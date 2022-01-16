Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко планирует прибыть на Украину утром в понедельник, 17 января. В этот же день ему должны избрать меру пресечения. Порошенко могут арестовать, но политик заявляет, что готов предстать перед судом

О возможном аресте Порошенко заговорили еще 12 января, когда Государственное бюро расследований (ГБР) опубликовало официальное заявление. Сообщалось, что Порошенко получит меру пресечения в день своего прибытия на Украину.

«По информации из СМИ, пятый президент Украины планирует вернуться в Украину 17 января 2022 года. Поэтому органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возвращения, в том числе избрание меры пресечения», — говорилось в сообщении пресс-службы ГБР.

«Я принес благую весть: Порошенко будет здесь!» Почему пятый президент Украины не боится ареста © Петр Порошенко/Фейсбук

Сам же Порошенко сообщил на своей странице в Facebook, что собирается вернуться на Украину из зарубежного турне, чтобы предстать перед судом. Кроме того, он намерен должен провести встречу с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

Вернуться и судиться

Еще в 2021 году Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене: в деле говорится о поставках угля на украинские ТЭЦ из Донбасса.

В свою очередь Печерский районный суд Киева принял решение об аресте имущества Порошенко, но в Госбюро расследований уточнили, что арест имущества не запрещает владельцу пользоваться им — единственной целью процесса является предотвратить отчуждение этого имущества.

При этом телеканалы, связанные с Порошенко, также избежали блокировки после ареста его активов.

Действительно ли Порошенко вернётся на Украину? И какое будущее может его ждать? На эти вопросы издания Украина.ру ответили политические эксперты. Алексей Якубин о вероятности ареста Порошенко: Он возвращается на Украину, чтобы устроить Майдан © Facebook, Алексей Якубин

«В Польше ведутся переговоры местечкового уровня»

Порошенко пообещал вернуться и, скорее всего, он вернется, прогнозирует директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

Он предполагает, что Зеленский готовится к тому, что на него будут давить, чтобы он имитировал Минские соглашения, и ему необходимо, чтобы Порошенко дал гарантию, что не будет выводить своих людей на Банковую и устраивать массовые беспорядки.

«Сейчас Порошенко находится в Польше не просто так. Там находятся его американские лоббисты, переговорщики от команды Зеленского, и там ведутся большие переговоры местечкового уровня относительно того, кто и как будет себя вести и что он может получить взамен за такое поведение», — рассказал Бондаренко.

Важный вопрос: удастся ли Порошенко вывести людей на улицу

Порошенко понимает: если не вернуться — он выпадет из политики и не сможет себя защитить, отметил директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Тем более претензии к Порошенко по делу явно липовые, добавляет эксперт: в суде легко выиграть этот процесс у обвинения.

«Как будет поступать власть — трудно сказать, но я не очень верю в то, что они применят силу, и его арестуют, как обещали.

Если соберётся много народа, для власти это сделать будет очень сложно. Если у власти это не получится, то Порошенко выиграет этот раунд противостояния», — сказал Погребинский. Михаил Погребинский о вероятности ареста Порошенко: Безмозглая киевская власть распиарила Порошенко © РИА Новости, Михаил Воскресенский

«Реванш — идея-фикс Порошенко»

Сейчас Порошенко преследует две цели: превратить уголовное дело против него в политическое и использовать это дело как трамплин для политического реванша, возможно для попытки «отмайданить» Зеленского. Об этом говорит руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв.

По его мнению, для Порошенко идея реванша — это идея-фикс.

«Поскольку в 2019 году он получил глубочайшую психологическую травму, это у него на лбу написано, ради этой цели он готов поставить всё на кон, даже будучи человеком не самым смелым. Но, тем не менее, он готов.

Он прекрасно понимает, что выиграть выборы и войти на Банковую с парадного хода — это нереальная задача, но он рассчитывает, что ему снова подгонят бульдозер», — сообщил политолог.

В то же время он считает маловероятным, что Порошенко действительно окажется в тюрьме.

«Внешний центр управления не даёт арестовать вора и военного преступника»

Всем понятно, что Порошенко — «вор и военный преступник, на совести у которого военная операция в Донбассе против собственного народа, пытки политических заключенных и неонацистские банды, терроризирующие население», говорит директор Института политических исследований Сергей Марков.

К тому же, продолжил он, «всем хорошо известно, что Порошенко является лжецом и обманщиком, который обещал Украине мир, но стал одним из самых главных лидеров партии войны — поэтому люди хотят его ареста».

Сергей Марков о том, арестуют ли Порошенко: Многие пытались перехитрить дьявола, но терпели крах © РИА Новости, Нина Зотина

«Порошенко совершал многочисленные военные преступления по приказу этого внешнего центра, а то, что он воровал миллиардами — так это форма зарплаты, которую ему выдавал внешний центр за обман народа Украины и военные преступления. Так что внешний центр управления запрещает Зеленскому проводить репрессии против Порошенко.

Но поскольку население требует расправы над Порошенко, то Зеленский делает вид, что он пытается его посадить», — заявил политолог.

«Посольство США еще не дало добро на арест»

Потенциальным арестом Порошенко Зеленский убирает одного из своих ключевых политических конкурентов, и особенных препятствий для этого нет: ни внутри страны, ни за её пределами, считает известный российско-украинский социолог Евгений Копатько. Никто за Порошенко, уверен эксперт, заступаться не будет.

Иное мнение — у политолога Владимира Корнилова. По его словам, Порошенко работает с посольством США — на его арест Зеленскому посольство добро ещё не дало.

«Порошенко надеется, что Зеленский не пойдет против воли послов и сейчас активным образом ведёт переговоры с представителями Европы и Америки, с тем, чтобы подстраховать себя.

При этом у него же есть пример Саакашвили, который тоже думал, что в Грузии его никто не тронет. Или тронут, но потом триумфально внесут в президентский дворец. Порошенко, хоть он и однокашник Саакашвили, всё-таки более осторожен», — рассказал Корнилов. Владимир Корнилов: Порошенко возвращается на Украину под эгидой посольства США © РИА Новости, Владимир Трефилов

В целом же, отмечает политолог, в любой нормальной стране Порошенко давно бы уже сидел, причём сидел бы долго, и уж точно не за то, в чём его пытается обвинить Зеленский.

«Его и подобных ему поддерживают на плаву исключительно потому что власть — Зеленский и компания — знает, что за Порошенко подпишется целый ряд западных деятелей, включая действующих послов», — заявил эксперт.