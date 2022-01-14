Несмотря на то, что высокопоставленные официальные лица Украины громко заявляют, что никаких веерных отключений электроэнергии в стране нет и не будет, де факто они уже не первый месяц идут полным ходом. Просто называется это иначе

В конце декабря глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что веерные отключения электроэнергии в стране невозможны, так как 14 из 15 энергоблоков украинских атомных электростанций работают, производят 12,5 тыс. мегаватт электричества, чего якобы с запасом хватает на энергоснабжение страны. Чуть ниже мы объясним, почему это невозможно, но пока речь не об этом.

Ложь без спасения

«Ни одна квартира, дом, община, район или город не отключатся из-за нехватки электроэнергии. Государство выполняет свои обязательства по постоянным поставкам электроэнергии. Единственная причина отсутствия электроснабжения — это проведение плановых или аварийных ремонтов», — заявлял чиновник.

Теория заговора и веерные отключения электроэнергии в Украине © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк Денис Шмыгаль сказал то же самое — никаких веерных отключений.

Однако даже поверхностный мониторинг украинских СМИ за декабрь — начало января показывает слишком большое количество отключений «для планового ремонта» в ряде крупных украинских городов.

Крупнейший украинский новостной аггрегатор Ukr.net собирает новости со многих украинских новостных ресурсов, и поиск по запросу «отключение света» выдает достаточно результатов, чтобы сделать определенные выводы.

Плановые отключения в январе и декабре в Днепре и Днепропетровской области в первой половине января (до 16 числа) — 8 дней, в декабре — 23 дня (всего 31 день).

В Кривом Роге в первой половине января 9 дней, в декабре 12 дней (21). В Одессе в первой половине января 7 дней, в декабре — 11 дней (18).

В Киеве и Киевской области в первой половине января 5 дней, в декабре — 11 дней (16). В Николаеве и области в первой половине января 2 дня, в декабре 13 дней (15).

Очевидно, что далеко не все плановые отключения попадали в сообщения украинской прессы, однако те, которые все же оказывались на страницах интернет-изданий, были достаточно масштабными: от нескольких кварталов до нескольких районов крупных городов.

Без света оставались десятки и даже сотни тысяч людей. В Днепре это происходило каждые два дня из трех, в Николаеве — каждый третий день, количество массовых отключений в Кривом Роге, Одессе и Киеве находилось между этими значениями.

Были и сообщения о массовых отключениях в ряде небольших населенных пунктов Луганской и Донецкой области, которые суммарно провели в темноте за тот же период примерно по 10 дней.

Шантаж Ахметова или нехватка угля?

Поставщики электроэнергии в упомянутых выше регионах (а в основном это компания ДТЭК богатейшего бизнесмена Украины Рината Ахметова, которая прибрала к рукам распределительные сети во многих городах Украины) объясняют отключения ремонтами и реконструкциями, что уже вызвало раздражение в правительстве.

Тот же Галущенко уже в январе заявил, что «плановые ремонты в осенне-зимний период не должны происходить».

«Мы официально с этим обращались в Госэнергонадзор и НКРЭКУ. Сегодня мы еще раз обратились по этому вопросу. Важно, что такие ремонты делаются в основном частными компаниями», — подчеркнул украинский министр.

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Без такой балансировки не может работать энергосистема ни одной страны в мире, так что ободряющие заявления Галущенко о том, что все потребности покроют АЭС, сделанные им в декабре, были просто откровенным развешиванием лапши на уши доверчивых сограждан.

Общеизвестно, что запасы угля на тепловых электростанциях (ТЭС) Украины гораздо ниже минимально необходимых для прохождения отопительного сезона. Ахметову не принадлежит только три из 15 украинских ТЭС. В условиях дефицита угля очевидным управленческим решением (не будем пока его оценивать с точки зрения моральных норм) было перенести все плановые ремонты на холодный период.

Так что, как видим, под видом ремонтов На Украине уже в декабре происходили массовые веерные отключения. В январе они продолжились.

О том, что ситуация будет развиваться именно таким образом, предупреждал в первой половине декабря президент Владимир Зеленский.

11 декабря на телеканале «1+1» предпринимателя Игоря Коломойского глава украинского государства заявил, что «некоторые олигархи» шантажируют власть грядущими отключениями тепла и электричества в ряде регионов Украины.

Но можно ли это действительно называть шантажом? Ведь в аналогичной ситуации из-за дефицита угля оказалась не только Украина, но и весь цивилизованный мир.

Также можно отметить, что в нехватке угля для украинских ТЭС в немалой степени виновато украинское правительство, которое закрывало шахты и постоянно генерировало долги по заработной плате шахтерам.

Новые забастовки

Как рассказал 13 января на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, задолженность государства перед шахтерами на текущий момент составляет 1,2 млрд грн (3,3 млрд рублей).

«Приостановленные акции протеста горняков могут начаться с новой силой уже в конце января-февраля 2022 года. Потому шахтеры-протестующие предупреждали: если ситуация не исправится и зарплата не будет выплачиваться вовремя — они оставляют за собой право вернуться к активным протестным действиям», — написал он.

Если бы постмайданные власти Украины ответственно отнеслись к собственной энергобезопасности, поддерживали работу собственной угольной отрасли вместо того чтобы покупать «пенсильванский уголь», давая таким образом политические взятки президенту США Дональду Трампу, то сейчас им было бы гораздо легче справиться с кризисом в энергетике.

Но вместо того, чтобы покупать дешевый уголь в Донбассе, украинские власти продолжают политические репрессии против своих противников, Медвелчука и Порошенко, именно за то, что они пытались предотвратить такой сценарий — закупали уголь в Донбассе, а не в США и ЮАР.

Резюме

В данной ситуации не важно, что претензии "за финансирование терроризма" (так закупка угля расценивается правоохранителями Зеленского в Донбассе) является всего лишь предлогом главе государства устранить с политического поля своих политических противников. Важнее другое. Назвав такие действия госизменой и продолжая обвинения России в "агрессии против Украины", руководитель украинского государства тем самым вынужден и сам играть по созданным им правилам, то есть не покупать уголь там, где он дешевле и отказываться от дешевых российской электроэнергии и газа. Поэтому так называемые "плановые отключения" тепла и света продолжаются и будут продолжаться, не смотря на холодную погоду.