В среду, 2 февраля, глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что инициирует проведение внеочередного заседания парламента для заслушивания министра внутренних дел Дениса Монастырского, генпрокурора Ирины Венедиктовой и директора Госбюро расследований Алексея Сухачева относительно уголовных дел некоторых нардепов

Заявление Арахамии обнародовала в Telegram-канале пресс-секретарь фракции «Слуги народа» Юлия Палийчук.

«В последнее время к правоохранительным органам накопилось много вопросов о делах народных депутатов Трухина, Кузьминых, Воронько, Дмитрука, Порошенко, Медведчука и устаревших расследований в отношении Юрченко и Дубневича. Ни одна политическая сила не должна покрывать этих людей, они должны понести ответственность за свои поступки… Поэтому я инициирую проведение внеочередного заседания Верховной Рады, на котором мы должны заслушать министра внутренних дел, генерального прокурора и главу ГБР относительно дел народных депутатов. Никто из них не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом или партийным билетом. Закон один для всех», — заявил Арахамия. «Достоинство выше»: Аваков пиарится на деле о ДТП с Трухиным © пресс-служба А.Авакова

Дела, о которых он говорил, касаются депутатов от самых разных политсил. Некоторые из этих дел, например, дело «слуги народа» Александра Трухина или дел лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко и лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука являются резонансными, некоторые — уже успели забыть.

Однако теперь о делах в отношении народных депутатов вспомнили. Но зачем?

Перед законом все равны?

В своем заявлении сразу же после фамилии Трухина Арахамия назвал фамилию и другого однопартийца — Сергея Кузьминых. Сотрудники Госбюро расследований и Национального антикоррупционного бюро Украины поймали депутата на взятке 28 января. А спустя несколько дней, 31 января, генеральный прокурор Украины Венедиктова сообщила о подписанном подозрении Кузьминых.

«Депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих служебных полномочий и влияния. Речь о правонарушениях в сфере медицины. Медицины, на которую сегодня государство выделяет колоссальные средства и небезосновательно, конечно. Обидно. Нечего и добавить… Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд», — написала она в Facebook.

Кузьминых подозревают в получении взятки 558 тысяч гривен (около 1,5 миллиона рублей — Ред.) при организации закупок медоборудования.

Как утверждает следствие, деньги Кузьминых получил за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей Житомирской области. Очередной удар по Зеленскому. Что могло обрадовать Ахметова и как «слуги народа» отреклись от товарища © commons.wikimedia.org, Вінницька обласна державна адміністрація

А вот другие «слуги народа», упомянутые Арахамией, провинились уже скорее не перед законом — перед партией. По крайней мере, в этом уверяют сами депутаты. Так, 28 января у одного из таких нардепов — Олега Воронько - ГБР провело обыски в рамках уголовного производства по факту подделки документов.

Сам Воронько заявил о расправе, связанной с тем, что он член объединения «Разумная политика», созданного бывшим спикером парламента Дмитрием Разумковым.

«Власть начала травить депутатов, имеющих собственную точку зрения на то, что на самом деле происходит в стране, давить на тех, кто решил поддержать объединение «Разумная политика» и кто считает нужным голосовать, так как говорит совесть, а не так, как хотят в Офисе президента», — заявил Воронько 1 февраля.

Он заявил, что выходит из фракции «Слуга народа», отметив, что после его вступления в команду Разумкова «в Офисе президента совсем снесло крышу».

Сами же обыски Воронько назвал «акцией запугивания несогласных с позицией Банковой депутатов монобольшинства» и «преследованием политических оппонентов».

Народный депутат от «Слуги народа» Артем Дмитрук также входил в объединение «Разумная политика». Однако, в отличие от Воронько, он покинул это объединение. Впрочем, не столько из-за разногласий, сколько из-за возбуждения в отношении него дела по статье «Хулиганство» — Дмитрук 25 января с дракой прорывался на заседание земельной комиссии Одесского городского совета. Депутат от «Слуги народа» Дмитрук жестко раскритиковал свою партию © Facebook, Артем Дмитрук

«Я приостанавливаю свою деятельность в межфракционном объединении «Разумная политика». Делаю это для того, чтобы не давать повода нашим политическим оппонентам использовать ситуацию в своих корыстных целях», — сообщил Дмитрук 26 января в Facebook.

Он объяснил драку борьбой с незаконной застройкой в Одессе и заявил, что ожидает «честного и объективного расследования». Кроме того, он извинился перед теми, кто мог пострадать в результате драки.

При этом Дмитрука исключили и из фракции «Слуги народа».

Таким образом дела Воронько и Дмитрука не равноценны делам Трухина и Кузьминых. В первых двух случаях может идти речь о политической расправе, а вот последние два — чистый криминал.

То же относится к позабытым было делам народных депутатов Александра Юрченко и члена депутатской группы «За будущее» Ярослава Дубневича.

Сборная солянка

Помощника депутата из «Слуги народа» Юрченко 13 сентября 2020 года НАБУ разоблачило на взятке. Спустя два дня бюро обнародовало видео передачи взятки. При этом часть денег, судя по видео, обещали и самому нардепу. 17 сентября фракция «Слуги народа» исключила Юрченко из своих рядов. 21 сентября 2020 года суд арестовал Юрченко, назначив тому залог в свыше 3 млн грн. (около 8 млн руб. — Ред.). 25 сентября за Юрченко внесли залог и он вышел на свободу — с обязательством носить электронный браслет.

Юрченко снова арестовали в августе 2021 года — решением Высшего антикоррупционного суда. Ему снова назначили залог свыше 3 млн грн.. И эти деньги снова внесли. Так народный депутат в очередной раз оказался на свободе. Союзник Кличко, враг Зеленского. Силовики взялись за мэра Чернигова © ssu.gov.ua

Что же касается Дубневича, то представление на него подавал ещё в октябре 2019 года генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Дубневича подозревали в присвоении 93 млн грн. (около 250 млн руб. — Ред.) украинского ж/д монополиста «Укрзализниця». Спустя несколько дней Рада сняла с него депутатскую неприкосновенность и поддержала его арест. 2 ноября 2019 года Высший антикоррупционный суд постановил взять Дубневича под стражу с возможностью освобождения под залог в 100 миллионов гривен (около 270 миллионов рублей). 7 ноября сумму залога уменьшили до 90 миллионов гривен (около 240 миллионов рублей — Ред.). Уже на следующий день Дубневич вышел на свободу.

22 апреля Специализированная антикорррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу Дубневича и передала его на ознакомление фигурантам. С тех под дело «подвисло»

Примечательно, что эти дела Арахамия объединил с делами Петра Порошенко и Виктора Медведчука — делами, которые являются уголовными по форме, но по сути — политическими, ведь речь идет о преследовании лидеров парламентской оппозиции.

Более того, ещё одно резонансное дело Арахамия предпочел забыть. А ведь касается оно его бывшего соратника по фракции — народного депутата Антона Полякова, чья весьма загадочная смерть 8 октября 2021 года вызвала в Верховной Раде панику. Ряд депутатов стал опасться за свою безопасность. В первую очередь народные избранники боялись отравления.

Поляков — бывший член «Слуги народа» — критиковал партию власти, а также рассказывал о том, как покупаются необходимые Офису президента голоса в парламенте и как вообще финансируются члены фракции «Слуги народа».

Судя по повестке внеочередного заседания парламента, власть пытается прикрыть скандал с Трухиным, напомнив о других дела в отношении нардепов. При этом часть этих уголовных дел откровенно выгодна украинским властям.