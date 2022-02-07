Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете The Washington Post 6 февраля объяснил отказ Берлина поставлять оружие Украине

New York Times: Каким политиком будет новый канцлер Германии Олаф Шольц © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Существует длительная преемственность немецких экспортных ограничений на оружие, чем занималось предыдущие правительство, и в этом вопросе имеет место преемственность», — сказал Шольц.

При этом он напомнил, что Берлин откликнулся на просьбу Украины и поставил пять тысяч военных касок в качестве гуманитарной помощи из-за обострения ситуации на востоке страны.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал и назвал досадным решение Германии передать Киеву каски в качестве военной помощи. По его мнению, Берлин мог бы и должен был сделать для Киева больше — не только из-за Украины, но еще и из-за позиции в Европе, и необходимости сохранить безопасность в евроатлантическом пространстве.

Германия неоднократно отказывала Украине в предоставлении оружия. В частности, в январе с такими заявлениями выступили канцлер Германии Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок. На Украине также утверждают, что ФРГ блокирует поставки оружия в республику через агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency, Агентство НАТО по поддержке и закупкам).