На Украине вовсю идёт подготовка к якобы готовящемуся вторжению России. Однако западные СМИ уверены: украинская армия в лучшем случае продержится несколько дней, а количество погибших украинских военных будет исчисляться десятками тысяч

Как заявил конгрессменам глава объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли, Украина в случае войны с Россией продержится не более трёх суток. В США опять назвали день «вторжения» России на Украину © REUTERS, Kevin Lamarque

«Милли сказал законодателям во время брифингов за закрытыми дверями 2 и 3 февраля, что полномасштабное вторжение России в Украину может привести к падению Киева в течение 72 часов и к гибели 15 тыс. украинских военнослужащих и 4 тыс. российских военнослужащих», — передавал со ссылкой на источник в воскресенье, 6 февраля, телеканал Fox News.

На брифингах в Конгрессе среди прочих присутствовали и государственный секретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, а также директор Национальной разведки Аврил Хэйнс. Кроме того, один из источников сообщил Fox News, что США готовятся «к серьезному кризису с беженцами и мигрантами». В США уверены: украинцы будут массово бежать в Европу.

Информация, озвученная Fox News, ещё оптимистичная. Ранее американское издание Washington Post, а также агентство Reuters сообщили, что Россия якобы стянула к границе с Украиной 70% войск, необходимых ей для начала «вторжения». При этом один из источников сообщил: согласно подсчётам США в случае войны Вооружённые силы Украины потеряют от 5 до 25 тыс. военнослужащих, а вот россияне — от 3 до 10 тыс. При этом потери гражданского населения могут составить от 3 до 10 тыс. человек. Ещё около 5 млн человек станут беженцами. «Масштабная операция прикрытия». Зачем НАТО нужен военный конфликт на Украине © Facebook, Міністерство оборони України / Facebook, Міністерство оборони України / Перейти в фотобанк

Но и это — не самый апокалиптический сценарий. Так, в субботу, 5 февраля, немецкий таблоид Bild в красках расписал само «нападение» России на Украину. В материале Джулиана Рёпке излагался якобы разработанный российскими властями план на период после удачного вторжения на Украину.

На первом этапе плана планировались подчинить крупные украинские города при помощи лояльных России политиков и сотрудников спецслужб, задачей которых будет «установить пророссийское руководство» и «договориться о передаче» этих городов РФ, с тем, чтобы передача городов под контроль России прошла мирным путём. Второй этап предусматривает создание некой «народной Рады» вместо Верховной Рады. В ней будет работать «представители, ранее выбранные российскими спецслужбами». Эта народная Рада выберет подконтрольное РФ правительство Украины. Третий этап предусматривает объявление в стране режима чрезвычайного положения и создание лагерей, куда отправят отказывающихся сотрудничать с Россией. Любые виды сопротивления будут жёстко подавляться.

Материал Рёпке возмутил российскую общественность. Дошло до того, что в соцсетях ему напомнили, что если уж кто что и понимает в лагерях для неугодных — так это немцы.

А вот на Украине подобные материалы вызывают почти что панику. И справляются с ней украинцы по-разному.

От тревожности к деревянному автомату

В пятницу, 4 февраля, украинский психолог Алла Рожкова в интервью изданию «Украинская правда» рассказала о том, как справиться с тревожностью, которую ощущают украинцы. Собственно, один из таких тревожных людей и брал интервью у Рожковой. Воевать, но не против России. Почему украинцы охотно записываются в территориальную оборону © Телеканал "Дом"

«Мне всегда казалось, что я точно держу себя под контролем. Да, конечно, я всегда мониторю новостную ленту. Когда начиналась пандемия — это была моя профессиональная обязанность. И сейчас я постоянно мониторю. Но в какой-то момент меня так накрыло. Я проснулась в четыре утра, я не плакала, не кипешевала, я просто смотрела в потолок и думала: «Мне нужен психотерапевт. Я не справляюсь». Потом это прошло. Но впервые — за два с половиной года с пандемией, за эту ситуацию с войной я почувствовала такую тревожность», — поделилась с Рожковой журналистка «Украинской правды».

Она спросила у Рожковой, что же можно посоветовать в такой ситуации украинцам. Психолог отметила, что то, что произошло с журналисткой — стресс. И в таких случаях нужно делать то, что в психотерапии называется «заземление». Так, нужно назвать, что видит человек. В остром состоянии — это пять вещей, которые он видит вокруг себя, четыре звука, три аромата, вкус, который чувствует человек и ощущение, например — ощущение веса тела, касание ступней к полу. Эта техника помогает при панических атаках, отметила Рожкова.

Ну а после нужно сделать то, что в силах человек. Так, если он не в силах предотвратить войну, нужно попить чаю, прогуляться. Ну а если человек всё же может что-то сделать, то нужно составить план действий.

При этом Рожкова и ответила на вопрос журналистки о том, а можно ли планировать действия в случае, если представить, что негативная ситуация произошла. Психолог отметила, что такое планирование действительно может помочь.

«Этот инструмент работает не со всеми. Он называется декатастрофизация — когда мы представляем наихудший сценарий», — отметила Рожкова.

Иными словами: те украинцы, которые тревожатся по поводу «оккупации России» могут представить себе, что это произошло и подумать над тем, как бы они жили в таких условиях.

Ну а тех, кто даже не хочет и думать о подобном развитии событий, ждут на курсах подготовки. И речь не только о сборах территориальной обороны. В последние дни по соцсетям разошлись фотографии украинцев с деревянными автоматами. Такие макеты используют для того, чтобы научить украинских граждан, как «противостоять агрессору», в случае, если тот вошёл в город.

Одни из учителей — граждане других государств. Так, издание Coffee or Die Magazine 2 февраля у себя на канале в YouTube распространило видео тренировки украинцев грузинами и американцами. Те на обычном стадионе в Киеве учили украинцев, как правильно обращаться с оружием. Судя по символике, тренировку проводил Грузинский национальный легион.

«Я прибыл сюда неделю назад. Я слышал, что обстановка в Киеве ухудшилась и им нужна гуманитарная помощь <…> Я участвую в гуманитарной работе — ничего незаконного», — заявил один из тренировавших украинцев — 24-летний американец по имени Джастин.

По его словам, он служил во французском Иностранном легионе, а после проводил тренинги по безопасности в США.

Другие его сограждане помогают украинцам по-своему.

В воскресенье, 6 января, в Киеве прошёл Международный марш единства за Украину. В акции приняли участие десятки иностранцев, среди которых были и иностранные журналист. Они несли флаги США, ЕС, Великобритании, Швеции, Дании, Канады и ряда других стран, а также скандировали «Слава Украине! Героям слава!». Генерал ВСУ рассказал о дефиците боеприпасов у армии Украины © vesti.ua

«Пора международному сообществу показать нашу солидарность перед дальнейшей российской агрессией. Полная поддержка Украины», — заявили организаторы мероприятия, собравшего около сотни человек.

Тем самым иностранцы лишь добавили тревожности украинцам. И это в ту пору, когда государство не устаёт уверять: никакого вторжения из России не будет.

Нагнетая и накачивая

Министр обороны Украины Алексей Резников не верит в российское вторжение.

«Мы обладаем всей полнотой информации и реалистично оцениваем ситуацию. Сейчас может звучать много разных гипотетических оценок и прогнозов. Особенно в иностранных СМИ. Некоторые уже о вторжении России объявили, которое, правда, произошло восемь лет назад.

Хочу еще раз подчеркнуть, о чем я уже не раз говорил раньше. Долг военных — просчитывать все возможные сценарии, даже самые плохие, и делать все должное для нейтрализации угроз. Это сейчас и происходит. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая», — заявил Резников 6 февраля.

При этом он заявил, что украинцев тренируют в войсках территориальной обороны, проводя учения с полученным по линии международной помощи оружием.

Нагнетание ситуации со вторжением может иметь плачевные последствия для украинской власти. И дело не только в бегстве капиталов, на что сетовал и президент Украины Владимир Зеленский. Дело в травмированной психике. Когда человека изо дня в день готовят к войне, а затем она не случается, это может привести и к нервным срывам, и к агрессии.

За неимением внешнего врага она будет выплескиваться на тех, кого посчитают врагом внутренним. В первую очередь — на украинскую власть, которую оппозиция не устаёт обвинять в коллаборационизме и пророссийских настроениях. При этом во время массовых беспорядков натренированные ведению боёв в городе украинцы могут применить полученные знания. С учётом легкодоступности оружия на Украине, этот вариант развития событий не такой уж и невероятный.

Удерживая украинское общество в шоковом состоянии, нагнетая обстановку, Запад тем самым держит на коротком поводке и власти Украины. Ведь достаточно одного «журналистского расследования» западных СМИ с обвинениями властей Украины в коллаборационизме, чтобы страна взорвалась.