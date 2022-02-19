На днях в Одесской области произошло весьма знаковое событие, которое замалчивают в украинских СМИ: депутаты Болградского районного совета отказались поддерживать финансирование отрядов территориальной обороны, которые создаются по всей стране под предлогом истерии о «российском вторжении»

Местные депутаты, большинство из которых состоят в «Оппозиционной платформе — за жизнь», представляющие один из наиболее оппозиционных регионов страны попросту отказались финансировать данный проект. Также не приняли пропагандистский проект обращения «Слуги народа» касательно недопущения провокаций, недопущения распространения дезинформации и расшатывания ситуации внутри страны.

Бессарабия как особая территория внутри Украины

Отметим, что в многонациональной Бессарабии, охватывающей юг Одесской области, компактно проживают болгары, молдаване, гагаузы и прочие нацменьшинства, которые категорически не приемлют нынешний курс Украины, основанный на русофобии и национализме. Виталий Диденко: кто он © hromadske.ua

Он имеет весьма сложную судьбу: присоединенный к Российской империи в результате российско-турецких войн XIX века, после первой мировой войны на 20 лет он перешел к Румынии. Окончательно частью УССР он стал в результате Великой Отечественной войны, а до 1954 года территория даже была отдельной Измаильской областью. Титульный для УССР этнос — украинцы — здесь не были преобладающим и даже не являлся вторыми по численности, а лишь третьими: русские — 24%, молдаване и румыны — 22%, украинцы — 15%.

Отметим так же, что в 2019-20 гг. в Одесской области была проведена административно-территориальная реформа, в результате которой в Бессарабии из 9 районов остались только 3 (Белгород-Днестровский, Измаильский и Болградский). Во время ее обсуждения местные элиты сумели отстоять Болградский район, приняв обращение к Зеленскому и Верховной Раде о недопустимости его ликвидации.

В 1991 году в Болграде был проведен референдум, в ходе которого почти 83% избирателей района проголосовали за создание национального округа, что впоследствии украинские власти не брали в расчет. Регион изначально тяготел к России и местные жители во время определенного упадка, имевшего место со времени независимой Украины, с особой теплотой вспоминали советскую эпоху, когда общий уровень жизни был весьма высок, а развитая инфраструктура доходила до самых отдаленных сел.

Местное население против Майдана и его «достижений»

Майдан 2014 года и последующие события не вызывали здесь особого восторга, а мероприятия украинской власти наталкивались на ожесточенное сопротивление местного населения. Во время активной стадии боевых действий на Донбассе военные чиновники Украины открыто говорили о недостаточной патриотичности болградцев, поскольку местная молодёжь массово уклонялась от несения военной службы в рядах украинской армии. Доходило до того, что представители областного военкомата вынуждены были в спешном порядке бежать из местных городов и сел, забыв о выполнении планов по призыву. Благо, наличие паспорта Республики Болгария позволяет многим бессарабцам свободно въезжать в эту страну ЕС, получать в ней образование, работу и социальную поддержку.

Разнообразные националистические организации, которые пытались сюда проникать и рекрутировать в свои ряды местных жителей не могли тут найти мало-мальской социальной опоры.

В 2017-18 гг. Болградский и Измаильский районные советы высказывались категорически против переписывания истории, обращаясь к центру о недопустимости реализации инициатив Института нацпамяти по отмене празднования 8 марта, 1 мая и Дня Победы. Также категорическое непринятие вызвал здесь закон об образовании 2017 года, лишавший национальные меньшинства возможности учить детей на родном языке и пресловутый языковой закон, исключающий все языки, кроме украинского, из большинства сфер общественной жизни. Болградский районный совет стал в 2019 г. едва ли не единственным, отказавшимся вести сессии и переводить свою документацию на государственный язык. Карантин глазами простых людей, Болград Одесской области. Люди недовольны ограничениями из-за двух случаев коронавируса © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Отличались они и в электоральном плане — Порошенко и его политсила получали один из наименьших процентов голосов по стране, здесь весьма много набирали условно пророссийские «Оппозиционный блок» и «Оппозиционная платформа — за жизнь». Даже очарование выдвиженцами Зеленского в ходе парламентских выборов 2019 г. здесь было не настолько массовым, как по всей Украине. Так, в Измаиле победу одержал Анатолий Урбанский, а в Болграде — Анатолий Киссе. Оба политика являются многолетними представителями местных элит.

В 2019 году Болград позволял себе открыто не соглашаться с экономическим курсом Киева: местные фермеры перекрыли дорогу с Одессой горой винограда в знак протеста против отсутствия внятной государственной поддержки в условиях закрытия для них российского рынка сбыта и импорта дешёвого вина из Евросоюза. Значительное недовольство бессарабцев вызвало снесение неподалеку от Белгород-Днестровского в рамках «декоммунизации» одного из последних памятников советскому комбригу Григорию Котовскому — легендарной личности, имевшей здешние корни. Для жителей Бессарабии он был олицетворением борьбы с румынской интервенцией, а затем и национальным угнетением в составе Румынии. «Спокойно. Я — Котовский!» Загадки жизни и смерти «красного Робин Гуда» © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Почему Болград не хочет иметь тероборону?

В общем, жители украинской Бессарабии максимально проявляют свой характер, отстаивая национальную самобытность насколько возможно, несмотря ни на что.

Касательно территориальной обороны, то в результате ее создания благодаря монобольшинству в Верховной Раде оружие получат наиболее радикальные элементы украинского общества, которые могут употребить его в целях, далеких от «защиты Украины». Например, грабить граждан или осуществлять физические расправы с неугодными под предлогом борьбы с «российской оккупацией» и «пособниками Кремля».

Очевидно, что в Болграде депутаты местного совета осознают такую перспективу как никто другой. Поэтому они и не создавали «терроборону», дабы оградить своих избирателей от потенциальных рисков. Данная история очень неудобна для власти и националистов, поскольку не ложится в канву тиражируемой ими идеологемы о «всеобщем единстве» граждан перед лицом «российского агрессора».