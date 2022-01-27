Формироваться такой фонд должен из взносов из бюджетных средств, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами (добычи полезных ископаемых) и инвестиционного дохода от размещения и инвестирования этих средств. В прошлом году Зеленский и его «Слуги» обещали выплаты по $10 000 к 2035 году. Откладывать средства в Фонд планируют с 2023 года.
Государственные взносы будут осуществляться каждый год на каждого участника Фонда до достижения им 18 лет. Действующая редакция документа распространяется на детей, рожденных после 1 января 2019 года. Деньги они смогут потратить на покупку недвижимости или обучение в университете. В чем-то инициатива напоминает «материнский капитал» в РФ, но он выплачивается из текущих доходов бюджета РФ, а не из средств, положенных на счета 20 лет назад.
Сама идея о том, чтобы поделиться с юными гражданами доходами от национальных природных ресурсов, вполне оправдана, тем более, что, по конституции, народ является собственником этих недр и природных ресурсов. Однако в украинских реалиях проект может обернуться крупной коррупционной схемой, которая вскроется лишь через 18 лет.
Депутат Виктория Гриб подчеркивает, что средства фонда могут со временем обесцениться. «Данная инициатива не имеет ничего общего с реальной заботой о будущих поколениях. Все это смахивает на запредельно жесткий популизм с невероятно тяжелыми последствиями для экономики. Наивно рассчитывать, что спустя 18 лет рожденные в 2019 году получат обещанную сумму для покупки недвижимости или оплаты учебы в университете. Во-первых, как я уже писала, деньги в так называемом Фонде будущих поколений не защищены от инфляции и девальвации. К моменту выдачи они существенно обесценятся. За прошедшие 18 лет инфляция в стране превысила 700%, национальная валюта за тот же период девальвировала в пять с половиной раз […]. Через 18 лет владельцы "рентных" счетов получат в лучшем случае сильно обесценившиеся суммы. Если вообще получат», — пишет депутат. Если допустить, что подобный фонд создали бы 20 лет назад при президенте Леониде Кучме, при уровне доходов и тарифов в гривнах того времени, то сейчас повзрослевшие украинцы получили бы сущие гроши.
Есть и еще одна сторона медали у такой инициативы. При весьма нестабильной украинской финансовой системе для облегчения жизни будущим поколениям гораздо эффективнее было бы сейчас инвестировать в строительство доступного социального жилья и увеличение бюджетных мест в украинских университетах. «Экономический паспорт» как бы говорит еще и о том, что бюджетных мест в будущем не будет, как и бюджетного жилья.
Украинские экономисты из Центра экономической стратегии (ЦЭС) также предупреждают, что такой Фонда разбалансирует нынешний бюджет страны. Ведь львиная доля ренты за использование недрами в настоящее время используется для финансирования социальных расходов, таких как здравоохранение, помощь малоимущим, а также расходов Пенсионного фонда. Если же она будет направлена на другие цели, это будет означать сокращение финансирования социальных потребностей.
«Фактически закон обяжет будущие правительства и будущих налогоплательщиков выплачивать из бюджета помощь молодежи. А пока это время не придет, управляющие фондом будут получать комиссионные», — говорится в обращении ЦЭС.
Запуск проекта уже сопряжен с ущемлением конституционных прав, так как инициатива предполагает открытие счета для детей, родившихся после 1 января 2019-го. Соответственно, проигнорированы права детей, родившихся ранее. Поскольку недра по Конституции принадлежат всем гражданам, то использование платы за них на нужды отдельной категории детей будет дискриминировать права других граждан. Нарушается и сам экономический смысл ренты — распределение сверхприбыли добывающих компаний на общественные нужды в момент получения такой прибыли, а не с отсрочкой на 18 лет.
Критики проекта утверждают, что он нужен только для того, чтобы 18 лет крутить в спецфонде миллиарды, замороженные в ОВГЗ.
Законопроект об экономическом паспорте не предусматривает инвестирование накопленных денег ни в какие инвестиционные инструменты, кроме облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Иными словами, Фонд будет сразу возвращать средства в бюджет, что будет означать увеличение государственного долга страны.
Финансовая пирамида ОВГЗ уже сейчас валится, провоцируя падение гривны. На фоне слухов о предстоящем российском вторжении иностранцы массово избавляются от украинских облигаций, конвертируют гривны в доллары и евро и выводят валюту заграницу.
Как правило, подобные фонды успешно работают лишь при наличии у государства избыточных ресурсов или бюджетного профицита. Однако Украина давно не входит в список таких государств. Телеведущий Макс Назаров, анализируя идею Зеленского об экономическом паспорте, подсчитал, сколько понадобится средств для выплат в далеком 2035 году, которые совершать придется совсем иным украинским властям.
«18 летних украинцев в 2035-м будет 300 тысяч, а это значит, что государство должно будет выплатить совершеннолетним 300000*10000$ = 3 миллиарда долларов. И это при том, что у нас ежегодно сохраняется дикий дефицит пенсионного фонда приблизительно в 15 миллиардов гривен. Это при том, что уровень жизни в Украине самый низкий в Европе и за реальной чертой бедности здесь половина населения. И, да, ещё Украина в долгах как в шелках, к слову», — пишет Назаров. Он также напоминает, что Украина — не Саудовская Аравия или Норвегия, а государство, зависящее от импорта энергоресурсов. По мнению Назарова, президент Зеленский пиарится сейчас, но подкладывает свинью будущим президентам.
Одесский журналист Юрий Ткачев также обращает внимание, что на Украине невозможно что-то планировать на полгода вперед, не говоря уже о 2035 годе. «Конечно, эта идея была бы предельно тупой и даже вредной. В нищем государстве, которая по отношению инвестиций в средства производства к ВВП находится на одном из последних мест в мире (если точно, то на 127м, третьем с конца: хуже только Судан и Эквадор) изымать из экономики и консервировать часть денег больше напоминает откровенную диверсию. Но, друзья, вдумайтесь. Речь идёт о 2035 годе. В условиях, когда в Украине всерьёз никто ничего не планирует даже на полгода вперёд», — пишет Ткачёв.
На Украине любые благие намерения властей нередко оборачиваются крупной коррупционной схемой или аферой. И особое подозрение вызывают проекты, связанные с распределением финансов с отдачей через много лет.