В четверг, 13 января, пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) сообщила об аресте акций «Первого киевского машиностроительного завода» (до 2018 года завод «Большевик»). Распиаренная Зеленским «Большая приватизация» споткнулась, едва начавшись

История вопроса

«Дух большевизма остался в прошлом». В Украине уничтожают легендарные предприятия © Privatization.gov.ua

В данном случае ГБР подозревает, что сотрудники Фонда госимущества, которые выставили объект на продажу, сознательно занизили его стоимость и стартовую цену. Экспертиза установила, что отчет об оценке имущества, используемой для определения стоимости акций завода, не соответствует требованиям законодательства. Глава Фонда Госимущества сразу же после продажи завода подал в отставку.

Блогер Анатолий Шарий отмечает, что сомнительная приватизация завода «Большевик» многое говорит о планах Зеленского по «Большой приватизации».

«Всё в этой новости прекрасно. Продажу "Большевика" пиарили в западных СМИ как "старт программы большой приватизации", глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что "дух большевизма в прошлом". Правда, сразу же возникли вопросы, кому продали и почему так дёшево. Сенниченко заверял, что цена "рыночная", но заявление об отставке почему-то написал — хотя сам и говорил, что "Большевик" тут ни при чём. Теперь же оказывается, что одно из самых знаковых (во всяком случае, по мнению власти) событий прошлого года в украинской экономике имеет сомнительный след. Стоит ли удивляться, что приватизационные планы из года в год не выполняются?», — пишет Шарий.

Вместо производства торгово-развлекательные центры

Российский капитал не допустят к украинской приватизации — глава Фонда госимущества Украины © Facebook, Ukrainian Real Estate Club / Facebook, Ukrainian Real Estate Club / Перейти в фотобанк

Еще на 20 га в других регионах к заводу относятся оздоровительные и вспомогательные объекты. Торги в октябре прошлого года шли всего 8 минут. Завод продали за $53 миллиона (стартовая цена — 52 миллиона) вместо ожидаемых $100-200 млн только за землю под заводом.

Завод ушел консорциуму «Дженерал Коммерс» — компаниям UDP Андрея Иванова и Василия Хмельницкого и A-Development Алексея Баранова. Василий Хмельницикй, ранее состоявший в Блоке Юлии Тимошенко, а затем — в «Партии регионов», является одним из крупнейших застройщиков Киева. Украинское издание «Страна» в прошлом году, со ссылкой на свои источники, сообщало, что компания Хмельницкого может быть лишь ширмой, прикрывающей владельцев из окружения президента Зеленского.

Другие потенциальные участники отказались от торгов, поскольку вышеуказанные компании уже арендуют там помещения. Аднан Киван, владелец строительной компании KADORR Group обещал инвестировать в «Большевик» $750 млн, если удастся его купить.

«Мы не можем купить, а потом провести годы в судах. Государство должно было очистить этот объект перед выставлением на аукцион. В противном случае это не аукцион, а нечестный бизнес», — рассказал бизнесмен.

Кроме того, других потенциальных покупателей отпугнул комплекс проблем: долг 500 млн грн по налогам, миллионные счета за электроэнергию и 20 млн грн по зарплатам, а также необходимость переносить производство по условиям продажи. Часть территории завода хочет купить киевская мэрия, чтобы достроить злополучный Шулявский мост-развязку.

Экономист Алексей Кущ, комментируя продажу «Большевика», говорил, что его лучше было бы использовать под промышленную застройку, так как там уже есть цеха, подведенные мощности, подъездные пути и вся необходимая инфраструктура для промышленной площадки. «На ней имело бы смысл разместить новые производства, в частности коммунальной техники, в которой нуждается и которую закупает Киев. Это позволило бы создать рабочие места, пополнять местный бюджет налогами, то есть, получить мультипликационный эффект для экономики, как города, так и страны», — советует экономист. Тем не менее, все потенциальные покупатели планируют там построить элитные жилые комплексы с торгово-развлекательными центрами.

Легендарный завод на Шулявке

«Дух большевизма остался в прошлом». В Украине уничтожают легендарные предприятия © Privatization.gov.ua

Завод был основан в далеком 1882 году, как «Киевский чугунолитейный и механический завод» и вскоре стал крупнейшим машиностроительным предприятием Киева. Во время революции 1905 года рабочие завода провозгласили здесь «Шулявскую рабочую республику». После 1919 года на заводе, переименованном в «Большевик», производились броневики и суда Днепровской флотилии, а с 1930х — выпускал оборудование для производства синтетического каучука. После войны на нем конструировали машины для прокладки тоннелей метро и эскалаторы.

После 1991 года «Большевик» находился в глубоком кризисе, хотя оставался в списке стратегически важных госпредприятий. В 2018 году в рамках декоммунизации завод лишился названия «Большевик». Сейчас на заводе числятся около 200 рабочих. Практически все они пенсионного возраста. Пока им не выплатят долги по зарплатам за предыдущие года, люди не могут сделать перерасчет пенсий и спокойно уйти на заслуженный отдых.

Конфликт интересов: украинский капитал против международного

Последние годы полуразрушенные цеха сдавали в аренду под офисы коммерческих фирм и хранили там импортный ширпортеб с Шулявского вещевого рынка. Одним из арендаторов была компания «Интеграл-Буд», связанная с теми бизнесменами, которые и приобрели в прошлом году весь завод, в первую очередь, с Василием Хмельницким. «Интеграл-Буд» арендует помещения до 2036 года, а это значит, что любой другой покупатель столкнется с длительными судебными процессами. Как сказал девелопер и крупный бизнесмен Аднан Киван, приобрести этот завод — «значит купить билет на войну».

Авиааферисты. Панихида по украинской промышленности © Харків Times

Вскоре после торгов глава Фонда госимущества Дмитрий Сениченко написал заявление об отставке, а Лещенко связал его отставку с приватизацией завода «Большевик», которая «прошла под одного участника».

На примере продажи этого киевского завода видны не только схемы пресловутой приватизации 1990х, но и конфликт между украинскими застройщиками и международными компаниями. Однако кто бы из них ни победил в этой схватке за лакомый кусок киевской земли, город лишится очередного производственного комплекса. Там, где раньше делали оборудование для киевского метро, возникнут павильоны для продажи импортных товаров.