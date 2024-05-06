"Люди в нацистской форме ловят и избивают мирных горожан": эксперт о том, что происходит в Одессе - 06.05.2024 Украина.ру
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"Люди в нацистской форме ловят и избивают мирных горожан": эксперт о том, что происходит в Одессе
"Люди в нацистской форме ловят и избивают мирных горожан": эксперт о том, что происходит в Одессе - 06.05.2024 Украина.ру
"Люди в нацистской форме ловят и избивают мирных горожан": эксперт о том, что происходит в Одессе
Одесса остается туристическим городом с развитой инфраструктурой, однако мобилизацию там никто не отменял, и это место уже получило дурную славу биореактора, где просто невозможно выжить. Об этом в интервью Украина.ру рассказал бывший депутат Одесского горсовета, историк и публицист Александр Васильев
2024-05-06T05:33
2024-05-06T05:33
одесса
россия
украина
дмитрий медведев
антимайдан
совбез
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Как отмечает эксперт, в Одессе киевский режим пытается наловить как можно больше мирных мужчин и бросить их на фронт, чтобы повязать свое население кровью.“Это делают люди с шевронами УПА* и гитлеровскими орлами. Кому-то может быть весело переставлять буквы в фамилии Бандера (Остап Бендер или робот Бендер из мультфильма "Футурама"). Но мне совсем не смешно, когда люди в нацистской форме ловят и избивают мирных горожан, а потом забрасывают их в автобусы (они уже воспринимаются в Одессе как "черный воронок"), чтобы без особой подготовки отправить их на плацдарм в Крынках”, - отметил эксперт.Тому подтверждение недавний инцидент, произошедший в Одессе. Там сотрудники территориального центра комплектования попытались мобилизовать 14-летнего подростка. Люди в форме и оружием в руках затолкали несовершеннолетнего в микроавтобус, направляя дуло автомата к его виску. За разглашение, военкомы пригрозили парню расправой.Одесситы страдают не только от местных военкомов, но и, как отмечает Васильев, вносит хаос в жизнь города украинское ПВО со своими попаданиями по жилым домам.“Это приводит к регулярным жертвам среди мирного населения. Какое-то время город сидел без света и без воды. К сожалению, такое произойдет еще не один раз. Это тоже накладывает отпечаток на жизнь людей”, - рассказал Васильев.В четверг, 2 мая, одессит, участник местного движения "Антимайдан" Руслан Долгошея в интервью российским СМИ заявил, что жители Одессы ждут прихода России, несмотря на репрессии со стороны Киева."В Одессе Россию ждут. Я вот сразу говорю, что ждут. Но мы должны понимать, что на данный момент система, выстроенная нацистским режимом, выстроенная сейчас в Украине, она третирует все. Запугивает, репрессии происходят в такой степени, что люди просто боятся общаться друг с другом. Но понимание последствий для этого режима начинает все ярче и ярче проявляться”, - отметил Долгошея.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ заявил, что Одесса является русским городом."Одесса, возвращайся домой! Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город", – сказал Медведев.Полную версию интервью Александр Васильев: Даже если ВСУ завтра сдадутся, битва России и Запада за Одессу продлится много лет читайте на Украина.ру*- признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.
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одесса, россия, украина, дмитрий медведев, антимайдан, совбез
Одесса, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, антимайдан, Совбез

"Люди в нацистской форме ловят и избивают мирных горожан": эксперт о том, что происходит в Одессе

05:33 06.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Старостенко / Перейти в фотобанкВ Киеве состоялся пеший марш за признание бойцов Украинской повстанческой армии (УПА) участниками национального освободительного движения на Украине
В Киеве состоялся пеший марш за признание бойцов Украинской повстанческой армии (УПА) участниками национального освободительного движения на Украине - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Сергей Старостенко
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Одесса остается туристическим городом с развитой инфраструктурой, однако мобилизацию там никто не отменял, и это место уже получило дурную славу биореактора, где просто невозможно выжить. Об этом в интервью Украина.ру рассказал бывший депутат Одесского горсовета, историк и публицист Александр Васильев
Как отмечает эксперт, в Одессе киевский режим пытается наловить как можно больше мирных мужчин и бросить их на фронт, чтобы повязать свое население кровью.
Это делают люди с шевронами УПА* и гитлеровскими орлами. Кому-то может быть весело переставлять буквы в фамилии Бандера (Остап Бендер или робот Бендер из мультфильма "Футурама"). Но мне совсем не смешно, когда люди в нацистской форме ловят и избивают мирных горожан, а потом забрасывают их в автобусы (они уже воспринимаются в Одессе как "черный воронок"), чтобы без особой подготовки отправить их на плацдарм в Крынках”, - отметил эксперт.
Тому подтверждение недавний инцидент, произошедший в Одессе. Там сотрудники территориального центра комплектования попытались мобилизовать 14-летнего подростка. Люди в форме и оружием в руках затолкали несовершеннолетнего в микроавтобус, направляя дуло автомата к его виску. За разглашение, военкомы пригрозили парню расправой.
Одесситы страдают не только от местных военкомов, но и, как отмечает Васильев, вносит хаос в жизнь города украинское ПВО со своими попаданиями по жилым домам.
Это приводит к регулярным жертвам среди мирного населения. Какое-то время город сидел без света и без воды. К сожалению, такое произойдет еще не один раз. Это тоже накладывает отпечаток на жизнь людей”, - рассказал Васильев.
В четверг, 2 мая, одессит, участник местного движения "Антимайдан" Руслан Долгошея в интервью российским СМИ заявил, что жители Одессы ждут прихода России, несмотря на репрессии со стороны Киева.
"В Одессе Россию ждут. Я вот сразу говорю, что ждут. Но мы должны понимать, что на данный момент система, выстроенная нацистским режимом, выстроенная сейчас в Украине, она третирует все. Запугивает, репрессии происходят в такой степени, что люди просто боятся общаться друг с другом. Но понимание последствий для этого режима начинает все ярче и ярче проявляться”, - отметил Долгошея.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ заявил, что Одесса является русским городом.
"Одесса, возвращайся домой! Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город", – сказал Медведев.
Полную версию интервью Александр Васильев: Даже если ВСУ завтра сдадутся, битва России и Запада за Одессу продлится много лет читайте на Украина.ру
*- признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.
 
ОдессаРоссияУкраинаДмитрий МедведевантимайданСовбез
 
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