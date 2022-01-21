Консультации в Женеве 21 января, по признанию главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, оказались полезными. Дипломаты обсудили российские предложения по гарантиям безопасности, нерасширение НАТО и ситуацию вокруг Украины

От консультаций глав внешнеполитических ведомств ни одна, ни другая сторона не ждали прорыва. Блинкен: путешествие из Киева в Женеву © AP, Alex Brandon

«Мы знали заранее, что он не собирается передавать (ответы на предложения по гарантиям — ред.), собственно, эта встреча для другого предназначена. Мы рассчитываем, что и Лавров, и Блинкен получат возможность обменяться мнениями и сопоставить понимание результатов трех раундов переговоров. Будем ориентироваться, что на днях мы всё-таки письменные тексты получим», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы вам про мир во всем мире, а вы нам — про Украину

При встрече министр иностранных дел России Сергей Лавров собирался поздороваться с коллегой локтем, как стало привычно в эпоху коронавируса, но госсекретарь Энтони Блинкен протянул руки, и дипломаты обменялись дружеским рукопожатием.

Во вступительном слове глава МИД России подчеркнул, что предложения предельно конкретные, и Москва ожидает таких же конкретных ответов в русле и полном соответствии с теми обязательствами, которые были приняты на высшем уровне в рамках ОБСЕ по проблемам неделимости безопасности, чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счёт безопасности любой другой страны. По словам Лаврова, ему будет очень интересно услышать, как США трактуют эти свои обязательства.

​​​​​​​«Сергей, рад Вас видеть и ценю эту возможность нам всем собраться. Эта встреча идет в русле продолжающихся усилий по деэскалации напряженности из-за российской агрессии в отношении Украины. ​​​​​​​Я консультировался с союзниками и партнерами, как и с партнерами на Украине, мы плотно координируемся со всеми нашими союзниками и разделяем обеспокоенности. Мы все привержены дипломатии и диалогу, чтобы попытаться разрешить наши разногласия. Но мы также привержены тому, что если Россия решит продолжить агрессию против Украины, то будет совместный, консолидированный ответ», — заявил Блинкен.

Затягивая с ответами на предложения России по гарантиям безопасности, американская сторона пытается перевести дискуссию в другое русло и ограничить ее только ситуацией на Украине. «Украина ценности не представляет». Блефуют ли США на переговорах с Россией © AFP, Kay Nietfeld

«Мы прочли за вчера и сегодня огромное количество материалов, которые подготовил Государственный департамент относительно того, что назвали «дезинформацией» России в огромном масштабе. Я с интересом ознакомился с этими работами. Надеюсь, что кто-то в Государственном департаменте был в них не занят и сконцентрировался всё-таки на сути наших предложений, которые мы передали», — парировал Лавров.

Накануне внешнеполитическое ведомство США распространило сообщение под названием «Сборник фактов», в котором привело тезисы и их «развенчание». Так, вымыслом американские дипломаты называют утверждение, что Запад подталкивает Украину к конфликту. Никаких доказательств или обоснований не приведено. А тем временем сами Соединенные Штаты наращивают военную помощь Киеву, о чем Госдепартамент официально заявил. Кроме того, в сборнике написано, что ситуацию вокруг Украину обостряет Россия за счет размещения сил на границе, а в заявления Москвы, что движения военных внутри страны — это просто передислокация, не верит, представляя это как «явную новую российскую угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины». Кроме того, американские дипломаты утверждают, что ​​​​​​​НАТО вовсе не окружает Россию, ведь это же якобы оборонительный союз.

«Доказательство американские дипломаты приводят гениальное: из 20 тысяч км сухопутной российской границы только 1,2 тысячи км приходится на границу с НАТО; из 14 соседей России по суше только 5 — члены НАТО. Какое же это окружение, когда из него можно выйти. Чего здесь больше — вранья или безграмотности — даже разбираться не хочу. Знаю одно наверняка, такое могло опубликовать только «министерство правды», — написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дмитрий Стешин: Украина в НАТО — это красная линия. Но для США, а не для России © Facebook, Дмитрий Стешин

Безрезультатно, но полезно

Переговоры продолжались 1,5 часа, затем главы внешнеполитических ведомств провели отдельные пресс-конференции.

По словам Лаврова, встреча была промежуточной, Блинкен сказал ему, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнений, который поможет американской стороне на следующей неделе — причем это было несколько раз подчеркнуто — представить письменную реакцию на российскую инициативу.

На вопрос, опубликует ли МИД России полученный ответ, министр сказал, что считает правильным обнародовать реакцию США, но этот вопрос нужно обсуждать с Вашингтоном, поскольку это их собственность, переданная российской стороне.

«Что касается нашего принципиального подхода о необходимости прекратить бесконечное расширение НАТО на Восток, мы его, конечно же, повторили. Мы сегодня услышали, конечно, некоторое повторение аргументов о свободе выбора — свободе выбора альянсов, военных союзов. Но мы привели целый ряд документов, в которых эта свобода выбора союзов обусловлена необходимостью избегать каких-либо шагов, которые будут укреплять безопасность одного государства в ущерб безопасности других государств и попросили Энтони Блинкена и его команду объяснить, как они трактуют вот эту часть тех обязательств, которые были на политическом уровне приняты в ОБСЕ и не раз подтверждены в ОБСЕ», — отметил Лавров. Рар рассказал о вызванном Россией разброде в НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Речь также шла об Украине. По словам главы МИД РФ, американские коллеги попытались опять поставить во главу угла проблемы на границы России с Украиной, попытались обусловить всё остальное необходимостью так называемой деэскалации, это уже стало заклинанием. Однако никаких обоснований позиции Вашингтона об угрозе Украине со стороны России услышать не удалось, звучали только озабоченности. Как подчеркнул Лавров, Россия многократно объясняла, что не собирается нападать на Украину, при этом он не исключил, что раскручиваемая Западом истерика направлена на то, чтобы если уж не спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе, то как минимум, чтобы прикрыть линию киевского режима на полный саботаж Минских договорённостей.

«Наши озабоченности по поводу реальных фактов, которые никто и не скрывает: накачивание Украины вооружением, направлением сотен западных военных инструкторов на Украину. Сейчас ещё и Евросоюз, боясь отстать от натовцев, свою хочет создать военно-тренировочную миссию на Украине. Но это уже достаточно интересный поворот в амбициях Евросоюза, который, видимо, таким образом хочет напомнить о себе, потому что не очень его видно в серьезных разговорах», — сказал Лавров.

Желание поставлять оружие Киеву за последнюю неделю выразил целый ряд европейских стран: Великобритания, Латвия, Литва, Эстония, Нидерланды, Чехия. В то же время главный союзник США в Европе Германия по-прежнему отказывается вооружать Украину из-за наличия территориального спора. «Идеальное оружие для поражения российских танков». Перехватывает ли Лондон у Вашингтона управление Украиной © РИА Новости, Юрий Лашов / Перейти в фотобанк

Накануне постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов сказал, что Россия не видит добавленной стоимости Европы в переговорах по гарантиям безопасности, поскольку предметом дискуссий выступают темы жёсткой безопасности (ядерное оружие, ракеты средней и меньшей дальности, размещение войск в тех или иных районах), а Евросоюз не является военным блоком, к тому же он сам заблокировал развитие диалогов с Москвой по многим вопросам, включая вопросы безопасности, тем самым фактически изолировав себя от переговоров.

На пресс-конференции Лавров подчеркнул, что украинский вопрос требует пристального внимания, но не стоит сводить к этому вопросу всю проблему европейской архитектуры безопасности. Блинкен подтвердил готовность содействовать реализации Минских договоренностей, на что российский министр в очередной раз призвал его использовать решающее влияние Вашингтона на киевский режим, чтобы заставить его образумиться и прекратить саботировать этот важнейший документ, который призван положить конец внутриукраинскому конфликту.

«Мы сегодня откровенно с Тони Блинкеном об этом поговорили. Он согласился, что нужно более разумно вести диалог. Надеюсь, что эмоций поубавится. Хотя гарантий никаких нет», — добавил Лавров.

Госсекретарь США вышел к журналистам чуть позже. Он назвал состоявшиеся дискуссии не переговорами, а откровенным обменом озабоченностями и идеями.

​​​​​​​​​​​​​​«Я изложил несколько идей, чтобы снизить напряжённость и усилить безопасность, которые мы выработали в ходе консультаций с нашими партнёрами и союзниками. Мы верим, что можем найти общую позицию, опять же на основе принципа взаимности. Мы, все мы, одинаково привержены пути дипломатии и диалога, чтобы попытаться разрешить наши разногласия», — сказал Блинкен.

Он повторил тезис, озвученный Лавровым — о том, что Вашингтон рассчитывает передать Москве письменные ответы на полученные предложения на следующей неделе.

«Выбор, перед которым Россия стоит сейчас: вы можете выбрать путь дипломатии, которой ведет к миру и безопасности, или путь, которой приведёт только к конфликту, серьезным последствиям и международному осуждению. США и наши союзники и партнёры в Европе готовы к любому варианту. Мы слышали заявления российских должностных лиц о том, что они не намерены вторгаться на Украину. Действительно, Лавров повторил мне это сегодня. Но опять же мы смотрим на то, что видно всем, а это — дела и поступки», — сказал Блинкен. Вторжение неизбежно? Михеев рассказал, как Украину готовят на заклание

По его словам, в отсутствие у России агрессивных намерений в отношении Украины мировое сообщество убедит отвод российских войск от украинских границ, а также диалог. Однако, как ранее пояснял Песков, Россия вынуждена держать свои войска около границы в связи с угрозой, которую создаёт НАТО, проводя военные учения вблизи России и стягивая вооружение, а как Россия перемещает войска по собственной территории, никого не должно касаться.

«Важно ясно заявить о том, что мы не будем делать. В числе этих вещей — то, что мы не готовы поступиться нашими фундаментальными принципами, включая политику открытых дверей НАТО», — заявил Блинкен.

При этом накануне президент США Джо Байден фактически согласился не принимать Украину в Североатлантический альянс, оценив ее шансы на получение членства как маловероятные, сославшись и на незавершенность реформ Киевом, и на отсутствие консенсуса по этому вопросу среди государств НАТО.

Несмотря на то, что между российской и американской делегациями осталось много разногласий, Блинкен выразил сказал, что состоявшаяся в Женеве дискуссия была полезной и позволила сторонам лучше понять позиции друг друга.