Увольнение с должности первого зампреда КНБ Казахстана Самата Абиша — племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева — продолжение известий об отставках родственников. К слову, состоявшиеся при елбасы люди активно работали и в России, и вопрос — отразятся ли перемены в Казахстане на России — в этом ключе очень интересен

Увольнение Абиша стало продолжением одной из самых занимательных интриг январских дней в Казахстане, потому что указу президента об отстранении от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности предшествовали новости, только повышавшие градус загадочности. В начале января появилось известие из твиттера главы республики об отстранении от должности племянника Назарбаева, затем, вообще, известие о том, что Абиш задержан. И то, и другое было опровергнуто официально.

Теории заговора

Киргизстанский политик, бывший премьер, министр внутренних дел и национальной безопасности республики Феликс Кулов из соседней страны активно комментировал события в Казахстане. Он утверждает, что получает картину событий не на основе связей в специальных службах, а анализируя открытые данные. «Я (…) сделал вывод, что племянник Елбасы Абиш Самат будет освобожден от должности первого зампреда КНБ, сразу же, как только он утихомирит своих "архаровцев" из законспирированного отряда (…). На второй день после событий в Алматы, Самат Абиш вместе с председателем КНБ Каримом Масимовым были арестованы, но после достигнутых договоренностей с Назарбаевым, Токаев освободил племянника», — восстановил Кулов хронологию событий. Бывший министр нацбезопасности предсказал, что Абиша будут преследовать в уголовном порядке. «Назарбаев улетел в тот же день». Кто станет бенефициаром казахстанского мятежа © REUTERS, Pavel Mikheyev

Ранее СМИ сообщали о том, что в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) уехали дочь Нурсултана Назарбаева — Алия и его брат — Болат Назарбаев. Появлялась информация, что в ОАЭ улетал через Киргизию и сам бывший президент республики, посетив перед этим свое родное село — Чемолган (Шамалган) в Алма-Атинской области. Однако посольство республики в Абу-Даби не подтвердило эту информацию, сославшись на предыдущее сообщение пресс-службы елбасы.

Тем временем посты покинули другие родственники первого президента. Из национальных компаний уволились зятья Назарбаева — Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев. Ушел с должности председателя национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и еще один зять — Тимур Кулибаев.

У последнего были и есть бизнес-интересы в России, он заседает в совете директоров «Газпрома». В 2020-м Financial Times опубликовала материал, построенных на утечках деловой переписки. Согласно выводам британских журналистов, Кулибаев мог получать десятки миллионов долларов от схемы с поставкой труб на строительство газопровода из Средней Азии в Китай. «Маржа» получалась от разницы между закупочной ценой стали в Китае и продажной для российской Трубной металлургической компании (ТМК).

В 2018-м компания Кулибаева получила разрешение правительства России на покупку доли портовой компании «Порт Высоцкий» в Ленинградской области. Ранее фирма зятя первого президента «Кипрос» приобрела 50 процентов акций общества «Ильинская больница» в Московской области.

Круг друзей

В том же году в медийный скандал попал бывший министр нефти и газа и глава национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз», человек, связанный с Кулибаевым, Сауат Мынбаев. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) упомянул его имя в связи с утечкой сведений из офшоров. Пакет документов был назван «Райское досье». Журналисты нашли активы Мынбаева, связанные с огромным международным холдингом Meridian Capital, якобы экс-министр был основателем холдинга.

Но в «КазМунайГазе» заявили, что «Мынбаев не является основателем или акционером Meridian Capital Limited». Согласно раскрытым сведениям, совладельцы Meridian Capital были связаны и с крупным казахстанским банком «Казкоммерцбанк» («Казком»). Это Аскар Алшинбаев, Евгений Фельд, Нуржан Субханбердин, Нина Жусупова, Азат Абишев.

Холдинг, по данным прессы, активно вел операции с недвижимостью в России. Так, одно из подразделений Meridian поставило своеобразный рекорд, продав в 2012-м в Санкт-Петербурге торговый центр «Галерея» за 1,1 миллиарда долларов. Планку выше поставила другая фирма из Казахстана — Capital Patrners, чьи проекты в России финансировал «Казкоммерцбанк», она продала московский торгово-развлекательный центр «Метрополис» за 1,2 миллиарда долларов. Грозин рассказал, как теперь воспринимают Назарбаева © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Meridian Group активно работала и с другими казахстанскими компаниями на российском рынке. В 2017-м корпорация BI Group, активно строящая в республике, объявила о реализации в Санкт-Петербурге трех проектов — жилых комплексов, общей площадью 230 тысячи квадратных метров. Земля осталась в собственности у Meridian. Кроме того, холдинг был собственником и компании «Новапорт», владельца 18 российских аэропортов от Читы до Калининграда. В 2020-м Meridian вышел из состава акционеров «Новапорта». Холдинг работает в самых разных отраслях, он выступает и инвестором, и владеет отелями в разных странах, занимается производством еды — подразделение Food Union является владельцем многих продуктовых брендов в Прибалтике и Белоруссии; есть и российский — петербургский «Хладокомбинат номер один».

Работает в России и другой родственник елбасы — бывший сват первого президента Кайрат Боранбаев, он в 2016-м начал владеть франшизой «МакДоналдс» на территории северного соседа Казахстана.

Из нашего окна площадь Красная видна

В России представлен бизнес и другого человека из окружения Назарбаева. Бывший управляющий делами президента Казахстана Булат Утемуратов (один из богатейших людей республики) считается владельцем московского отеля Ritz Carlton (построенной казахстанской Capital Partners). Гостиница управляется компанией «Хотел менеджмент компани», которую, по данным БИР-Аналитикс, возглавляет Даурен Утемуратов (данные о том родственники они или однофамильцы, отсутствуствуют). Он также руководит «Рэд Сквеа девелопмент компани», которая занимается недвижимостью. Еще у холдинга Утемуратова в России есть компания из Омска «Сибирь-инвест». Зятья Назарбаева смещены с должностей топ-менеджеров госкомпаний Казахстана © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Будущее окружения елбасы тем интереснее, учитывая, что вокруг состояния здоровья первого президента Казахстана ходят слухи. Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский предположил, что Назарбаев «умер давно». «Давно умер и похоронили. Мусульмане хоронят в тот же день. Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается», — высказался политик. В ответ на подобные утверждения депутат нижней палаты парламента Казахстана Азат Перуашев сообщил, что у него нет информации по этому поводу. Отсутствие публичных выступлений бывшего главы республики во время волны насилия в январе 2022-го, действительно, пока не получило объяснений.

Британская The Guardian тем временем рассказывает со ссылкой на свои источники про переговоры о перераспределении активов, которые якобы идут между Токаевым и Назарбаевым. «Многие переходят из лагеря Назарбаева на сторону президента Токаева», — цитирует издание бывшего советникам первого президента Ермухамета Ертысбаева. Официально все эти утверждения, естественно, не комментируются.

Резюме

На фоне происходящих в настоящий момент событий в Казахстане, сама судьба Назарбаева как-то, как это не печально, теряется. На первый план выходят судьбы окружения бывшего президента и нынешнего. Именно они определяют и будущую судьба страны, и будущее развития разветвленного международного бизнеса, частью которого является и российский. Не исключено, что у многих российских предприятий с казахстанской долей вскоре окажутся другие владельцы и другие руководители.