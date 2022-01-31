Украинская власть мечется между Сциллой — опасностью вторжения России и Харибдой — не просто утратой независимости, которой нет, а окончательным отказом от собственной политической идентичности, поскольку реализация Минских соглашений полностью разрушит идеологию и мифологию нынешней власти. Выбор очень сложный, можно сказать, самоубийственный

Сложность выбора в том, что если «Путин нападет», как об этом предупреждает Запад, то Украина, опять же в соответствии с утверждением самого Запада, «погибнет в горниле войны», а Киев будет разграблен. Байден, пугая Зеленского предстоящей войной, неслучайно заговорил о «разграблении Киева», а не Харькова, Одессы или Львова. Он в Киеве был, Киев ему понравился и своей сталинской архитектурой и медленной, текучей величественностью Днепра, до середины которого не рискнет долететь ни одна сказочная птица… В общем, Байден напугал Зеленского не по-детски. А все ради того, чтобы сыграть в свою игру с Путиным. Захар Виноградов, кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Байден, стремящийся выиграть время для борьбы с Китаем, должен ради этого союзника Китая Россию погрузить в хаос украинской неразберихи. Выполнение Минских соглашений при полном сопротивлении сторон (и Донбасса, и Киева), скорее всего станет долгим и совершенно непредсказуемым процессом. А это именно то, что и нужно США.

С другой стороны, США подталкивают Украину к выполнению Минских соглашений, против чего вот уже семь лет Киев последовательно выступает на всех площадках, создает на Украине взрывоопасную ситуацию, когда правая оппозиция, а также националисты и 400 тысяч ветеранов АТО станут на Майдане с вопросом, за что умирали, и обвинят нынешнюю власть в предательстве. По сути, выполнение Минских соглашений потребует полной перезагрузки (пусть и не кадровой) власти в стране. Получается, ехали-ехали на автобусе, который вез Украину в противоположную от Минских соглашений сторону, и вдруг США объявляют: «Ребята, вы ехали точно, соблюдая режим остановок и рекламные паузы между ними, но только не в ту сторону».

И вот теперь надо украинской власти разворачиваться на 180 градусов. В свое время такой же резкий разворот от ассоциации с ЕС привел к свержению Януковича. И память о том развороте очень свежа на Украине, и Зеленский это тоже помнит. Но ситуация хуже всего в том, что исключительно по своим планам, а никак не в интересах Украины, руководство США требует от руководства Украины выполнения Минских соглашений.

В этой ситуации у Зеленского выбор небольшой, если он вообще есть. Во-первых, заявлять, что никакой опасности для Украины со стороны России нет, а следовательно, и выполнять Минские соглашения не надо. Во-вторых, пользуясь случаем (а случай тут в том, что США сами не очень понимают, что же им делать — воевать с Россией или «сдавать» Киев и воевать с Китаем), Зеленскому остается требовать только одного, ради чего вся эта возня начиналась и ради чего ее так рьяно в свое время поддерживали на Украине, но о чем в пылу политических баталий как-то все подзабыли — запретить «Северный поток — 2». Потому что война против «Северного потока» и была определяющим фактором всей этой истории, начиная с Майдана 2013-2014 гг. Поэтому Зеленский, противореча сам себе, и сказал Байдену: предпосылок к вторжению мы не видим, но санкции все равно введите, предупредительные, против «Северного потока». Запуганные союзники гегемона © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Потому что именно украинская газотранспортная система (ГТС) и является для украинской власти центром экономического благополучия и политического участия в жизни Европы. Нет ГТС — нет Украины. Не в прямом смысле слова, конечно, а в ментальном — на политических радарах и в экономических планах Запада.

Поэтому, чтобы понять, почему украинская власть и Зеленский в частности так недовольны США, надо вспомнить главные мифы украинской политической элиты.

Миф первый. Россия очень зависима от Украины и потому должна кормить Украину. Хотя бы за то, что без Украины Россия не может, как внушил Бжезинский сначала американцам, а потом и украинцам, быть полноценной страной, империей, государством. То, что время опровергло этот псевоисторический бред, никого на Украине не волнует. Украинцы не могут расстаться с этим мифом, который стал для них после 1991-го года нациообразущим. Поэтому многие на Украине верили и верят, что Россия нападет на Украину. А вера, как известно, иррациональна, и никакими рациональным доводами ее не опровергнуть.

Потому-то, что в этом нет ничего рационального, никого на Украине и не волнует. И потому продолжают политики и политологи писать в соцсетях, хотя и с некоторым уже сомнением, что поскольку «Киев — мать городов русских», то и Россия без Украины никак не может, и потому российская власть хочет обязательно захватить Украину и ее столицу — Киев.

Второй миф о том, что ГТС Украины — главное национальное богатство Украины, которое позволяет стране быть в центре политических и экономических интересов Европы и, поди ж ты, даже далеких от Европы США. Губительная растяжка Зеленского. Его толкают на войну, чтобы сменить у власти? © REUTERS,

Поэтому строительство трубы, то есть «Северного потока», Украиной воспринималось с самого начала как нечто подрывающее не просто экономику страны (а там не такие уж большие деньги — всего-то около 3 млрд долларов в год за транзит, то есть около 3 процентов ВВП Украины), а именно как покушение на украинскую идентичность, разрушение государства. Потому что наличие ГТС, или, попросту говоря, «Трубы», позволяло Украине держать с ее помощью в напряжении и внимании к себе и Россию и Запад. Не будет этой трубы, вернее, заменит ее другая — и Украина превратится из центра политических интересов Запада в заштатное восточноевропейское государство, существующее на дотации Запада.

Третий украинский миф — Запад никогда не оставит Украину и всегда будет ей помогать политически, военным образом и экономически. Этот миф напрямую связан с предыдущими двумя. Потому что Запад, как вечный враг России, будет поддерживать Украину, якобы сдерживающую «агрессию Путина», чтобы Россия не стала «полноценной империей». Ну, и труба, конечно, в этой мифологической системе занимает строго отведенную ей роль, поскольку рассматривается западом в качестве «оружия Путина» и потому Запад просто обязан не дать «Северному потоку» работать, оставив Украине ее право «вертеть всех на этой трубе».

Известно, что именно с мифами люди расстаются медленнее и неохотнее всего. Уже давно не существовало Древнего Рима, а его мифы жили и скрепляли остатки разрушенной империей. С поправкой на время и место эта истина верна и в данном случае. Россия состоялась как самостоятельное государство без Украины, вопреки Украине и, более того, нынешней России Украина нужна не в качестве части, а всего лишь как мирный сосед, а завоевывать ее не только в политическом, но даже и экономическом смысле дорого из-за разрушенной промышленности, коммунального хозяйства и политически — у России совсем другие интересы, в которых Украина — не цель, а некое искусственное препятствие, созданное Западом.

Что же касается трубы, то и здесь Россия поступает, как и Запад, в конечном итоге согласно собственным интересам, а не интересам Украины. То есть рациональность — против веры и мифов.

Труба, оказывается, может быть заменена и, более того, востребована в Европе, и даже США начинают как будто смиряться с ее существованием. А Германия, наоборот, став партнером России, видит угрозу собственному бизнесу уже не в России, а в Украине, упорно отрицающей очевидное.

Запад, конечно, Украину не бросит, но в свойственном ему духе — защищать будет политически, даст оружие («пусть убивают друг друга»), но армию не пришлет.

Более того, всё очевиднее становится то, что Запад явно стремится не защитить Украину, а использовать ее в качестве «жертвы российской агрессии». Вот именно это последнее — цинизм Запада, разыгрывающего украинскую карту — и делает особенно неприятной для украинской власти и украинской элиты всю эту историю.

Так и происходит на глазах уничтожение мифов — об исключительности Украины, о безальтернативности Трубы и о том, «что Запад нас не бросит». Оказывается, бросит. И притом сделает это с особым цинизмом.