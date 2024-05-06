https://ukraina.ru/20240506/1054878810.html

"Люди в нацистской форме ловят и избивают мирных горожан": эксперт о том, что происходит в Одессе

"Люди в нацистской форме ловят и избивают мирных горожан": эксперт о том, что происходит в Одессе - 06.05.2024 Украина.ру

"Люди в нацистской форме ловят и избивают мирных горожан": эксперт о том, что происходит в Одессе

Одесса остается туристическим городом с развитой инфраструктурой, однако мобилизацию там никто не отменял, и это место уже получило дурную славу биореактора, где просто невозможно выжить. Об этом в интервью Украина.ру рассказал бывший депутат Одесского горсовета, историк и публицист Александр Васильев

2024-05-06T05:33

2024-05-06T05:33

2024-05-06T05:33

одесса

россия

украина

дмитрий медведев

антимайдан

совбез

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101827/13/1018271372_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9d31eff827b419521ec4b3b9d876086f.jpg

Как отмечает эксперт, в Одессе киевский режим пытается наловить как можно больше мирных мужчин и бросить их на фронт, чтобы повязать свое население кровью.“Это делают люди с шевронами УПА* и гитлеровскими орлами. Кому-то может быть весело переставлять буквы в фамилии Бандера (Остап Бендер или робот Бендер из мультфильма "Футурама"). Но мне совсем не смешно, когда люди в нацистской форме ловят и избивают мирных горожан, а потом забрасывают их в автобусы (они уже воспринимаются в Одессе как "черный воронок"), чтобы без особой подготовки отправить их на плацдарм в Крынках”, - отметил эксперт.Тому подтверждение недавний инцидент, произошедший в Одессе. Там сотрудники территориального центра комплектования попытались мобилизовать 14-летнего подростка. Люди в форме и оружием в руках затолкали несовершеннолетнего в микроавтобус, направляя дуло автомата к его виску. За разглашение, военкомы пригрозили парню расправой.Одесситы страдают не только от местных военкомов, но и, как отмечает Васильев, вносит хаос в жизнь города украинское ПВО со своими попаданиями по жилым домам.“Это приводит к регулярным жертвам среди мирного населения. Какое-то время город сидел без света и без воды. К сожалению, такое произойдет еще не один раз. Это тоже накладывает отпечаток на жизнь людей”, - рассказал Васильев.В четверг, 2 мая, одессит, участник местного движения "Антимайдан" Руслан Долгошея в интервью российским СМИ заявил, что жители Одессы ждут прихода России, несмотря на репрессии со стороны Киева."В Одессе Россию ждут. Я вот сразу говорю, что ждут. Но мы должны понимать, что на данный момент система, выстроенная нацистским режимом, выстроенная сейчас в Украине, она третирует все. Запугивает, репрессии происходят в такой степени, что люди просто боятся общаться друг с другом. Но понимание последствий для этого режима начинает все ярче и ярче проявляться”, - отметил Долгошея.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ заявил, что Одесса является русским городом."Одесса, возвращайся домой! Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город", – сказал Медведев.Полную версию интервью Александр Васильев: Даже если ВСУ завтра сдадутся, битва России и Запада за Одессу продлится много лет читайте на Украина.ру*- признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

одесса

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

одесса, россия, украина, дмитрий медведев, антимайдан, совбез