Вам тут не рады. Готов ли к новым унижениям министр Казахстана, заподозренный в русофобии

Скандально известный казахстанский чиновник Аскар Умаров был назначен главой министерства информации и общественного развития республики 11 января. Это удивило очень многих в России. Дело в том, что ранее новый министр называл русских «навязанной диаспорой», заявлял, что все русские «напиваются водкой», и назвал День Победы «непонятным праздником победы в чужой войне».
Реакция России
Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков призвал недавно назначенного в Казахстане министра информации Аскара Умарова публично отказаться от своих русофобских взглядов. «Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации», — заявил тогда российский чиновник.
Российский телеведущий Артем Шейнин указал, что Умарову, оказывается, еще и запрещен въезд на территорию России.
Но слова Рогозина даже на фоне вышеуказанных резких реакций выглядят наиболее жесткими: речь идет о нежелательности присутствия чиновника на важном объекте в его же стране. И если бы в любом другом случае Умаров мог проигнорировать заявления главы «Роскосмоса», то Байконур имеет особый статус. Поэтому с возможным посещением министра-русофоба этого объекта не все так однозначно.
История Байконура
Космодром и город Байконур вместе образуют единый комплекс «Байконур», расположенный почти в центре Казахстана. Он был построен еще в 1955 году, а введен в эксплуатацию в 1957-м. Космодром использовался как первый и основной космодром СССР вплоть до распада страны, а город отстраивался специально для тех, кто там работает.
Практически сразу после введения в эксплуатацию объекта оттуда был произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли ПС-1 с помощью Р-7. Это в советской истории стало принято называть «началом космической эры».
В 1960 году полигон был награжден орденом Красной Звезды за успешное испытание ракеты Р-7, а уже через год с Байконура в космос взлетел первый в истории человек — Юрий Гагарин.
С этого же объекта был совершен и первый полет женщины-космонавта Валентины Терешковой (1963 год), и первый в мире выход человека (Алексея Леонова) в открытый космос (1965 год).
В течение следующих лет там были совершены первые пуски ракетных носителей «Циклон», «Н-1» и «Энергия», за что комплекс был награжден еще одной высокой наградой — орденом Октябрьской Революции.
Нынешний статус
После распада Советского Союза объект оказался невостребованным у казахстанского руководства, практически не занимающимся космической, но нужным России. В связи с этим Москва арендовала комплекс у соседней республики до 2050 года.
В настоящее время Байконур состоит из 15 стартовых комплексов для запусков ракет-носителей, 4 пусковых установок для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов и прочей инфраструктуры.
Территориальная принадлежность Байконура к Казахстану и аренда комплекса Россией привели к его фактически двойной юрисдикции. Так, в официальных документах Казахстана объект фигурирует в качестве городского акимата в составе Кызыл-Ордынской области, но, согласно российско-казахстанскому договору аренды, комплекс одновременно наделён и статусом города федерального значения России.
Руководит комплексом местная городская администрация, глава которой назначается с согласия президентов и России, и Казахстана. В Байконуре, помимо казахстанских ведомств, параллельно работают российский военный суд, МВД России, российские налоговая и миграционная службы, органы образования, позволяющие там работать российским школам по российским программам, отделения российского Пенсионного фонда и т.д.
Законодательство там действует тоже обеих стран. По умолчанию российское, но граждане Казахстана на территории объекта должны руководствоваться нормами своей республики, а не России.
Поэтому вряд ли комплекс Байконур может стать совсем юридически закрытой территорией для казахстанского министра. Даже с учетом того, что ему запрещен въезд на территорию России. Слова Рогозина носят рекомендательный характер и показывают лишь то, что Умаров, если решится-таки посетить объект, точно не будет иметь там высокий статус почетного гостя, полагающийся иным членам правительства. А это довольно унизительно для чиновника такого ранга.