобные заявления из Киева раздаются не впервые. Ядерным оружием националисты бредят с 2014 года, мечтая ударить по РФ, не особо раздумывая над вероятностью ответного удара. Суть проекта «АнтиРоссия» заключается не в том, чтобы Украина жила хорошо, а чтобы России не было вовсе.

В 2015 году выходом из Будапештского меморандума уже грозил экс-глава Минобороны Украины Валерий Гелетей. Мечтали об этом лидер Радикальной партии Олег Ляшко, ВО «Свобода» и экс-глава СБУ, лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявлял, что война на Украине не может служить оправданием желанию получить ядерное оружие, которое приведет лишь к снижению уровня безопасности.

В 2017 году спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер тоже был явно не восторге от этой идеи.

«Не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины. Мне не хотелось бы, чтобы Украина снова возрождала этот процесс», — говорил Волкер.

Тем не менее, такие возможности у Киева есть. Украина находится на 10-м месте в мире по залежам природного урана, его добывают на «Восточном горно-обогатительном комбинате» в Желтых Водах. Но даже для АЭС уран надо сначала обогатить, а такого оборудования у Украины пока нет.

К тому же, Украину сковывает Договор о нераспространении ядерного оружия, который, в том числе, предполагает, что обогащать уран можно только для мирных целей — до 4-5%. «Оружейный» же уран должен быть обогащен минимум до 90%. Если страна начинает обогащать уран до такого уровня, на нее обычно накладывают санкции, как в случае с Ираном. Однако Иран или КНДР являются для Запада изгоями и злодеями, а на происходящее на Украине могут закрыть глаза, особенно если сами будут контролировать и координировать процесс.

Украина может стать удобным полигоном, где оружие могут разрабатывать негласно британские и американские специалисты, которые в случае чего умывают руки. И затем в ответ на ядерный удар по РФ может прилететь ответный удар по Киеву, но никак не по Лондону или Вашингтону. В декабре 2021 года, когда началась шумиха по поводу «неминуемого российского вторжения», американский сенатор-республиканец Роджер Уикер откровенно предлагал применить против РФ ядерное оружие в случае вторжения на Украину.

Ядерное оружие — удовольствие не из дешевых. Экс-президент Украины Леонид Кравчук в свое время называл сумму 50-100 миллиардах долларов для создания полного цикла ядерного оружия. В Харьковском физико-техническом институте утверждали, что полноценный промышленный цикл для получения «оружейного» плутония — около 15 миллиардов долларов. Такие суммы украинская ядерная программа может получить лишь от западных партнеров.

В истории уже были прецеденты помощи западных стран для создаиня ядерного оружия. Индия получала помощь от Великобритании, Канады и США для «сдерживания» Китая. Затем Пакистан получал финансовую помощь от монархий Персидского залива, в первую очередь Саудовской Аравии, для «сдерживания» Индии. В случае с Израилем, ядерное оружие негласно появилось у него с помощью инсценировки кражи.

Если законным образом передать его невозможно, то можно не обращать внимания на кражу, а затем лицемерно вздыхать, что его «похитили» с секретных объектов. В 1980-х годах израильские спецслужбы обвинялись в хищениях ядерных материалов в других странах (США, Великобритании, Франции, ФРГ). Например, 1986 году в США было обнаружено исчезновение более 100 кг обогащённого урана на одном из заводов в штате Пенсильвания, которые, предположительно были переправлены в Израиль. Израиль также признал факт незаконного вывоза из США в начале 1980-х годов важных элементов и устройств для создания современных видов ядерного оружия.

Все прекрасно понимают, что украсть центнер плутония и оборудование с секретных объектов — не то же, что украсть булочку из супермаркета: без содействия или молчаливого согласия такое не происходит. Было бы желание, а британские специалисты могут не только сами у себя украсть, но и помочь собрать на месте нужное оборудование, даже не допуская к нему «туземцев». В таком случае ЯО на Украине может появиться достаточно быстро. Затем, возможно, какой-нибудь подставной украинский ученый расскажет, как его «осенило» и он смог собрать ядерную бомбу из подручных средств.

Путин, Байден и Макрон за мир, но он у каждого свой. Три вопроса к «незначительному вторжению» © коллаж Украина.Ру Константин Сивков считает, что выход Украины из Будапештского соглашения позволит ей разместить на своей территории ядерные ракеты США.

«Это может стать реальностью. На территории Украины американцы могут разместить ракеты средней и меньшей дальности, которые будут представлять серьезную угрозу для России», — отметил Сивков.

Другой вопрос, что в случае Израиля или Индии ядерные программы развивали тайно. Зеленский же открыто заявляет о таких планах, что больше походит на блеф. Лишнее напоминание о Будапештском меморандуме также нежелательно для ряда западных партнеров. Поскольку Будапешский меморандум не несет никаких обязательств — он максимально размыт в формулировках (в нем говорится о заверениях и приверженности, но никак не об обязательствах и гарантиях), — это может послужить сигналом Ирану, от которого аналогичным образом требуют отказа от ядерной программы.

В любом случае, недооценивать заявления Зеленского не стоит. Учитывая желание Запада разделаться с РФ желательно чужими руками, перспектива появления на Украине ядерного оружия и его применения не кажется невероятной.