Карибский кризис: воспоминания о будущем

В качестве одной из первых ответных мер военного характера, которые Россия могла бы применить в ответ на отказ НАТО от гарантий безопасности, является размещение российских ядерных вооружений в Латинской Америке. В точности, как это было в 1962 году. Правда, вероятность этого почти нулевая – Путин никогда не делает то, что от него ожидают

Тем не менее, вспомнить о кризисе 1962 года имеет смысл. Общий характер событий достаточно хорошо известен и неоднократно описан, потому мы сосредоточимся только на некоторых важных аспектах, которые во многом напоминают сегодняшний день.

1. В США не очень любят об этом вспоминать, но «безумное» решение Никиты Хрущёва разместить ракеты на Кубе было ответом на появление американских ракет средней дальности «Юпитер» в Турции в 1961 году.

Сами американцы полагают, что это был ответ на развёртывание советских ракет в ГДР и Калининграде, но тут есть нюанс — центральные районы СССР, включая Москву, Ленинград и Киев, с самого начала находились в зоне поражения американских носителей ядерного оружия на базах в Великобритании, Италии и на Ближнем Востоке. СССР получил теоретическую возможность поражения целей на восточном побережье США только после испытаний королёвской «семёрки» в 1957 году (межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, на вооружении — 8К71, гражданская модификация — ракета-носитель «Восток», летающая по сей день). Практическая возможность появилась только с 15 декабря 1959 года, когда на боевое дежурство встала первая «семёрка» в Плесецке. Советские бомбардировщики 3М и Ту-95 могли поражать цели только на тихоокеанском побережье США.

Советские ракеты средней дальности США никак не угрожали и сами по себе были ответом на ремилитаризацию ФРГ. Василий Стоякин: кто он © Василий Стоякин

2. Появление возможности размещения ракет на Кубе — тоже 100% заслуга США. Их никто не заставлял до последнего поддерживать Фульхенсио Батисту. А Фидель Кастро Рус изначально не был коммунистом и не делал ставку на поддержку со стороны находящегося в другом полушарии СССР.

Но после того, как в октябре 1960 года США ввели режим «адских санкций» (фактически — блокады) против Кубы и позорного провала в заливе Кочинос в апреле 1961 года, обратного пути уже не было.

В общем США своими руками создали у себя под боком противника, пользующегося поддержкой СССР. И потенциальную базу для советского ядерного оружия, о чём, естественно, никто не подумал.

3. Кстати говоря, не думали о размещении ядерного оружия на Кубе не только в Вашингтоне, но и в Москве. Решение Хрущёва было чисто политическим и, во многом, авантюрным.

Советское военное командование было совершенно не готово к операции «Анадырь». Участники событий (в частности — отец автора статьи, который при прочих равных условиях вполне мог быть отправлен на Кубу) рассказывали, что технику грузили как бог на душу положит, в результате чего к моменту начала полноценной блокады на Кубе не было ни одного комплектного ракетного комплекса. И нет уверенности, что хотя бы одна ракета могла быть выпущена.

Впрочем, это не относилось к ЗРК С-75, которым был «снят» американский разведчик U-2. В США удивились — то, что «Двина» чихать хотела на рекордную высотность американского самолёта, они узнали ещё 1 мая 1960 года под Свердловском, но то, что Свердловск кончается около границ США, было новостью…

4. Хрущёв, конечно, очень рисковал. На момент кризиса у США было решающее превосходство над СССР в ядерных вооружениях.

Да, США ненамного опередили СССР в ядерной гонке и даже немного отстали в гонке ракетной. Но обошли СССР в гонке чисто индустриальной.

Например, ядерное устройство было испытано в СССР в 1949 году, а ядерная бомба с романтическим именем «Татьяна» появилась только в 1953 (так вот откуда поговорка — «обидеть Таню может каждый, не каждый может убежать»…).

В результате, к 1960 году США около 6 тыс. боеготовных ядерных устройств, в то время как СССР — около 300. Только межконтинентальных баллистических ракет «Атлас» и «Титан» у США было 183 штуки, причём было освоено уже шахтное базирование. «Титан» заправлялся за 15 минут, в то время как для подготовки к пуску установленной на стартовом столе ракеты Р-7 требовалось от двух до восьми часов. И, насколько можно судить, в 1962 году на боевом дежурстве по-прежнему находилась аж одна «семёрка», а в пике кризис СССР был способен выпустить не более 25 ракет (на больше просто не было пусковых).

Благодаря информации, полученной от шпиона Олега Пеньковского, США о реальном соотношении сил знали. Но Хрущёв умел блефовать. И было чем. Например, 30 октября 1961 года над Новой Землёй была продемонстрирована легендарная «кузькина мать» — ядерное устройство мощностью эквивалентной ста миллионам тонн тротила. Это, понятно, был не боевой заряд — для его доставки до полигона использовался специально приспособленный для этого бомбардировщик. Хрущёв этого и не скрывал. Но впечатление он произвёл нужное.

5. Хрущёвская авантюра имела вполне себе хеппи-энд.

Американское руководство сочло, что в случае прямого военного столкновения ущерб будет неприемлемым. И пошло на уступки.

В результате был достигнут компромисс — СССР вывел свои ракеты с Кубы, в ответ на что США прекратили её блокаду и отказались от попыток свергнуть Кастро. Были выведены ракеты и из Турции — США сделали ставку на морскую составляющую стратегической триалы (баллистические ракеты на подводных лодках).

Резюме. Сейчас ситуация во многом иная.

Во-первых, США не имеют решающего превосходство над Россией. Более того, ситуативное военно-техническое превосходство как раз у России.

Во-вторых, как показали события 2014 и 2022 года российская армия значительно более манёвренна, чем советская.

В-третьих, США находятся в намного худшем положении, чем в начале 60-х.

Так что меры, которые может предпринять Россия, ничуть не менее болезненны для США, чем предпринятые Хрущёвым (впрочем, у него было преимущество — нахождение больше части США в радиусе действия советских ракет было для американцев настоящим шоком). А вероятность ядерной войны, пожалуй, даже выше.