Во вторник, 8 февраля, в Берлине состоится саммит «Веймарского треугольника». Канцлер Германии и президенты Франции и Польши обсудят вопросы безопасности в Европе, прежде всего, ситуацию вокруг Украины

Встреча президентов Польши и Франции Анджея Дуды и Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца в рамках «Веймарского треугольника» состоится в Берлине 8 февраля. Это подтвердила официальный представитель федерального правительства Германии Кристиане Хоффманн на брифинге в понедельник. Встреча назначена на 19:00 по берлинскому времени в ведомстве канцлера, перед ней запланированы заявления трёх лидеров для прессы.

Шольц пригласил президентов Польши и Франции для того, чтобы обсудить, прежде всего, ситуацию на Украине и вокруг Украины, уточнила официальный представитель. По её словам, три страны «чувствуют особую ответственность за ситуацию в регионе, и находятся во время этого кризиса в тесном контакте». Франция сейчас председательствует в Совете ЕС, Польша председательствует в ОБСЕ, а ФРГ председательствует в G7, напомнила Хоффманн. Она добавила, что эта встреча проходит на фоне многих других встреч и дипломатических усилий, посвященных деэскалации ситуации в регионе. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

Действительно, все три участника встречи прибудут в Берлин после переговоров за рубежами родных стран. Так, Олаф Шольц 7 февраля встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом, с которым говорил, в первую очередь, о ситуации на Украине и о России, в том числе о совместных санкциях в отношении Москвы.

В тот же день Эмманюэль Макрон посетил Москву, где на переговорах с президентом России Владимиром Путиным пытался достичь договорённостей об урегулировании украинского кризиса. А первую половину дня 8 февраля лидер Франции проведёт в Киеве на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом Белый дом сообщил, что накануне визитов Эмманюэля Макрона в Россию и на Украину состоялся его разговор с Джо Байденом.

В свою очередь, Анджей Дуда 7 февраля провёл в Брюсселе, где встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Европейского совета Шарлем Мишелем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которыми обсуждал «угрозу военного вторжения России на Украину». Украина довела. Канцлер Германии Шольц оправдывается перед НАТО и летит к Байдену © REUTERS, Andreas Rinke

Примечательно, что пресс-служба польского президента заранее акцентировала внимание на том, что встреча в Берлине будет саммитом «Веймарского треугольника». Этот консультативный форум представителей правительств Германии, Франции и Польши был основан в августе 1991 года в германском городе Веймар по инициативе министров иностранных дел трёх государств. Основная задача «Веймарского треугольника» — координация внешней политики стран-членов и стимулирование общеевропейской интеграции.

Вот только последняя встреча «Веймарского треугольника» на уровне руководства Германии, Франции и Польши прошла в далёком феврале 2011 года в Варшаве. Хотя главы МИД трёх стран в «веймарском» формате в последний раз общались в начале сентября 2021-го, в связи с 30-летием создания «треугольника», однако встреча была протокольной, на неё наложили отпечаток грядущие парламентские выборы в Германии.

Эммануэль Макрон ещё во время визита в Польшу 3 февраля 2020-го предлагал Анджею Дуде уже летом того же года провести саммит «Веймарского треугольника» с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель — «поскольку на наших плечах лежит ключевая ответственность за Европу». Президент Польши эту идею поддержал, но её реализации помешала пандемия коронавируса.

Кстати, с формальной точки зрения визит в Киев 21 февраля 2014 года министров иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и Польши Радослава Сикорского, а также руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье, которые заставили президента Украины Виктора Януковича подписать соглашение с оппозицией, также считается саммитом «Веймарского треугольника» на уровне глав дипломатии. Янукович снова подал в суд на Раду © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

В связи с этим некоторые киевские СМИ выдвинули конспирологическую версию о том, что Шольц, Макрон и Дуда будут обсуждать формат принуждения Украины к выполнению Минских соглашений. А до Киева его, мол, доведут на встрече советников лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия и Франция). А такая встреча готовится и может состояться уже на этой неделе, также сообщила 7 февраля Кристиане Хоффманн.

Однако подобные прогнозы являются скорее игрой разума — слишком уж отличаются позиции Польши, Германии и Франции по отношению к ситуации на Украине. Кроме того, в Берлине и Париже по-разному реагируют на пожелания США, которые давно торпедируют «Минск», — хотя в исполнительности Варшавы, безусловно, в Вашингтоне могут не сомневаться.

В целом же Варшава в своей русофобии нередко превосходит Киев, и поддерживает его как в политической, так и военно-технической плоскостях. Напомню, что 2 февраля польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша поставит Украине вооружение и боеприпасы: «несколько десятков тысяч» артиллерийских снарядов и ракет, переносные зенитно-ракетные комплексы «Гром» польского производства, миномёты и разные типы беспилотников. Кроме того, дополнительные 1700 американских десантников будут размещены на польско-украинской границе — они продолжают прибывать на аэродром города Жешув.

А вот Германия неоднократно отказывала Украине в предоставлении оружия. В частности, с такими заявлениями выступили канцлер Германии Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок. В Киеве также утверждают, что ФРГ блокирует поставки оружия Украине через агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency, Агентство НАТО по поддержке и закупкам).

С другой стороны, Берлин демонстрирует готовность поддержать требования Вашингтона, и в случае гипотетической «российской военной агрессии против Украины» ввести жёсткие экономические санкции в отношении Москвы. Правда, хотя Шольц на совместной пресс-конференции с Байденом заявил, что в отношении России нужно действовать путём «диалога и устрашения», сам канцлер так и не назвал газопровод «Северный поток — 2» в качестве объектов, против которых могут быть применены санкции.

Из трёх углов «Веймарского треугольника» лишь Франция публично призывает к компромиссным решениям, в том числе по Украине. Так, Эмманюэль Макрон накануне визита в Москву в интервью французскому изданию Journal du Dimanche заявил, что Россия правомерно поднимает вопросы своей безопасности и перекалибровки отношений с НАТО и ЕС, а странам Запада следует лучше понять «современные травмы этого великого народа и великой нации». Авторы же брюссельской редакции американского портала POLITICO считают, что официальный визит лидера Пятой республики в российскую столицу является попыткой достижения «стратегической автономии» Европы, которая может отстаивать свои интересы безопасности и не сидеть в стороне, пока Вашингтон и Москва ведут переговоры. Макрон привезет в Киев невыгодные инициативы - политолог © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

На совместной пресс-конференции с президентом России французский лидер сообщил, что в ближайшие дни состоятся содержательные дискуссии по новому порядку стабильности и безопасности в Европе. Можно не сомневаться, что позиции Франции на них будут отличаться от пожеланий США — в Париже не забыли пощёчины с разрывом контракта на постройку субмарин для Австралии после того, как эта страна вошла в блок AUKUS. Президент Франции также подчеркнул важность работы в целях снижения напряженности ситуации вокруг Украины. «Франция продолжит усилия в рамках „нормандского формата" для долгосрочного урегулирования украинского кризиса» — сказал Макрон, фактически поддержав позицию Путина в отношении того, что Киев должен исполнять Минские соглашения.

Таким образом, с уверенностью прогнозировать результаты саммита «Веймарского треугольника» невозможно. Учитывая различие в позициях Франции, Германии и Польши, наиболее вероятным является некое совместное заявление без реальных шагов. Если же Вашингтону всё же удастся надавить на Берлин и Париж, то в этом заявлении может появиться упоминание о предоставлении Киеву «оборонительных вооружений» и материально-финансовой помощи, а также угрозы конкретных санкций против России. К сожалению, наименьшую вероятность имеет совместный настойчивый призыв стран «Веймарского треугольника» к киевским властям, чтобы те, наконец, начали выполнение Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе — хотя бы через семь лет после их подписания.