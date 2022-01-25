«Российское вторжение», о котором два месяца трубят западные СМИ, так и не состоялось, но Украина уже понесла экономические потери. Украинские политики несказанно радуются падению российского рубля, но потери для Украины намного ощутимее из-за несоразмерности экономик двух стран

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки в середине января заявила, что «вторжение» должно начаться в конце января или начале февраля. Нагнетая негативный информационный фон, западные чиновники и СМИ фактически добивают украинскую экономику. И первой отреагировала на слухи национальная валюта. Гривна за январь просела с 27,2 за доллар до 28,3. Основной причиной обвала стали именно слухи о предстоящем вторжении. Для стабилизации курса Нацбанк вынужден выбрасывать на продажу по 350 млн долларов еженедельно, опустошая скудные валютные резервы. В Нацбанке поясняют колебания «геополитическими событиями». Экономическая диверсия в интересах олигархов. Как Зеленский заложил мину под железные дороги Украины © Facebook, Євген Кравцов

Украинский финансовый аналитик Алексей Лупоносов говорит, что «американским и европейским партнерам стоит поменьше открывать рот, поскольку они гробят нашу экономику». Очевидно, что спасение украинской экономики не является приоритетной задачей для западных партнеров.

Экономист Виктор Скаршевский прогнозирует обвал гривны до 30 за доллар. «Курс к уровню 26 грн за доллар, уже не вернется. Другими словами, валютный коридор, который формировался на протяжении последних четырех лет в пределах 26-28 грн за доллар, сместиться к уровню 27-29 грн за доллар, с возможными сквизами к 30 грн», — считает экономист. Украинцы массово начинают снимать деньги со своих депозитов, переводить их в валюту, но теперь снять крупные суммы со счета какого-либо банка уже стало проблематично.

Еще один экономист, Александр Гончаров, пишет, что гривна стала самой слабой национальной валютой. «Гривна с начала года самая слабая валюта в мире на развивающихся рынках. Жаль, что дальше слов о спасении экономики Украины у «слуг народа» ничего не пошло. Поэтому рост страхового риска закономерно вызвал обвал в суверенных евробондах украинского правительства: котировки национальных облигаций внешнего госзайма сильно падали три дня подряд на фоне геополитических и военных угроз», — пишет Гончаров.

Негативный информационный фон повлиял на стоимость украинских ценных бумаг. От них стали лихорадочно избавляться. С начала 2022 года нерезиденты продали только гривневые ОВГЗ на сумму более 6 млрд. гр.

«Вся нервозность наблюдается в основном в сегменте западных спекулянтов, которые, действительно читая каждый день публикации о войне с Россией, начинают нервничать», — комментирует ситуацию на рынке ценных бумаг украинский экономист Алексей Кущ. «Перебросить тысячи военных», чтобы подойти к пропасти. Кто на самом деле готовится к войне за Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На фоне активно раздуваемой в западных СМИ истерики вокруг предстоящего «военного вторжения» России на Украину иностранцы стали активно избавляться от недвижимости в Киеве. «От украинской недвижимости избавляются в первую очередь иностранцы, которых с нашей страной, кроме желания подзаработать, ничего особо не связывает, и кто не знает „внутренних течений". Они пытаются „вынуть" даже самые небольшие деньги, скажем, за квартиру эконом-класса в спальном районе», — комментирует тенденции на рынке недвижимости руководитель киевского агентства Best&Seller Ирина Луханина.

Полученные от продажи собственности и облигаций гривны иностранцы конвертируют в валюту и выводят заграницу, что тоже усиливает давление на гривну.

Еще одним следствием панических слухов стало бегство инвесторов. Инвестиционный климат на Украине и без того был одним из наихудших на континенте, несмотря на все попытки команды Зеленского заманить инвесторов.

Эксперт Нацбанка Александр Блинов утверждает, что причиной недоверия инвесторов является коррупция и невозможность отстоять права в судах. «Бизнес по-прежнему на первые места ставит коррупцию, вопросы прав собственности и невозможность добиваться справедливости в судах. А риск большой войны хоть и поднялся на третье место, но все равно не выбился в лидеры. Поэтому, как только информационная среда утихнет, этот риск все равно уйдет вниз», — говорит эксперт.

Слухи о вторжении привели и к обвалу стоимости акций украинских компаний на международных биржах. Больше всего просели акции горнорудной компании Ferrexpo, чьи железорудные активы расположены в Полтавской области: на 10,7% с 12 января. Также на 10% подешевела и нефтегазовая компания Enwell Energy. До 16% обвалились акции украинских агрохолдингов. "Когда в товарищах согласья нет". Далеко не все в Европе готовы поддерживать Украину в "логике войны" © REUTERS, U.S. Air Force/Mauricio Campino/Handout

В то же время экономист Олег Пендзин предупреждает о вероятности дефолта из-за нагнетания слухов о вторжении. По его словам, информация в СМИ об ожидаемом вторжении РФ не позволяет получить на выгодных условиях кредитные заимствования за рубежом, а это лишает Украину возможности рефинансировать внешний долг. Украина в основном берет кредиты для погашения предыдущих кредитов, а без возможности заимствования встает вопрос о дефолте по долговым обязательствам. Согласно инфляционному отчету Нацбанка, в течение 2022-2023 года Украина должна вернуть $14 млрд по внешним обязательствам.

На фоне слухов о вторжении дорожает и нефть. И это уже отразилось на стоимости бензина на украинских заправках. Нефть и нефтепродукты Украина в основном импортирует, а на фоне высоких цен на газ и уголь, это станет еще одним ударом по экономике, толкая вверх ценники на все товары.

Корпорация JPMorgan прогнозирует подорожание нефти с 85 до $150 за баррель. Произойти это может уже в ближайшие пару месяцев, а последствием возможного роста цен станет сокращение темпов роста глобального ВВП в первом полугодии 2022 года. Ключевой причиной возможного подорожания «черного золота» в JPMorgan указывают текущую обстановку на украино-российской границе. Директор украинской сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин прогнозирует, что уже в феврале цена на дизель и бензин подскочит до 40 грн/л (120 р.), а на автогаз — до 25 грн/л (75 р.). Цена бензина сразу же отразится на тарифах в общественном транспорте и расходах на транспортировку товаров.

Таким образом, нагнетая панику в СМИ, западные политики убивают экономику не столько РФ, сколько Украины, доводя ее до преддефолтного состояния. Никакой войны с РФ, никакого вторжения пока не случилось, но Украина уже несет потери, хотя пока и экономические. Но еще пара месяцев такого негативного новостного фона со стороны западных партнеров и экономика страны может посыпаться, как карточный домик.