В отличие от рутинного отчета о состоянии дел, которые регулярно проходят в парламенте Украины, на этот раз украинских нардепов интересовала детальная информация о состоянии финансов, ситуации на границе, уровне готовности вооруженных сил и территориальной обороны, а также о запасах энергоресурсов. Киев готовится к войне, поэтому вместо часа, как обычно, отчеты и обсуждение заняли более двух часов.
Министры в очередной раз заверили депутатов, что в их ведомствах всё хорошо, всё готово, а будет еще лучше, как только подоспеет помощь стран Запада.
Первым перед началом отчета украинских министров о помощи западных союзников Раду заверил приехавший в Киев спикер польского сената Томаш Гродский, призвав украинских депутатов рассчитывать на Польшу.
Министр обороны Алексей Резников назвал новое обострение конфликта в Донбассе связанным с заседанием Совбеза ООН. Провокации якобы устраивает «российская сторона», не участвующая на самом деле в конфликте, «чтобы сформировать фон, который российская сторона считает выгодным». Однако любое обострение конфликта выгодно как раз Киеву, чтобы представить себя невинной жертвой, на что западные партнеры охотно откликаются.
И реакцию западных партнеров подтвердил министр финансов. По словам Сергея Марченко, международные партнеры выделят Украине макрофинансовую помощь на 7,5 млрд долларов, которая преимущественно будет предоставляться в форме кредитов. Средства в долг выдают ЕС, Канада, Япония, США и МВФ. Кроме того, на данный момент Украина ожидает поставку оружия от международных партнеров на 31 млрд гривен. Используется это оружие уже почти 8 лет против жителей Донбасса, которых министр обороны Резников просит не беспокоиться, заверяя в добрых намерениях.
«В ближайшее время гражданам Украины в целом по всей территории ничего не угрожает, кроме граждан, которые проживают сегодня в Луганской, Донецкой областях, где незаконные вооруженные формирования осуществляют обстрелы», — говорит министр обороны Украины, обращаясь к жителям Л/ДНР, которые прекрасно знают, откуда им прилетают подарки в виде снарядов и мин.
Фракция «Батькивщини» при отчете министров три раза требовала от премьера Шмыгаля и главы Минфина Марченко начать переговоры с международными партнёрами о списании украинского госдолга, как это было в случае с Польшей и Грецией, «в связи с напряжённой ситуацией». Министр финансов быстро пресёк депутатов «Батькивщины», словно бы те сказали что-то страшное: «Мы слово "списание долгов" не употребляем и вам не советуем».
Благодаря западной финансовой помощи, на нужды ВСУ Министерство финансов дополнительно выделит из бюджета около 22 млрд гривен. Соответствующий законопроект находится в бюджетном комитете, в дальнейшем он поступит на голосование в парламент. «Помимо этого, предусматриваются отдельные расходы на становление территориальной обороны и другие нужды Минобороны, на закупку необходимого оборудования на сумму около 2 млрд гривен», — заявил министр финансов.
Помимо этого, по словам Марченко, в связи с обострением ситуации на границе рассматриваются другие пути увеличения оборонного бюджета, что, скорее всего, предполагает увеличение налогообложения. Рассчитывает министр финансов и на рост доходов в бюджет в связи с уплатой НДС предприятиями сферы энергетики (за счет роста цен на энергоносители).
Рассчитывает Киев на западных партнеров и в сфере энергобезопасности. Украина планирует в ближайшие дни подключиться к европейской энергосистеме, как заявил в парламенте премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, в конце февраля запланированы системные испытания изолированного режима работы энергосистемы Украины — она будет работать без подключения к энергосистеме СНГ. Кроме того, по словам премьера, у правительства есть еще два важных приоритета в сфере энергетики: собственная добыча газа и программа термомодернизации.
Он также заверил депутатов, что запасы угля на складах ТЭС составляют 820 тыс. тонн, что вдвое превышает показатели февраля прошлого года, а само потребление угля стало на 18% меньше. Потребление энергоресурсов на Украине действительно падает, но происходит это не за счет энергоэффективности, а за счет закрытия предприятий и миграции населения. Следует также отметить, что о решении проблемы с нехваткой угля Шмыгаль рапортовал в октябре, ноябре и декабре, на фоне их реальной нехватки. Вся надежда на импорт американского угля, который Киев закупает втридорога. «Начиная с ноября 2021 года, для нужд ТЭС в Украину поступило 17 судов с энергетическим углем. Это почти 1,3 млн тонн угля», — сказал Шмыгаль.
Газе тоже, по его словам, тоже достаточно. В подземных хранилищах, по словам Шмыгаля, около 10,6 млрд кубометров газа, еще 1,1 млрд кубометров импортирует НАК "Нафтогаз Украины». Премьер также ожидает увеличения собственной добычи газа в объеме 3,3 млрд тонн уже в первом квартале текущего года.
Он также заверил, что у Нацбанка достаточно средств для стабилизации курса гривны, которая валится на фоне слухов о «вторжении». «Национальный банк имеет достаточное количество резервов, чтобы курс был стабилен. Бюджет в январе был перевыполнен более чем на 10 млрд грн, на счетах правительства достаточное количество средств, чтобы профинансировать все расходы, в частности, все запланированные повышения зарплат и пенсий для украинцев», — заявил премьер-министр.
Сразу же после его выступления депутат от «Голоса» Ярослав Железняк произвел подсчеты относительно того, насколько радужны финансовые перспективы и последствия шумихи вокруг Украины только по результатам января:
— Индекс облигаций среди развивающихся стран наихудший с 1999 года;
— Военная ситуация очень негативно повлияла на нерезидентов. Вывели 14 млрд грн в течение января;
— В январе 2022 г. привлекли заемных средств в 5 раз меньше, чем раньше;
— Единственное решение — обращаться к международным партнерам за финансовой помощью.
Проще говоря, шумиха вокруг «вторжения» усиливает финансовую и энергетическую зависимость Украины от западных партнеров. Пока Киеву подбрасывают уголь и деньги, украинская экономика может как-то существовать. Малейшие сбои в поставках и происходит коллапс. Однако порядок и объем этой помощи зависит напрямую от выполнения инструкций и предписаний, а для Запада сейчас во главе угля стоит нагнетание истерики по поводу «российского вторжения». Следовательно, его необходимо организовать, но так, чтобы не утратить государственность Украины.