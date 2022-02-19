В пятницу, 18 февраля, парламент Украины в ходе традиционного часа вопросов к правительству заслушал отчеты министра финансов Сергея Марченко, министра обороны Алексея Резникова и премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, как правительство готовится к войне. Выяснилось, что никак, то есть ждут помощи Запада

В отличие от рутинного отчета о состоянии дел, которые регулярно проходят в парламенте Украины, на этот раз украинских нардепов интересовала детальная информация о состоянии финансов, ситуации на границе, уровне готовности вооруженных сил и территориальной обороны, а также о запасах энергоресурсов. Киев готовится к войне, поэтому вместо часа, как обычно, отчеты и обсуждение заняли более двух часов.

Министры в очередной раз заверили депутатов, что в их ведомствах всё хорошо, всё готово, а будет еще лучше, как только подоспеет помощь стран Запада.

Первым перед началом отчета украинских министров о помощи западных союзников Раду заверил приехавший в Киев спикер польского сената Томаш Гродский, призвав украинских депутатов рассчитывать на Польшу.

Министр обороны Алексей Резников назвал новое обострение конфликта в Донбассе связанным с заседанием Совбеза ООН. Провокации якобы устраивает «российская сторона», не участвующая на самом деле в конфликте, «чтобы сформировать фон, который российская сторона считает выгодным». Однако любое обострение конфликта выгодно как раз Киеву, чтобы представить себя невинной жертвой, на что западные партнеры охотно откликаются. «Грубая подделка или, проще говоря, фейк». Кто стрелял в детский сад в Станице Луганской © REUTERS, Carlos Barria

И реакцию западных партнеров подтвердил министр финансов. По словам Сергея Марченко, международные партнеры выделят Украине макрофинансовую помощь на 7,5 млрд долларов, которая преимущественно будет предоставляться в форме кредитов. Средства в долг выдают ЕС, Канада, Япония, США и МВФ. Кроме того, на данный момент Украина ожидает поставку оружия от международных партнеров на 31 млрд гривен. Используется это оружие уже почти 8 лет против жителей Донбасса, которых министр обороны Резников просит не беспокоиться, заверяя в добрых намерениях.

«В ближайшее время гражданам Украины в целом по всей территории ничего не угрожает, кроме граждан, которые проживают сегодня в Луганской, Донецкой областях, где незаконные вооруженные формирования осуществляют обстрелы», — говорит министр обороны Украины, обращаясь к жителям Л/ДНР, которые прекрасно знают, откуда им прилетают подарки в виде снарядов и мин.

Фракция «Батькивщини» при отчете министров три раза требовала от премьера Шмыгаля и главы Минфина Марченко начать переговоры с международными партнёрами о списании украинского госдолга, как это было в случае с Польшей и Грецией, «в связи с напряжённой ситуацией». Министр финансов быстро пресёк депутатов «Батькивщины», словно бы те сказали что-то страшное: «Мы слово "списание долгов" не употребляем и вам не советуем». Министр финансов Украины констатировал «бессилие» санкций СНБО © Facebook, Олексій Данілов

Благодаря западной финансовой помощи, на нужды ВСУ Министерство финансов дополнительно выделит из бюджета около 22 млрд гривен. Соответствующий законопроект находится в бюджетном комитете, в дальнейшем он поступит на голосование в парламент. «Помимо этого, предусматриваются отдельные расходы на становление территориальной обороны и другие нужды Минобороны, на закупку необходимого оборудования на сумму около 2 млрд гривен», — заявил министр финансов.

Помимо этого, по словам Марченко, в связи с обострением ситуации на границе рассматриваются другие пути увеличения оборонного бюджета, что, скорее всего, предполагает увеличение налогообложения. Рассчитывает министр финансов и на рост доходов в бюджет в связи с уплатой НДС предприятиями сферы энергетики (за счет роста цен на энергоносители).

Рассчитывает Киев на западных партнеров и в сфере энергобезопасности. Украина планирует в ближайшие дни подключиться к европейской энергосистеме, как заявил в парламенте премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, в конце февраля запланированы системные испытания изолированного режима работы энергосистемы Украины — она будет работать без подключения к энергосистеме СНГ. Кроме того, по словам премьера, у правительства есть еще два важных приоритета в сфере энергетики: собственная добыча газа и программа термомодернизации. Шмыгаль заявил о блокировании «Северного потока-2» © Facebook, Денис Шмигаль

Он также заверил депутатов, что запасы угля на складах ТЭС составляют 820 тыс. тонн, что вдвое превышает показатели февраля прошлого года, а само потребление угля стало на 18% меньше. Потребление энергоресурсов на Украине действительно падает, но происходит это не за счет энергоэффективности, а за счет закрытия предприятий и миграции населения. Следует также отметить, что о решении проблемы с нехваткой угля Шмыгаль рапортовал в октябре, ноябре и декабре, на фоне их реальной нехватки. Вся надежда на импорт американского угля, который Киев закупает втридорога. «Начиная с ноября 2021 года, для нужд ТЭС в Украину поступило 17 судов с энергетическим углем. Это почти 1,3 млн тонн угля», — сказал Шмыгаль.

Газе тоже, по его словам, тоже достаточно. В подземных хранилищах, по словам Шмыгаля, около 10,6 млрд кубометров газа, еще 1,1 млрд кубометров импортирует НАК "Нафтогаз Украины». Премьер также ожидает увеличения собственной добычи газа в объеме 3,3 млрд тонн уже в первом квартале текущего года.

Он также заверил, что у Нацбанка достаточно средств для стабилизации курса гривны, которая валится на фоне слухов о «вторжении». «Национальный банк имеет достаточное количество резервов, чтобы курс был стабилен. Бюджет в январе был перевыполнен более чем на 10 млрд грн, на счетах правительства достаточное количество средств, чтобы профинансировать все расходы, в частности, все запланированные повышения зарплат и пенсий для украинцев», — заявил премьер-министр.

Сразу же после его выступления депутат от «Голоса» Ярослав Железняк произвел подсчеты относительно того, насколько радужны финансовые перспективы и последствия шумихи вокруг Украины только по результатам января:

— Индекс облигаций среди развивающихся стран наихудший с 1999 года;

— Военная ситуация очень негативно повлияла на нерезидентов. Вывели 14 млрд грн в течение января;

— В январе 2022 г. привлекли заемных средств в 5 раз меньше, чем раньше;

— Единственное решение — обращаться к международным партнерам за финансовой помощью.

Проще говоря, шумиха вокруг «вторжения» усиливает финансовую и энергетическую зависимость Украины от западных партнеров. Пока Киеву подбрасывают уголь и деньги, украинская экономика может как-то существовать. Малейшие сбои в поставках и происходит коллапс. Однако порядок и объем этой помощи зависит напрямую от выполнения инструкций и предписаний, а для Запада сейчас во главе угля стоит нагнетание истерики по поводу «российского вторжения». Следовательно, его необходимо организовать, но так, чтобы не утратить государственность Украины.