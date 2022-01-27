В четверг 27 января Верховная Рада должна рассмотреть законопроект президента Зеленского №6394 «Об экономическом паспорте». Он был внесен в декабре 2021 года и предусматривает создание Фонда для будущих поколений. Однако многие полагают, что на Украине любые долгосрочные финансовые вклады либо обесценятся, либо будут украдены.

Пирамида Зеленского. Что не так с экономпаспортами? © CC0, Pixabay

Государственные взносы будут осуществляться каждый год на каждого участника Фонда до достижения им 18 лет. Действующая редакция документа распространяется на детей, рожденных после 1 января 2019 года. Деньги они смогут потратить на покупку недвижимости или обучение в университете. В чем-то инициатива напоминает «материнский капитал» в РФ, но он выплачивается из текущих доходов бюджета РФ, а не из средств, положенных на счета 20 лет назад.

Сама идея о том, чтобы поделиться с юными гражданами доходами от национальных природных ресурсов, вполне оправдана, тем более, что, по конституции, народ является собственником этих недр и природных ресурсов. Однако в украинских реалиях проект может обернуться крупной коррупционной схемой, которая вскроется лишь через 18 лет.

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Есть и еще одна сторона медали у такой инициативы. При весьма нестабильной украинской финансовой системе для облегчения жизни будущим поколениям гораздо эффективнее было бы сейчас инвестировать в строительство доступного социального жилья и увеличение бюджетных мест в украинских университетах. «Экономический паспорт» как бы говорит еще и о том, что бюджетных мест в будущем не будет, как и бюджетного жилья.

Украинские экономисты из Центра экономической стратегии (ЦЭС) также предупреждают, что такой Фонда разбалансирует нынешний бюджет страны. Ведь львиная доля ренты за использование недрами в настоящее время используется для финансирования социальных расходов, таких как здравоохранение, помощь малоимущим, а также расходов Пенсионного фонда. Если же она будет направлена на другие цели, это будет означать сокращение финансирования социальных потребностей.

«Фактически закон обяжет будущие правительства и будущих налогоплательщиков выплачивать из бюджета помощь молодежи. А пока это время не придет, управляющие фондом будут получать комиссионные», — говорится в обращении ЦЭС.

Запуск проекта уже сопряжен с ущемлением конституционных прав, так как инициатива предполагает открытие счета для детей, родившихся после 1 января 2019-го. Соответственно, проигнорированы права детей, родившихся ранее. Поскольку недра по Конституции принадлежат всем гражданам, то использование платы за них на нужды отдельной категории детей будет дискриминировать права других граждан. Нарушается и сам экономический смысл ренты — распределение сверхприбыли добывающих компаний на общественные нужды в момент получения такой прибыли, а не с отсрочкой на 18 лет.

Критики проекта утверждают, что он нужен только для того, чтобы 18 лет крутить в спецфонде миллиарды, замороженные в ОВГЗ.

Законопроект об экономическом паспорте не предусматривает инвестирование накопленных денег ни в какие инвестиционные инструменты, кроме облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Иными словами, Фонд будет сразу возвращать средства в бюджет, что будет означать увеличение государственного долга страны.

Финансовая пирамида ОВГЗ уже сейчас валится, провоцируя падение гривны. На фоне слухов о предстоящем российском вторжении иностранцы массово избавляются от украинских облигаций, конвертируют гривны в доллары и евро и выводят валюту заграницу.

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«18 летних украинцев в 2035-м будет 300 тысяч, а это значит, что государство должно будет выплатить совершеннолетним 300000*10000$ = 3 миллиарда долларов. И это при том, что у нас ежегодно сохраняется дикий дефицит пенсионного фонда приблизительно в 15 миллиардов гривен. Это при том, что уровень жизни в Украине самый низкий в Европе и за реальной чертой бедности здесь половина населения. И, да, ещё Украина в долгах как в шелках, к слову», — пишет Назаров. Он также напоминает, что Украина — не Саудовская Аравия или Норвегия, а государство, зависящее от импорта энергоресурсов. По мнению Назарова, президент Зеленский пиарится сейчас, но подкладывает свинью будущим президентам.

Одесский журналист Юрий Ткачев также обращает внимание, что на Украине невозможно что-то планировать на полгода вперед, не говоря уже о 2035 годе. «Конечно, эта идея была бы предельно тупой и даже вредной. В нищем государстве, которая по отношению инвестиций в средства производства к ВВП находится на одном из последних мест в мире (если точно, то на 127м, третьем с конца: хуже только Судан и Эквадор) изымать из экономики и консервировать часть денег больше напоминает откровенную диверсию. Но, друзья, вдумайтесь. Речь идёт о 2035 годе. В условиях, когда в Украине всерьёз никто ничего не планирует даже на полгода вперёд», — пишет Ткачёв.

На Украине любые благие намерения властей нередко оборачиваются крупной коррупционной схемой или аферой. И особое подозрение вызывают проекты, связанные с распределением финансов с отдачей через много лет.