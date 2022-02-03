После того, как глава МИД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова сообщила, что Украина уже применила НАТОвское оружие, обстреляв им подстанцию в Еленовке, подконтрольной республике, мир в Донбассе и проблема нерасширения НАТО оказались связанными, что называется, в одной упряжке

«Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров — это НАТОвский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», — сказала Наталья.

Подмена понятий

И, другими словами, случилось то, чего так не хотела Россия, и очень жаждал коллективный Запад (США и НАТО). А именно — Россия всегда настаивала и настаивает на том, что конфликт в украинском Донбассе и мир там не связаны напрямую с проблемой стратегической безопасности и новой архитектуры безопасности в мире, которым озаботилась Москва. А Запад наоборот — пытался связать эти понятия и всеми силами пытается отвлечь проблемами мира в Донбассе, а теперь еще и в Крыму от тех озабоченностей, которые высказала Россия, добиваясь этой самой стратегической стабильности и обеспечения собственной безопасности. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Канва этой истории такова. Россия, как известно, в декабре прошлого года предложила США и НАТО проекты договоров о том, как обеспечить мир и безопасность в Европе. Уже в этом году, 26 января, Вашингтон и Брюссель прислали в Москву свои ответы на российские предложения с настоятельно просьбой не публиковать сии документы. Россия, желая продолжить переговоры, согласилась, а ее президент Владимир Путин, комментируя ответы Запада на российские предложения по гарантиям безопасности, сказал, что в своих ответах Запад проигнорировал принципиальные озабоченности Москвы. Ибо в документах нет «адекватного учета трех ключевых требований России», касающихся: а) недопущения расширения НАТО на восток; б) отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ; в) возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

В ответ Запад в лице НАТО продолжил интенсивно накачивать Украину оружием и натравливать ее на войну с Россией путем организации провокации именно в Донбассе. А потом, как и предупреждал глава МИД России Сергей Лавров, случилась утечка — испанская газета «El Pais» выложила в Сеть файл под названием «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное Россией 17 декабря» c исходными данными «Киев и Мадрид». То есть опубликовала ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, из которых стало ясно, что Запад согласен обсудить с Москвой следующие вопросы:

— механизм для неразмещения крылатых ракет «Томагавк» в Румынии и Польше;

— взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине;

— альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающее и новые виды ядерного оружия, а также контроль ракет средней и меньшей дальности;

— дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе;

— взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине.

Но никакого, как видим, нерасширения НАТО на восток, даже на Украину нет. Более того, Запада «милостиво» выдвинул России условия: готов с нею говорить о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии. Балтийско-черноморский десант. Зачем и куда США перебрасывают две тысячи солдат © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Утечка на вырост

Параллельно выяснилось, что, во-первых, автор скандальной публикации, некто Ибай Арбиде Аса, фрилансер из Греции, работающий на компанию «Muzungu Producciones», с которой «El Pais» заключила контракт на отправку корреспондента в Киев, рассказал «РИА «Новости», что действительно находится в Украине. А там ему и удалось добыть секретные документы, в подлинности которых он не сомневается, так как «с самого начала знал, что источник был надежным, что документы настоящие, но, несмотря на это, проверяли и с других сторон, это не один источник».

«Не думаю, что это может оказать влияние на переговоры, поскольку не так уж отличаются позиции, отраженные в документах, от публично озвученных. Но были некоторые вопросы, о которых мы не знали и которые интересны. У меня нет намерения вмешаться в ход переговоров, да и вряд ли я это смогу, я просто фрилансер….Обязанность любого журналиста — публиковать правду. Не думаю, что в мире есть хотя бы один журналист, который, обладая этой информацией и имея возможность ее подтвердить, не опубликовал бы ее. Все мы, журналисты, работаем над значимыми новостями, которые не только оказывают влияние, но и вызывают интерес», — пафосно заявили теперь уже пан Арбиде. И по-журналистски с ним трудно не согласиться.

Во-вторых, в то же время, по словам министр Никоноровой, поставками вооружения и усилением военного присутствия в Украине Запад воодушевляет Киев на агрессию против Донбасса. Ранее о том же публично говорили и Кремль, и МИД России, утверждая, что цель вбросов о «российском вторжении» в Украину — наращивание иностранной группировки у российских границ, а основная причина эскалации в Донбассе — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и тем самым подталкивают ее к военным авантюрам.

И, в принципе, уже никто и не скрывает, что, начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных. В поставках на миллиарды долларов, помимо американцев, участвуют еще и Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния и Эстония. А конкретнее — США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы «Javelin», патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Турция — ударные беспилотники «Bayraktar TB2», Канада — снайперские винтовки и тепловизоры, Великобритания — противотанковые гранатометы «NLAW», а также заключили меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС и т. д. и т. п. Крушение мифов. Как Запад с особым цинизмом бросает Украину © AP,

Путин однозначно предупреждает

Причем Россия настаивает, что подобное поведение прямо нарушает Минские соглашения-2» («Минск-2») и негативно влияет на урегулирование войны в Донбассе. Запад же — США и НАТО — не хочет и слышать об этом. Хотя для блезиру и говорит о необходимости выполнения «Минска-2» и продолжения переговоров в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция и Германия).

Итог получился знатный, но в высшей степени тревожный. Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном тоже прямо увязал действия НАТО в Украине — в Донбассе и особенно в ее претензиях на Крым — с проблемой ее нерасширения на восток. «В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, это в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и Румынии, и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс. Представим, что Украина — страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет», — сказал он. И еще раз подтвердил, что Россия исходит из принципа неделимости безопасности, при которой никто не должен обеспечивать свою безопасность за счет других стран-соседей.

Из этих слов Путина многим и стало очевидно, что Россия не боится возможных столкновений с НАТО, а значит, не исключено, готова к ним. Потому что Россия больше не хочет, чтобы ее, как сказал Путин, «опять надули». С другой стороны, стало также понятно, что Россия не хочет воевать и предлагает мирный путь урегулирования, который позволит Западу и озабоченности Москвы учесть, и НАТО никуда не расширять, и войны избежать, и свое политическое лицо при этом сохранить. Демонстрация Путина: США не тянут войну на результат © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Путин прямо предложил НАТО для начала пересмотреть так называемый принцип открытых дверей: «Вот говорят — политика «открытых дверей». Она откуда взялась-то? Где она прописана? Нигде». А потом и найти способ, как отказать Украине или Грузии: «…Те же США, и та же НАТО могут сказать, в том числе и Украине, — мы хотим обеспечить вашу безопасность, мы дорожим ею. Мы уважаем ваше стремление, но мы не можем вас принять, потому что у нас есть другие, уже принятые международные обязательства. Чего же здесь непонятного или даже обидного для Украины?…Надо найти способ обеспечить безопасность и интересы всех участников этого процесса — и Украины, и европейских стран, и России. Но только это возможно сделать при серьезном, вдумчивом отношении к предложенным нами документам (по гарантиям безопасности. — Авт.). Я надеюсь, что это дело будет продолжено».

Это, по ходу, и есть та принципиальная позиция России, с которой она пойдет на переговоры с Западом и с которой свернуть уже не может. А переговоры, судя по всему, только начинаются. Путин подтвердил, что будет говорить об этом с президентом Франции Макроном, а Белый дом в Вашингтоне поведал, что президент США Байден готов встречаться с Путиным. И уже послал в Киев сигнал — «Минск-2» необходимо выполнять, на что в Украине тоже на уровне президента Владимира Зеленского и главы МИД Дмитрия Кулебы ответили: не собираемся это делать и не будем.

Выходы из тупика для Украины

И это действительно очень похоже на тупик для Украины, из которого она может уйти в небытие. И дело даже не только в том, что развязанная ею провокация в Донбассе, по словам Путина, приведет к потере украинской государственности. Самому Западу Украина нужна, с одной стороны, как инструмент воздействия на Россию. Война ли, не война, но постоянный источник напряжения и давления у российских границ- это точно.

С другой стороны, все эти «высокие» визиты и звонки в Киев свидетельствуют: многие западные лидеры используют Украину для перенесения своих внутренних проблем на внешний контур, хотят за счет Украины решить свои проблемы и — при возможности — еще и поживиться. То есть Украину готовят под новые дерибан и передерибан.

Посудите сами. У президента Макрона — скоро выборы, и для победы внутри Франции ему нужны внешнеполитические успехи.

Премьер Великобритании Борис Джонсон визитом в Киев и успехами там хотел отвлечь британский политикум от своей отставки. Кроме того, Великобритании, опять бредящей восстановлением имперского колониального величия, в Украине нужен контроль за портами на Черном море, где будут английские базы, и украинская металлургия. Прерванный пакт. Украина, Польша и Великобритания отложили создание «УПА» © коллаж Украина.Ру

Прилетающий сегодня, 3 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен подписать соглашение о свободной торговле между двумя странами, что, по мнению, многих, откроет рынки Украины для турецкий товаров и точно «добьет» украинское сельское хозяйство.

Многие страны НАТО готовы прирасти за счет Украины территориально: Венгрия — вернуть себе венгерскую часть Закарпатья, Польша — Галичину и Волынь, Румыния — Буковину, а через возможное слияние с Молдавией — украинскую Южную Бессарабию.

Куда уже хотят самопровозглашенные ЛДНР в Донбассе и куда могут захотеть восемь украинских областей подзабытой в геополитической суете Новороссии, тоже понятно — в Россию.

Ну а главному «белому хозяину» нынешних украинских властей американцу Байдену, по идее, существование Украины вообще не нужно. Объективно не нужно. Потому что не будет Украины — не будет и антикоррупционных расследований против него и его сына Хантера в деле «Буризмы», которыми ему перманентно грозят в США.

Резюме

Сейчас Байден «благословил» отправку двух тысяч американских солдат в Восточную Европу. Как бы для защиты НАТО и Украины от «путинского вторжения». Но в Киеве-то должны помнить русскую русскую пословицу: "Пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву".