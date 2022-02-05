То, о чём уже год говорят западные СМИ, произошло: Россия вторглась на территорию Украины. Нет, это не результат вчерашнего матча по футзалу. Всё гораздо хуже – о вторжении сообщил Bloomberg! А он врать не будет…

Россия вторгалась на территорию Украины на протяжении получаса, спровоцировав массовую истерику, толпы беженцев и повышенный спрос на гигиенические принадлежности (на самом деле нет), а потом вдруг устыдилась и… прекратила.

Bloomberg с нескрываемым разочарованием сообщил: «мы подготавливаем заголовки для многих сценариев, и заголовок "Россия вторгается в Украину" был непреднамеренно опубликован сегодня около 16:00 по восточному времени (00.00 по Москве — Авт.) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок удален, мы выясняем причину произошедшего».

Вы помните сценку из фильма «Чикаго», где к зданию суда над Рокси Харт грузовик привозит два комплекта уже отпечатанной газеты в расчёте на любое решение суда? Ну так вот считайте, что в толпу по ошибке бросили пачку газет с заголовком «виновна»… В данном случае пачки с заголовком «невиновна» просто не было — и так всё понятно.

С другой стороны, если на протяжении года сообщать, что на ту или иную дату Россия обязательно «вторгнется», то рано или поздно такой инцидент обязательно произойдёт. Он и произошёл. Очевидно, предполагалась привязка к началу Олимпиады, но может и к матчу по футзалу, тем более, что прецедент был — в 1969 году, после проигрыша сборной Гондураса сборной Сальвадора, между этими странами началась война. Зачинщиком, судя по всему, был именно Гондурас. Обиделся очень.

Но тут получилось так, что Россия случайно победила и casus belli не получился.

Свою пачку дрожжей не забыла вбросить The Washington Post, вновь опубликовав планы «российского вторжения». Правда, тут придумать что-то новое уже нереально. Разве что, как съязвил телеграм-канал газеты «Взгляд», «спасибо, что успокоили, что с запада через Карпаты русские не пойдут». Это они зря — теперь наверняка появится карта, по которой Россия наносит коварный удар через территорию Венгрии (недаром же Орбан с Путиным встречался?).

Впрочем, есть ещё более интересный вариант — правительство Эстонии утвердило дорожную карту боевой готовности на случай вторжения России на Украину. Правда, министр внутренних дел Кристиан Яани считает, что пока что ситуация на государственной границе спокойная, но мало ли что… И попросил денег. Поскольку в бюджете их нет, то денег попросили у населения. Может у него что-то осталось после оплаты коммунальных.

Вторжение на Украину через территорию Эстонии — то что-то новое. Покруче будет, чем через Чернобыльскую зону, где украинские войска проводили вчера учения. С другой стороны, западные и украинские СМИ регулярно публикуют кадры из Сибири, которые титруются как сосредоточение российских войск на границе с Украиной… И вообще — Путин такой непредсказуемый!

Но действительно инновационным путём пошёл немецкий таблоид Bild: «нападение России на Украину ещё не началось (они просто не в курсе — Авт.), но спецслужбы уже сейчас располагают информацией о действиях Путина в период после большой войны и о жестоком марионеточном режиме, который Кремль хочет установить на Украине».

Острота зрения западных спецслужб не может не потрясти воображение. «Крымскую весну» они прохлопали, направление в Казахстан контингента ОДКБ оказалась для них полной неожиданностью, но планы России на случай вторжения на Украину — открытая книга! Впрочем, тут-то ничего удивительного нет — гораздо проще раскрывать планы противника, если ты их сам придумал…

На первом этапе российская армия, после уничтожения ВСУ, собирается окружить и осадить крупные города страны: «В населённых пунктах активизируются внедрённые разведывательные ячейки и лояльные Путину политики. Им поручено установить в городах "прорусскую власть", которая впоследствии договорилась бы о капитуляции русским оккупантам».

На самом деле эта тема с блокированием городов в ожидании, пока местное население вручит «оккупантам» ключи от них, уже в западных СМИ встречалась. Тут, как нам думается, два момента.

Во-первых, устойчивый архетип относительно того, что жители городов побеждённых стран должны сдаться победителю, как Париж в 1940 году. Немного непонятно — жителей украинских городов считаются при этом европейцами, которые в отличие от жестоких русских варваров цивилизованно сдадут свои города без боя, или всё же варварами, которые собираются свои города сжечь, но им помешают «внедрённые разведывательные ячейки»? Где Фрейд, когда он так нужен?

Во-вторых, на Западе кажется догадываются, что, если уж «русского медведя» удастся поставить в ситуацию, когда ему придётся решать украинский вопрос силовыми методами, никаких танковых клиньев не будет. Разгром украинской армии будет дистанционным и, скорее всего, повлечёт за собой развал системы власти. А вот то, что уцелеет, само побежит договариваться с «оккупантами». Причём в первых рядах, скорее всего, будут те, кто сейчас готовит свои города к обороне от «агрессора»…

В втором этапе в стране из представителей местного самоуправления создаётся «Народная рада», которая должна будет «упразднить настоящий парламент, Верховную Раду».

Такое развитие событий теоретически возможно, поскольку в нынешнем составе парламента очень мало людей, которые не разбегутся. Это ведь не мэры городов, которые чувствуют за собой хоть какую-то поддержку людей. С другой стороны, логично предположить, что «оккупанты» потребуют, чтобы решения принимались легитимными органами власти. Во всяком случае, именно так было в 2014 году. Так что действующий парламент попытаются сохранить, а если нет — найти юридические пути для его переформатирования в соответствии с Конституцией.

Третий этап: «у нового марионеточного правительства будет только одна задача: сломить миллионы украинцев, сопротивляющихся российской оккупации. Секретный отчет (дайте мне это развидеть! — Авт.) гласит: "задачей этого органа было бы объявить чрезвычайное положение и реализовать российский план создания лагерей, в которые были бы отсеяны те украинцы, которые показали себя несогласными"».

Понятное дело, что не будет ни «миллионов сопротивляющихся украинцев», ни концлагерей (это вообще европейское изобретение, конкретно — британское). Да и у нового правительства найдётся достаточно проблем, которые срочно надо будет решать. Кстати, чрезвычайное положение вводить таки придётся — не так ради подавления нескольких тысяч «профессиональных патриотов», как ради решения проблем энергетики, например.

Ну и главная цель: «создать условия для общенационального референдума о присоединении к России». Но Путин на это не согласится! Пишут же, что его целью является создание «союзного государства» из современной Украины, Белоруссии и России с местными марионеточными режимами по советскому образцу и централизованным управлением из Москвы. Но это не точно.

«По оценке спецслужб, это произойдет "еще в феврале, но не позднее марта"». Мы уточним — где-то между католическим и православным Рождеством, а точнее — в полночь 5 февраля по московскому времени. Bloomberg написал. А он врать не будет…