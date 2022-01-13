Вам тут не рады. Готов ли к новым унижениям министр Казахстана, заподозренный в русофобии

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что новому министру информации Казахстана Аскару Умарову не стоит появляться на российско-казахстанском космодроме Байконур. По словам Рогозина, чиновника там не ждут. Смогут ли эти заявления приобрести обязательный характер?

«Привет, немытая Рассия!» В Казахстане министром стал чиновник, заподозренный в оскорблении русских © primeminister.kz

Реакция России

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков призвал недавно назначенного в Казахстане министра информации Аскара Умарова публично отказаться от своих русофобских взглядов. «Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации», — заявил тогда российский чиновник.

Российский телеведущий Артем Шейнин указал, что Умарову, оказывается, еще и запрещен въезд на территорию России.

Но слова Рогозина даже на фоне вышеуказанных резких реакций выглядят наиболее жесткими: речь идет о нежелательности присутствия чиновника на важном объекте в его же стране. И если бы в любом другом случае Умаров мог проигнорировать заявления главы «Роскосмоса», то Байконур имеет особый статус. Поэтому с возможным посещением министра-русофоба этого объекта не все так однозначно.

История Байконура

Космодром и город Байконур вместе образуют единый комплекс «Байконур», расположенный почти в центре Казахстана. Он был построен еще в 1955 году, а введен в эксплуатацию в 1957-м. Космодром использовался как первый и основной космодром СССР вплоть до распада страны, а город отстраивался специально для тех, кто там работает.

Глава Россотрудничества отказался общаться с казахским министром-русофобом © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В 1960 году полигон был награжден орденом Красной Звезды за успешное испытание ракеты Р-7, а уже через год с Байконура в космос взлетел первый в истории человек — Юрий Гагарин.

С этого же объекта был совершен и первый полет женщины-космонавта Валентины Терешковой (1963 год), и первый в мире выход человека (Алексея Леонова) в открытый космос (1965 год).

В течение следующих лет там были совершены первые пуски ракетных носителей «Циклон», «Н-1» и «Энергия», за что комплекс был награжден еще одной высокой наградой — орденом Октябрьской Революции.

Нынешний статус

После распада Советского Союза объект оказался невостребованным у казахстанского руководства, практически не занимающимся космической, но нужным России. В связи с этим Москва арендовала комплекс у соседней республики до 2050 года.

В настоящее время Байконур состоит из 15 стартовых комплексов для запусков ракет-носителей, 4 пусковых установок для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов и прочей инфраструктуры.

Территориальная принадлежность Байконура к Казахстану и аренда комплекса Россией привели к его фактически двойной юрисдикции. Так, в официальных документах Казахстана объект фигурирует в качестве городского акимата в составе Кызыл-Ордынской области, но, согласно российско-казахстанскому договору аренды, комплекс одновременно наделён и статусом города федерального значения России.

Новый госсекретарь Казахстана связан с неонацистами - СМИ © Instagram, erlankarin2019

Законодательство там действует тоже обеих стран. По умолчанию российское, но граждане Казахстана на территории объекта должны руководствоваться нормами своей республики, а не России.

Поэтому вряд ли комплекс Байконур может стать совсем юридически закрытой территорией для казахстанского министра. Даже с учетом того, что ему запрещен въезд на территорию России. Слова Рогозина носят рекомендательный характер и показывают лишь то, что Умаров, если решится-таки посетить объект, точно не будет иметь там высокий статус почетного гостя, полагающийся иным членам правительства. А это довольно унизительно для чиновника такого ранга.