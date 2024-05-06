https://ukraina.ru/20240506/1054909449.html

Дефолт подкрался незаметно. Кто и как зарабатывает на украинских долгах Западу во время войны

Дефолт подкрался незаметно. Кто и как зарабатывает на украинских долгах Западу во время войны - 06.05.2024 Украина.ру

Дефолт подкрался незаметно. Кто и как зарабатывает на украинских долгах Западу во время войны

Американское издание The Wall Street Journal 4 мая сообщило о желании части держателей украинских облигаций — инвестиционных фондов BlackRock и Pimco — добиться возобновлении выплат по внешнему долгу. Для этого, как уверяет WSJ, инвестиционные фонды наняли юристов Weil Gotshal & Mangesи банкиров из PJT Partners.

2024-05-06T05:19

2024-05-06T05:19

2024-05-06T05:19

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А издание Reuters 22 апреля сообщало о подготовленном украинский властью к оправке международным держателям облигаций письма с планом реструктуризации госдолга на сумму в 20 млрд долларов. Письмо должны были отправить в начале мая.Выходит, что к августу, когда истечёт мораторий на выплату внешнего долга части кредиторов, Киев хотел бы договориться о третьей реструктуризации своего внешнего долга, но инвестгиганты в лице BlackRock и Pimco хотели бы получить свои деньги.Следовательно, в ближайшие месяцы будет идти ожесточённый торг между всеми участниками процесса, о котором налогоплательщики будут узнавать из обрывочных сообщений зарубежной прессы. Решить вопрос с долгом киевская власть хочет к началу июля.Третья реструктуризацияРеструктуризация, о которой просит Киев, может стать третьей по счёту. Первую провели ещё при Петре Порошенко в 2015 году. Вторую уже при Зеленском в 2022 году, разрешив Киеву не платить по долгам перед частью кредиторов до августа 2024 года. Третья реструктуризация (если о ней договорятся) затронет период до 2027 года.Желание киевской власти добиться третьей реструктуризации вполне понятно.Дебет с кредитом у киевской власти не сходится уже больше 10 лет, но до СВО "дыру" в финансах удавалось закрывать внутренними (выпуск облигаций внутреннего займа) и внешними кредитами.После начала СВО военные расходы резко возросли, а экономика напротив коллапсировала, зато закрывать "дыры" внешним финансированием стало проще в силу протекции со стороны Вашингтона и сочувствия со стороны других стран.Все собираемые внутри страны деньги в виде налогов и сборов, не считая того, что разворовывается, направляются исключительно на финансирование боевых действий, а потребности тыла обеспечиваются внешним финансированием. Запросы на финансирование извне растут с каждым годом, а вот желание предоставлять его, напротив, становится всё меньше по мере затягивания конфликта и осознания того, что Киев в нём не победит.Поэтому в 2022 году кредиторов было несложно уговорить не проведение реструктуризации. Как отмечает WSJ "когда держатели облигаций согласились на двухлетние долговые каникулы в 2022 году, многие думали, что война уже окончена". Мало того, кредиторы рассчитывали не только на выплату долгов киевской властью — за счёт репараций, естественно, — но и на выплату Россией контрибуции странам Запада, серьёзно вложившихся в поддержку Украины.Теперь же, очевидно, никакой веры в победу киевской власти нет, хотя дорвавшиеся до западных СМИ украинские чиновники ещё пытаются рассказывать о том, что победят Россию через 100 дней. Поэтому теперь добиться согласия на третью реструктуризацию будет сложнее.Грядущий торг, проблемы на фронте и общая нервозность приводят к периодическим приступам паники, накрывающей часть держателей внешнего долга. В январе на волне паники прибыльность по долгосрочным еврооблигациям превышала 9%, а по краткосрочным добралась до 25%. Тогда сложилась ситуация, когда займы внутри страны стоили в 2 раза дешевле займов за её пределов. В такие моменты нервные и небольшие инвесторы "сбрасывают" облигации со значительной скидкой, фиксируя свои убытки, а крупные инвесторы такие бумаги скупают.Проценты против телаА теперь стоит вернуться к желающим возобновления выплат. Среди обозначивших свои позиции числятся:· "кубышка" демократической партии BlackRock, управляющий активами на общую сумму около 10 трлн долларов;· транснациональный инвестфонд PIMCO, со штаб-квартирой материнской компании Allianz в Мюнхене, с активами на сумму свыше 2 трлн долларов.Также в переговорах будут участвовать британский фонд Amia Capital Llp и французская инвесткомпания Amundi. Последняя управляет активами на сумму свыше 1,8 трлн евро.BlackRock и PIMCO согласия на третью реструктуризацию не давали и желают возобновления выплат в обмен на прощение значительной части непогашенного долга Украины. Логика у BlackRock и PIMCO железобетонная: они купили со скидкой значимую долю облигаций и желают получать на них проценты, выражая готовность списать часть тела долга так как с учётом приобретения облигаций со скидкой всё равно получат значительную прибыль. Проценты ведь начисляются на тело долга, но тело — пусть и сокращённое — было куплено со скидкой в 70-80%.Проще говоря, BlackRock не прочь заработать на процентах от украинского долга "здесь и сейчас", пожертвовав частью "тела", тем более что оно досталось со значительной скидкой. Также при первой реструктуризации заработала Franklin Templeton, купившая украинские еврооблигации со значительной скидкой.При этом только в 2024 году Украина должна выплатить 606,47 млрд гривен (16,42 млрд долларов долга), среди которых 5,01 млрд долларов приходится на государственный внешний долг, 11,42 млрд долларов потратят на обслуживание государственного внутреннего долга и 330 млн долларов уйдёт на кредиты, привлечённые под государственные гарантии. Выплаты BlackRock и PIMCO (если с ними не удастся договориться) потребуют ещё 500 млн долларов в год.Но на Украине есть те, кто так же, как и BlackRock, купили украинские еврооблигации со скидкой. Таким покупателям не суть важна выплата процентов — главное дождаться погашения купленной со скидкой облигации (например, за 200-400 долларов при номинале в 1000 долларов), зафиксировав свою прибыль. Но для этого необходимо дождаться погашения по облигации.BlackRock, купив массу облигаций, всё равно получит прибыль, тогда как инвесторы поменьше в случае списания потеряют часть прибыли. Но в случае дефолта они получат причитающиеся им выплаты, просто позже, чем получили бы изначально.Проще говоря, украинские владельцы еврооблигаций хотят заработать за счёт "тела" кредита — оно им также досталось со значительной скидкой.Как сторгуютсяКак видно, интересы у внешних и внутренних держателей украинских еврооблигаций разные. Тем не менее, пространство для переговоров есть, сохраняются несколько опций. Крайние варианты — реструктуризация на условиях Киева или дефолт Украины — стоит сразу отбросить как нереалистичные.Вариант с использованием для выплат Украиной замороженных ЗВР России проталкивает часть кредиторов, а Конгресс США принял специализированный законопроект, позволяющий изъять 5 млрд ЗВР ЦБ РФ в американской юрисдикции. Однако в ЕС (там свыше 200 млрд долларов российских ЗВР) такой вариант всерьёз не рассматривают — не зря там придумали свою схему с использованием процентов, начисляемых на российские ЗВР и Берлин не так давно высказывался о недопустимости конфискации российских суверенных активов.На выплаты BlackRock и PIMCO за счёт помощи от США (те самые 8 млрд долларов, выделенные в этом году) вряд ли согласятся американские чиновники так как подобное перекладывание денег во время избирательной кампании будет крайне негативно воспринято республиканцами.Следовательно, какую-то реструктуризацию внешнего долга Украины всё же проведут — в условиях крайней зависимости от внешнего финансирования и материальной помощи возможности для сопротивления у киевской власти ограниченные. В итоге она наверняка сторгуется с внешними кредиторами.BlackRock и PIMCO и заработают на процентах, а внутренние держатели еврооблигаций получат меньше, чем хотели и позже, чем рассчитывали. Но получат, в отличие от обычных граждан Украины — они на этом празднике жизни лишние. Им предстоит гасить украинские долги до тех пор, пока киевская власть сохраняет контроль над местом их проживания, не позволяя им покинуть Украину.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

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эксклюзив, украина, киев, россия, петр порошенко, владимир зеленский, the wall street journal, reuters, ес