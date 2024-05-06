https://ukraina.ru/20240506/1054878810.html
"Люди в нацистской форме ловят и избивают мирных горожан": эксперт о том, что происходит в Одессе
"Люди в нацистской форме ловят и избивают мирных горожан": эксперт о том, что происходит в Одессе - 06.05.2024 Украина.ру
"Люди в нацистской форме ловят и избивают мирных горожан": эксперт о том, что происходит в Одессе
Одесса остается туристическим городом с развитой инфраструктурой, однако мобилизацию там никто не отменял, и это место уже получило дурную славу биореактора, где просто невозможно выжить. Об этом в интервью Украина.ру рассказал бывший депутат Одесского горсовета, историк и публицист Александр Васильев
2024-05-06T05:33
2024-05-06T05:33
2024-05-06T05:33
одесса
россия
украина
дмитрий медведев
антимайдан
совбез
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101827/13/1018271372_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9d31eff827b419521ec4b3b9d876086f.jpg
Как отмечает эксперт, в Одессе киевский режим пытается наловить как можно больше мирных мужчин и бросить их на фронт, чтобы повязать свое население кровью.“Это делают люди с шевронами УПА* и гитлеровскими орлами. Кому-то может быть весело переставлять буквы в фамилии Бандера (Остап Бендер или робот Бендер из мультфильма "Футурама"). Но мне совсем не смешно, когда люди в нацистской форме ловят и избивают мирных горожан, а потом забрасывают их в автобусы (они уже воспринимаются в Одессе как "черный воронок"), чтобы без особой подготовки отправить их на плацдарм в Крынках”, - отметил эксперт.Тому подтверждение недавний инцидент, произошедший в Одессе. Там сотрудники территориального центра комплектования попытались мобилизовать 14-летнего подростка. Люди в форме и оружием в руках затолкали несовершеннолетнего в микроавтобус, направляя дуло автомата к его виску. За разглашение, военкомы пригрозили парню расправой.Одесситы страдают не только от местных военкомов, но и, как отмечает Васильев, вносит хаос в жизнь города украинское ПВО со своими попаданиями по жилым домам.“Это приводит к регулярным жертвам среди мирного населения. Какое-то время город сидел без света и без воды. К сожалению, такое произойдет еще не один раз. Это тоже накладывает отпечаток на жизнь людей”, - рассказал Васильев.В четверг, 2 мая, одессит, участник местного движения "Антимайдан" Руслан Долгошея в интервью российским СМИ заявил, что жители Одессы ждут прихода России, несмотря на репрессии со стороны Киева."В Одессе Россию ждут. Я вот сразу говорю, что ждут. Но мы должны понимать, что на данный момент система, выстроенная нацистским режимом, выстроенная сейчас в Украине, она третирует все. Запугивает, репрессии происходят в такой степени, что люди просто боятся общаться друг с другом. Но понимание последствий для этого режима начинает все ярче и ярче проявляться”, - отметил Долгошея.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ заявил, что Одесса является русским городом."Одесса, возвращайся домой! Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город", – сказал Медведев.Полную версию интервью Александр Васильев: Даже если ВСУ завтра сдадутся, битва России и Запада за Одессу продлится много лет читайте на Украина.ру*- признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.
одесса
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101827/13/1018271372_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_464299d1b322aafc8429c5da86e9c91b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
одесса, россия, украина, дмитрий медведев, антимайдан, совбез
"Люди в нацистской форме ловят и избивают мирных горожан": эксперт о том, что происходит в Одессе
Одесса остается туристическим городом с развитой инфраструктурой, однако мобилизацию там никто не отменял, и это место уже получило дурную славу биореактора, где просто невозможно выжить. Об этом в интервью Украина.ру рассказал бывший депутат Одесского горсовета, историк и публицист Александр Васильев
Как отмечает эксперт, в Одессе киевский режим пытается наловить как можно больше мирных мужчин и бросить их на фронт, чтобы повязать свое население кровью.
“Это делают люди с шевронами УПА* и гитлеровскими орлами. Кому-то может быть весело переставлять буквы в фамилии Бандера (Остап Бендер или робот Бендер из мультфильма "Футурама"). Но мне совсем не смешно, когда люди в нацистской форме ловят и избивают мирных горожан, а потом забрасывают их в автобусы (они уже воспринимаются в Одессе как "черный воронок"), чтобы без особой подготовки отправить их на плацдарм в Крынках”, - отметил эксперт.
Тому подтверждение недавний инцидент, произошедший в Одессе. Там сотрудники территориального центра комплектования попытались мобилизовать 14-летнего подростка. Люди в форме и оружием в руках затолкали несовершеннолетнего в микроавтобус, направляя дуло автомата к его виску. За разглашение, военкомы пригрозили парню расправой.
Одесситы страдают не только от местных военкомов, но и, как отмечает Васильев, вносит хаос в жизнь города украинское ПВО со своими попаданиями по жилым домам.
“Это приводит к регулярным жертвам среди мирного населения. Какое-то время город сидел без света и без воды. К сожалению, такое произойдет еще не один раз. Это тоже накладывает отпечаток на жизнь людей”, - рассказал Васильев.
В четверг, 2 мая, одессит, участник местного движения "Антимайдан" Руслан Долгошея в интервью российским СМИ заявил, что жители Одессы ждут прихода России, несмотря на репрессии со стороны Киева.
"В Одессе Россию ждут. Я вот сразу говорю, что ждут. Но мы должны понимать, что на данный момент система, выстроенная нацистским режимом, выстроенная сейчас в Украине, она третирует все. Запугивает, репрессии происходят в такой степени, что люди просто боятся общаться друг с другом. Но понимание последствий для этого режима начинает все ярче и ярче проявляться”, - отметил Долгошея.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ заявил, что Одесса является русским городом.
"Одесса, возвращайся домой! Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город", – сказал Медведев.
*- признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.