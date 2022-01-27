Украинские власти с помощью манипуляций и нагнетания паники во всей Европе смогли выклянчить у ЕС крупную сумму денег, однако экономический эффект от этих денег свели к нулю те самые манипуляции и паника

В среду, 26 января, госкомпания «Оператор ГТС Украины» сообщила о подписании знакового соглашения с венгерской FGSZ, согласно которому Киев впервые сможет ежеквартально бронировать гарантированные мощности для импорта газа из Венгрии на Украину.

Фактически это означает, что Киев сумел найти общий язык с Будапештом и сможет спокойно пользоваться виртуальным реверсом, покупая российский газ через европейских посредников.

С этим раньше были проблемы, так как Венгрия с октября перешла на новый маршрут поставок газа, отказавшись из соображений энергобезопасности от услуг украинской газотранспортной системы (ГТС).

Надежда на погоду. Украине пока хватает газа, но катастрофа — близко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Теперь венгры гарантировали ежесуточную прокачку через ГТС Украины в размере 8 млн кубометров газа, что в разы меньше, чем ранее. Однако недостающие объемы сможет компенсировать Словакия, с которой есть договор о гарантированной прокачке через Украину 27 млн кубометров газа — суммарно получается 35 млн кубов.

В годовом выражении это означает, что Украина сможет закупать более 12 млрд кубов газа, покрывая свои потребности в импорте этого энергоносителя.

Что не менее важно, это дает возможность Киеву обеспечить Украину газом в текущий отопительный сезон.

Так, до конца марта Украина теперь сможет получить 2,27 млрд кубометров газа. Это соответствует озвученным ранее экс-главой «Нафтогаза Украины» Андреем Коболевым объемам в 2-3 млрд кубов, которые необходимо докупить Украине для спокойного прохождения отопительного сезона.

Следует отметить, что проблема с недостаточными запасами газа на Украине возникла не сегодня и даже не вчера. Об этом говорили последние полгода все украинские эксперты, и уже упомянутое заявление Коболева стало только завершающим штрихом этой общественной дискуссии, которая продолжалась на всех центральных телеканалах страны.

Почему именно сейчас Киеву удалось подписать с Венгрией такой важный для нее договор? Ответ очень простой: деньги на стабильные закупки газа появились у Киева буквально на днях.

За чей счет банкет

О том, что Евросоюз выделит Украине 1,2 млрд евро финансовой помощи, сообщила 24 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, это делается на фоне угрозы «российского вторжения».

«Еврокомиссия предлагает новую неотложную макрофинансовую помощь на сумму €1,2 млрд. Этот пакет поможет удовлетворить потребности в финансировании из-за [гипотетического] конфликта [с Россией]», — сказала она.

Чиновница также напомнила, что ЕС с 2014 года уже выделил Украине свыше 17 млрд евро финпомощи. Что интересно, большая часть этих денег также выделялась на фоне разговоров об эскалации гражданского конфликта в Донбассе, который киевский режим упорно называет «войной с Россией».

Вот и осенью 2021 года, когда стало ясно, что денег на закупку газа для отопительного сезона в украинском бюджете нет и не предвидится, начал раскручиваться очередной маховик пропагандистской кампании о «российской агрессии».

Следует отметить, что сумма помощи — 1,2 млрд евро — как раз позволяет закупить те самые 2,2 млрд кубометров российского газа при посредничестве Венгрии и Словакии. Они с большой выгодой продадут газ Украине по средней цене 545,5 евро ($616,4) за тысячу кубометров, так как цена по долгосрочным контрактам «Газпрома» для них примерно на 30-40% ниже.

Как видим, проверенная схема сработала, промежуточный результат уже достигнут — деньги ЕС пообещал, под эти обещания уже заключили договор с Венгрией о поставках российского газа при посредничестве FGSZ, который должен покрыть потребности отопительного сезона в энергоносителях. Однако какой ценой?

Остановите панику

Панические заявления, которые транслировали не только украинские, но и американские и в целом западные влиятельные средства массовой информации настолько сильно ударили по украинским гражданам, что вынудили президента Владимира Зеленского, устроившего всю эту катавасию с подачи администрации США, выйти к народу и попытаться его успокоить.

«Сейчас все новости и информационное пространство полны схожими сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться прямо завтра. А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже восемь лет?», — неожиданно заявил Зеленский в своем видеообращении 19 января.

По его словам, «эти риски существуют не один день, и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них». Но ведь этот самый ажиотаж активно создавали представители команды Зеленского.

В частности, министр обороны Алексей Резников, который и привез «тревожные вести» после визита в Пентагон, глава Офиса президента Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава МИд Украины Дмитрий Кулеба и многие другие.

Сработали они так хорошо, что вынудили своего лидера выходить и пытаться сдержать панику.

Заявление Зеленского, кстати, высмеял американский комик Стивен Кольбер. «Хорошо, это замечательное сообщение, но почему он сказал не паниковать?», — удивился он и разыграл сценку, в ходе которой украинский президент призывает народ не паниковать, а сам собирает чемоданы и «сваливает».

А оппозиционный депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич 26 января рассказал, что украинцы устали от пропаганды скорого конфликта с Россией настолько, что уже с нетерпением ждут эту самую «оккупацию».

«Уже люди шутят: давайте объявим войну и в плен сдадимся, чтобы этот кошмар закончился», — сообщил политик и подчеркнул, что единственный способ разрешить конфликт на востоке Украины — выполнить наконец минские соглашения, которые киевский режим игнорирует.

Однако шутки — шутками, а у всей этой, на первый взгляд, забавной информационной кампании оказались и вполне материальные последствия, которые жестоко ударили по карманам украинцев.

Разогнанная инфляция не останавливается

Украинский Национальный научный центр «Институт аграрной экономики» подсчитал, что за 2021 год из-за роста цен на энергоносители и топлива выросли транспортные затраты, аренду помещений и оплату коммунальных услуг для бизнеса общий уровень потребительской инфляции вырос вдвое — с 5% до 10%.

Подорожали и социальные продукты, которыми украинцы традиционно спасаются от голода в периодически наступающие с момента отделения от СССР периоды экономических кризисов: гречка — на 27,6%, ячневая крупа (+21.7%), подсолнечное масло — аж на 85%, хлеб — 23%, мясо птицы — на 26% овощи — от 11% за морковь до 54% за капусту.

В январе 2022 года стоимость продуктов для приготовления борща выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ближайшее время эта тенденция продолжится, отмечают эксперты, рост цен на продукты составит от 10% до 25%.

Продовольственный кризис: цены на газ на Украине с каждым днем ухудшают экономику и социалку © Украина.ру

Масштабная информационная кампания о мифической «российской агрессии» разгоняет цены на газ на европейских рынках, а стоимость газа на внутриукраинском рынке законодательно привязана к биржевым котировкам ЕС.

Например, в понедельник 24 января, в тот самый день, когда глава Еврокомиссии заявила о выделении Киеву средств на «сдерживание России», цены на газ в ЕС подскочили на 20% и перевалили за $1100 за тысячу кубометров.

Биржевые игроки объясняли это как раз опасениями обострения на Украине. На следующий день котировки остались на том же уровне, 26 января немного уменьшились — на 2%, до $1093,4 - что не компенсировало роста понедельника.

Казалось бы, цель достигнута, прекратите нагонять панику — однако этого не происходит. Разговоры о «российской агрессии» продолжаются с новыми подробностями, нагнетается напряженность, и получается, что весь возможный экономический эффект от 1,2 млрд евро, которые в будущем можно будет получить Киеву от ЕС, сводится на нет.

Почему нагнетание продолжается? Да потому, что это нужно Штатам, которые старательно пытаются демонизировать Россию и разрушить ее связи с Европой. А Украина тут лишь предлог, инструмент для оказания давления на непокорных немцев, не желающих отказываться от дешевого российского газа.