Предложения по гарантиям безопасности Россия направила США и НАТО, но де-факто дело Москва имеет только с Вашингтоном, а он пытается перевести дискуссию в русло исключительно украинского вопроса

Переговоры, которые прошли в Берлине 20 января, были заявлены как двусторонние — ФРГ и США, — но по случаю приезда коллеги из-за океана в немецкую столицу прибыли министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и заместитель главы Форин Офиса Джеймс Клеверли.

Украина — центр переговорной вселенной

В центре внимания глав внешнеполитических ведомств США и ФРГ была российская инициатива о гарантиях безопасности, по которым первые 3 раунда прошли неделей ранее. «Россия не будет обсуждать вывод ракет». Что еще сказал Песков американским журналистам © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сказала: «Генсек НАТО пригласил вчера на следующее заседание Совета НАТО-Россия. Хочу ещё раз подчеркнуть, что да, это всё сложно, но на фоне безмолвия последних двух лет это хороший и важный сигнал, что сейчас есть дальнейшие переговоры. В последующие дни мы (Германия — ред.) намерены непрерывно продолжать диалог с союзниками, где мы находимся в этих переговорах».

Однако уверенности в том, что это заседание состоится, нет.

«Я думаю, что Совет Россия-НАТО не возобновился, это, скорее, было исключение. Ведь почему работа Совета Россия-НАТО постепенно сошла на нет? Потому что с НАТО у нас не было позитивной повестки дня. О чём говорить? Проводить встречи ради того, чтобы увидеться? Наверное, это не имело смысла, а встречаться, чтобы в очередной раз что-то слушать про Украину? Для этого Совет Россия-НАТО нам не нужен», — заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Действительно, попытки Запада, США прежде всего, свести переговоры с Россией исключительно к украинской тематике, видны невооружённым взглядом, а ведь, помимо требования нерасширения НАТО за счет постсоветских государств (под которыми Украина и Грузия имеются ввиду в первую очередь), пакет предложений содержит и ряд других мер, нацеленных на обеспечение глобальной безопасности, то есть и самих Штатов, и стран Североатлантического альянса. Однако Вашингтон старается вывернуть дискуссию на выгодный ему трек, что и продемонстрировал в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен. США согласились, что Украина не войдет в НАТО – Шуфрич © Facebook, Пресс-служба Нестора Шуфрича

«США и наши европейские союзники неоднократно обращались к России с дипломатическими предложениями в духе взаимности. До сих пор наши жесты доброй воли отвергали, поскольку, на самом деле, кризис в первую очередь — не о вооружениях или военных базах. Он о суверенитете и самоопределении Украины и других постсоветских держав. А в своей сути он о том, что Россия отвергает Европу после холодной войны, которая едина и свободна. Это (происходящее вокруг Украины — ред.) больше, чем конфликт между двумя странами, это больше, чем Россия и НАТО. Это кризис с глобальными последствиями, и он требует глобального внимания и действий», — заявил он.

Никто и не лишает Украину права на самоопределение. Когда Виктор Янукович, будучи президентом Украины, собирался подписать соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите «Восточного партнёрства» в Вильнюсе 28-29 ноября 2013 года, Россия лишь обратила его внимание на не выгодные для его страны условия этой сделки и напомнила, что в таком случае будет вынуждена закрыть для Киева зону свободной торговли с СНГ, как это предусмотрено регламентом Содружества, но Янукович свою позицию не менял. Однако ближе к дате саммита он объявил, что решил отложить подписание соглашения, чтобы взвесить все за и против, тем самым вызвав недовольство населения, и люди устроили акции протестов в знак недовольства. И тогда в игру открыто вступили американские чиновники: сначала они просто поддерживали лидеров Майдана, а затем взяли руководство происходящим в свои руки, 44-й президент США Барак Обама с гордостью говорил, что Вашингтон выступил посредником при смене власти на Украине, читай — устроил госпереворот.

«В результате прозападного курса киевский режим практически полностью разрушил слаженные цепочки промышленных, научно-инновационных связей с Россией и другими странами-участниками евразийской интеграции, сведена к минимуму свобода перемещения между Украиной и Россией. В итоге Украина оказалась просто у разбитого корыта и перед закрытыми дверьми на пороге, а может, даже и на задворках Евросоюза, потому что с тем колоссальным объёмом проблем никто не хочет иметь дело. И на обочине набирающих обороты процессов евразийской интеграции. Ну, сами себя туда и загнали. Я не про людей, а про политиков», — заявила на брифинге официальный представитель МИД Россис Мария Захарова. Дмитрий Дробницкий: Майдан на Украине США готовили с 1970-х годов © РИА Новости, Нина Зотина

А ведь на момент распада СССР, как подчеркнула дипломат, Украина была одной из наиболее развитых союзных республик и вышла из союза с минимальными проблемами: процветающей, богатой, развитой страной, — что сегодня от неё осталось, мы все видим.

«Увы, это ужасно, но факт — для Запада Украина самостоятельной ценности не представляет. Она нужна прежде всего как геополитический плацдарм против России. Глава европейской дипломатии (Жозеп — ред.) Боррель в интервью в январе вновь заявил, что членство Украины в Евросоюзе не стоит на повестке дня. То есть как к равным, увы, к киевскому режиму никто не относится», — добавила Захарова.

Что касается якобы имеющего место отказа Москвы от дипломатических переговоров, о которых говорил Блинкен, глава МИД России Сергей Лавров подчёркивает, что правом выбора союзников обладает любая страна, но при этом она не должна обеспечивать свою безопасность за счёт безопасности других, вот на что Россия обращает внимание своих западных визави и все вопросы, по которым позиции сторон расходятся, призывает решать исключительно дипломатическим путём и никак иначе, для этого Москва и призвала США и НАТО дать письменные ответы по каждому пункту своих предложений, чтобы продолжить переговоры. Однако ответа так и нет, в Женеву на переговоры с российским коллегой Блинкен тоже прилетел без него, хотя звучали обещания ответить на этой неделе.

Вместо того, чтобы разговаривать предметно по изначально обозначенной повестке, Вашингтон вновь включил свою традиционную песню об «агрессии» России в отношении Украины и санкциях не виданного до сих пор масштаба в случае вторжения на ее территорию. По просьбе журналистов Блинкен объяснил, какие действия Москвы повлекут за собой меры, которыми угрожает Запад: «Мы ясно говорили, что любое движение российских военных через украинскую границу и новые акты агрессии против Украины будут встречены стремительным, серьезным и единым ответом США и наших союзников. Мы также знаем из долгого опыта, что есть много других инструментов, некоторые из них не являются прямыми военными действиями, это дестабилизация, гибридные атаки, военизированная тактика, и мы обсуждаем их с союзниками и партнерами, обсуждая всевозможные сценарии, которые может задействовать Россия для того, чтобы в том или ином виде возобновить агрессию против Украины, дестабилизировать ее, и по каждому из этих сценариев мы тесно взаимодействуем для того, чтобы выработать наш общий ответ».

К слову, США подготовили 18 сценариев ответа на «агрессию России». Как пошутил Лавров, видимо американцы устроили внутренние соревнования, по 1 варианту от ведомства: 17 разведывательных сообществ и Госдепартамент.

В попытке перевести переговоры в русло украинского вопроса, Вашингтон переворачивает всё с ног на голову. Смирнов объяснил, почему США выставляют Россию "мировым злодеем" © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Госдепартамент выпустил материал о якобы имеющей место российской дезинформации по Украине. Там есть пассажи просто нечеловеческой лжи и глупости. Ну, например, дескать фейком объявляется утверждение Москвы о том, что!!! передислокация российских вооружённых сил на российской территории является передислокацией российских вооружённых сил на российской территории. Это шедевр. <…> Чего здесь больше — вранья или безграмотности — даже разбираться не хочу. Знаю одно наверняка, такое могло опубликовать только «министерство правды», — написала Захарова в Telegram-канале.

«Ваше мнение очень важно для нас». Правда, оно ничего не решает

Поскольку предложения России о гарантиях безопасности адресованы всей НАТО, европейцы рассматривают это как шанс заявить о себе, проявить свою субъектность и показать, что у них тоже есть своё мнение, и его должны учитывать при разработке правил, по которым впоследствии будет жить весь мир.

Выступая 19 января на сессии Европарламента в Страсбурге с программой председательства Франции в ЕС, президент Пятой республики Эммануэль Макрон заявил, что координация между Европой и США — это хорошо, но абсолютно необходимо, чтобы европейцы сами вели диалог с Россией по таким вопросам, как коллективная безопасность и контроль над вооружениями. Эти слова были встречены присутствующими в зале аплодисментами, а у чиновников Евросоюза, как написала британская газета Financial Times, вызвали раздражение, они были ошеломлены.

Комментируя эту ситуацию, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе сказал, что заявление Макрона вполне соответствует позиции союза: ЕС должен иметь место за столом переговоров с Россией по европейской безопасности, — добавив, что французский лидер ничего не говорил о нежелании координировать действия с США.

«Когда мы в середине декабря направили свои предложения Соединенным Штатам и странам НАТО, то здесь мои клиенты есовские сразу возбудились вопросом «а где же наше место за столом?». Но потом сами нашли ответ: они работают через Соединенные Штаты и совместно с НАТО», — сказал Владимир Чижов. Килинкаров: США договариваются с Россией за спиной ЕС. Что будет с Украиной?

По словам дипломата, Россия не видит добавленной стоимости для Евросоюза в дискуссиях, которые были в Женеве 10 января и Брюсселе 12-го — предметом этих дискуссий служат вопросы жёсткой безопасности (ядерное оружие, ракеты средней и меньшей дальности, размещение войск в тех или иных районах), а Евросоюз не представляет из себя военным блоком, о чём сам заявляет.

«Евросоюз фактически сам себя изолировал от этого, заблокировав развитие диалогов с Россией по многим вопросам, включая вопросы безопасности», — подчеркнул постоянный представитель РФ при ЕС.

Таким образом, единственным переговорщиком со стороны Запада остались Соединенные Штаты, что, впрочем, было очевидно с самого начала, теперь и сами переговоры Вашингтон хочет вести по собственному сценарию — украинскому, однако президент России Владимир Путин, предвидя такую вероятность, сразу предупредил, что забалтывание Западом обсуждения вопросов безопасности с целью провернуть собственные планы не допустит.