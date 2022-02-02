В первый день февраля в Киев прибыли премьеры Великобритании и Польши, которые встретились с президентом Украины. Однако анонсированный новый политический союз между тремя странами пока не был формализован

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс оказалась ключевой персоной в деле нового блока между Лондоном, Варшавой и Киевом. И не только потому, что мир узнал о готовящемся создании этого тройственного союза во время её выступления в Австралии 21 января текущего года. «Мы укрепляем наше двустороннее партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре — и мы развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной», — сказала тогда Трасс. В украинском сегменте интернета гипотетический союз сразу же назвали «УПА» — то есть «Украина-Польша-Англия». Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

Через десять дней появилась информация о том, что главы правительств Великобритании и Польши Борис Джонсон и Матеуш Моравецкий планируют объявить о создании «нового формата сотрудничества с Украиной» во время своего визита в Киев 1 февраля. Премьеров должны были сопровождать и главы МИД обеих стран Лиз Трасс и Збигнев Рау, однако в девять вечера 31 января лава британской дипломатии написала в Twitter, что получила положительный результат теста на COVID-19. «Так что буду работать из дома, поскольку нахожусь на самоизоляции», — добавила она. Примечательно, что в первой половине понедельника Трасс рядом с Джонсоном находилась на парламентских слушаниях, причём без маски. Украину посетит премьер-министр Великобритании © REUTERS, John Sibley

Внезапная болезнь главы британской дипломатии поломала все планы организаторов тройственного союза. Правда, Матеуш Моравецкий и Борис Джонсон в Киев всё же прибыли, но никакого общего пакта с Зеленским не подписывали. Глава польского правительства провёл встречу с украинским коллегой Денисом Шмыгалём, после которой заявил, что Польша поставит Украине вооружение и боеприпасы: «несколько десятков тысяч» артиллерийских снарядов и ракет, переносные зенитно-ракетные комплексы «Гром» польского производства, миномёты и разные типы беспилотников, «которые также предназначены для обороны».

Стоит отметить, что утром 1 февраля состоялись также телефонные разговоры министров обороны Польши и Украины Мариуша Блащака и Алексея Резникова, после которых украинский министр написал, что ожидает «интересные подарки» от польских друзей. Это действительно будут подарки — днём ранее польская газета Rzeczpospolita написала, что речь идёт безвозмездной военно-технической помощи, тогда как раньше Варшава ограничивалась лишь политической поддержкой Киева.

Польский и украинский премьеры говорили также о запланированном тройственном союзе, хоть и не вдавались в подробности — очевидно, они уже знали, что 1 февраля никаких официальных документов и заявлений по этому поводу не будет. Так, Матеуш Моравецкий сказал, что новый формат сотрудничества между Польшей, Украиной и Британией, прежде всего, призван укрепить безопасность в регионе, в чем заинтересованы все три страны. В свою очередь, Денис Шмыгаль, повторив мантру о региональной безопасности, высказал надежду, что трёхсторонний документ будет подписан «в ближайшее время».

А через час с небольшим после конференции двух премьеров глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Facebook, что официальное объявление о «новом малом альянсе Украина-Польша-Великобритания», которое ожидалось 2 февраля в рамках визита его британской коллеги в Киев, переносится на более поздний срок в связи с болезнью Лиз Трасс.

При этом в посте Кулебы сквозила обида. «С инициативой создания такого формата выступила Украина в октябре 2021 года (честно говоря, было досадно видеть, когда первые украинские комментаторы автоматически приписали эту инициативу нашим партнёрам, поэтому еще раз повторяю: верьте в свое государство). Я благодарен коллегам и друзьям Лиз Трасс и Збигневу Рау, которые живо откликнулись, и закипела трехсторонняя работа по линии МИД трех стран, в которую каждая страна вносит равноценно важный вклад», — отметил украинский министр. Кулеба рассказал об очередном «малом альянсе» Украины © Дмитрий Кулеба/Фейсбук

Никаких подробностей «нового формата» Кулеба не раскрыл, но аналогии привёл не самые приятные для Великобритании. «Мы уже сегодня достигаем практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось. Так появились „Люблинский треугольник" с Польшей и Литвой, „Квадрига" с Турцией, „Ассоциированное трио" с Грузией и Молдовой» — написал он.

При этом новый альянс, по словам Кулебы, основывается не на локальной географии, а на общих принципах Украины, Польши и Британии, стремлении укреплять безопасность и развивать торговлю и готовность к конкретным действиям. «Варшава, Киев и Лондон обладают не только реалистическим осознанием угроз для безопасности Европы и стратегией противодействия вызовам со стороны РФ, но и большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в областях торговли, инвестиций, энергетики, в частности возобновляемой» — отметил глава украинской дипломатии.

Правда, пока что реальное сотрудничество в области энергетики, — да и то традиционной — у Киева налажено только с Варшавой. Матеуш Моравецкий на пресс-конференции с Денисом Шмыгалем заявил, что они обсуждали строительство газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в недалёком будущем «с Запада на Восток», то есть из Польши на Украину.

Примечательно, что именно 1 февраля польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила о покупке второй партии сжиженного природного газа (СПГ) в США для поставки его украино-американской компании Energy Resources of Ukraine (ERU). Газовоз прибудет в СПГ-терминал в польском городе Свиноуйсьце в конце февраля, а поставки этого газа украинским потребителям начнутся в марте 2022 года. Однобокая нацбезопасность. Дуда расскажет, что ему сказал Байден © AFP, ATTILA KISBENEDEK

Возможность увеличения объемов поставок газа на Украину по территории Польши через СПГ-терминал в Свиноуйсьце и достройки соответствующей инфраструктуры обсуждалась и на встрече Матеуша Моравецкого с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако главной темой разговора была безопасность: Зеленский благодарил Моравецкого и президента Польши Анджея Дуду за «оборонную помощь». При этом общение президента Украины с премьером Польши было достаточно коротким, в отличие от его переговоров с главой правительства Великобритании, а ожидаемая журналистами трёхсторонняя встреча не состоялась.

Когда же Владимир Зеленский встретил Бориса Джонсона перед входом в Мариинский дворец, произошёл курьёз: Джонсон вышел из автомобиля с пухлой красной папкой, но пока он обменивался рукопожатиями и приветствиями с Зеленским, к нему подбежала помощница и буквально выдрала папку из рук премьера.

Сначала политики общались в формате один на один, позже состоялись переговоры украинской и британской делегаций. Их итогом стало Совместное заявление президента Украины и премьер-министра Великобритании. В этом документе сказано, что встреча состоялась «ради обсуждения продолжающейся враждебной российской деятельности, включительно с наращиванием войск». В целом чувствуется, что текст заявления переводили с английского.

Хотя в заявлении сказано, что Великобритания «стоит плечом к плечу с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессии, которая представляет угрозу для мира и безопасности в регионе, подрывает глобальный порядок», однако за «любое дальнейшее вмешательство России в Украину» обещаны лишь «жёсткие гуманитарные последствия».

Правда, на совместной пресс-конференции в воинственных заявлениях Джонсон и Зеленский себя не ограничивали. Первый сказал, что украинцы будут сражаться до последней капли крови, «200 тысяч военных Украины очень мощны, поэтому российские матери должны помнить о жизни своих сыновей». Второй тоже несколько раз повторил слово «смерти».

Британский премьер напомнил об уже осуществлённых и ожидающихся поставках Киеву вооружений и военной техники, при этом в Совместном заявлении сказано лишь о 88 миллионах фунтов стерлингов (менее 120 миллионов долларов), которые Лондон дополнительно выделит Киеву «для поддержки усилий Украины по развитию устойчивости и сокращению зависимости от поставок российских энергоносителей». Для понимания: за эти деньги на европейском рынке ныне можно приобрести чуть больше 130 миллионов кубометров газа. Джонсон признал неготовность НАТО отправлять войска на Украину © REUTERS, John Sibley

Кроме того, Борис Джонсон несколько раз грозил России и Путину санкциями, которые вступят в силу сразу же, «как только российский солдат занесёт ногу над границей Украины». Примечательно, что когда в ответ на вопрос о преуменьшении российской военной угрозы Владимир Зеленский недостаточно прямо дезавуировал свои заявления, сделанные на минувшей неделе, британский визави акцентировал, что всё очень-очень серьёзно.

При этом оба политика на пресс-конференции упомянули гипотетический союз Лондона, Киева и Варшавы буквально несколькими размытыми словами, а в Совместном заявлении ему и вовсе не нашлось места — там сказано лишь о взаимодействии в рамках Стратегического диалога Украина-Великобритания.

Присутствовавшие в Киеве британские журналисты не преминули намекнуть Борису Джонсону на то, что раздуванием украинской темы он пытается отвлечь внимание от расследования своего участия в вечеринках во время действия локдауна, и от провалов правительства Великобритании в целом. Премьер отвечал в духе «я реализую ожидания британских граждан».

Однако стоит отметить, что над британским премьером действительно сгущаются тучи, и «глубинное руководство» Консервативной партии думает о его замене на более популярного политика. В качестве одного из возможных «сменщиков» Джонсона называют именно Лиз Трасс, в связи с чем её внезапная болезнь вызвала конспирологические предположения. Мол, в Киев она не поехала не из-за коронавируса, а потому, что хочет презентовать союз Великобритании, Польши и Украины в качестве премьер-министра, а не главы МИД.