В Швейцарии дипломаты России и Соединённых Штатов открыли серию дискуссий по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, в которых прямо обозначены красные линии

Спустя почти 8 часов после начала переговоров по гарантиям безопасности, которые проходили 10 января за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при отделении ООН в Женеве, главы делегаций — заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман — наконец ответили на вопросы журналистов. Россия — США: мирные переговоры на фоне провалившегося мятежа © © REUTERS / Mariya Gordeyeva

По словам российского дипломата, разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным, без попыток что-то приукрасить, обойти какие-то острые углы, и у делегации РФ сложилось впечатление, что американская сторона очень серьёзно подошла к российским предложениям, провела их углублённую проработку.

«Думаю, что полезность проведённых в Женеве бесед главным образом и состоит в том, что впервые мы смогли поговорить по вопросам, которые раньше как бы незримо присутствовали, существовали, но вроде как за кадром. Все понимали, что они есть, но делали вид, что ими лучше не заниматься, а сейчас вещи названы своими именами, и это само по себе производит оздоравливающий эффект на наши отношения с Западом», — заявил Рябков.

В частности, стороны обсудили будущее Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает через 4 года, какие темы должны при этом отрабатываться, чем конкретно будут заниматься рабочие группы, созданные в рамках диалога о стратегической стабильности, но занимали эти вопросы не главное место на переговорах. Речь также шла о ракетах средней дальности, у США на этот счёт сохраняются озабоченности, тем не менее, Шерман считает, что по этой теме возможен прогресс, «нужно посмотреть, возможны ли тут действия с обеих сторон, которые повысят нашу безопасность».

«Могут быть и другие области, но это точно не уступки. Это не одолжение… Это меры, которые мы бы приняли в интересах нашей безопасности, нашей коллективной безопасности»,- подчеркнул официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. «Россия жестко предупредила США» - Рябков описал переговоры в Женеве тремя словами © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В то же время есть вопросы, по которым сблизить позиции делегациям не удалось, прежде всего о дальнейшем нерасширении НАТО, более того, сказал Прайс, что США не будут обсуждать эту тему с Москвой. И это, по словам Рябкова, одна из главных проблем, и от того, как будет развиваться ситуация на этом направлении, зависит многое остальное.

«Мы представили американцам детальнейшим образом логику и содержательную часть наших предложений, объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО — это абсолютный императив, почему нам в обязательном порядке необходимо получить правовые гарантии неразмещения у российских рубежей соответствующих ударных средств и почему мы ставим вопрос о том, что НАТО должна по большому счёту отказаться от материального освоения территории вступивших в НАТО государства за период после 1997 года, то есть за период после подписания основополагающего акта Россия — НАТО», — заявил он.

По словам Рябкова, без продвижения по этим 3 ключевым, неотменимым, неотъемлемым, необходимым для Москвы направлениям, работа по другим аспектам, при всей её важности, будет под вопросом.

«Мы приехали в Женеву для того, чтобы это всё не зашло в тупик. И мы потратили значительные усилия, чтобы объяснить американским коллегам, почему игра с огнём не в их интересах, почему возможное игнорирование абсолютно оправданной постановки вопроса с нашей стороны о том, что дальше так, как это происходило в последние десятилетия, продолжаться не может в отношениях с НАТО. Нужны радикальные изменения вообще самой канвы наших отношений, её матрицы, её рамок», — подчеркнул он.

Шерман категорически отвергла возможность отказа от политики открытых дверей в НАТО и предупредила, что в случае «вторжения» на Украину последствия для Москвы будут гораздо жёстче, чем в 2014 году после присоединения Крыма. Представитель Госдепартамента пояснила, что новый пакет санкции, который США уже обсуждает с союзниками, будут направлены на финансовые институты, будет ограничен экспорт для ключевых отраслей промышленности, а также возрастёт помощь Киеву в сфере безопасности.

«Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений «напасть» на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войск, сил осуществляются в пределах нашей национальной территории. Нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария в данной связи», — продолжил он. «Признают ДНР»: В партии Зеленского напуганы переговорами РФ и США © коллаж Украина.Ру

Однако, по словам Шерман, для американской стороны доказательством отсутствия намерения вторгаться на Украину стало бы возвращение российских войск в казармы, либо если бы Москва рассказала Вашингтону, какие учения проводятся и какова их цель.

В свою очередь, Рябков обратил внимание на тот факт, что Запад сам вынуждает Россию усиливать учебно-тренировочную деятельность на собственной территории, причём чётко соблюдая все свои обязательства в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, поскольку в последние месяцы и годы наблюдает активнейшее освоение Североатлантическим альянсом Украины и других государств в непосредственной близости от РФ, и Москва продолжит проводить учения для обеспечения своей безопасности, несмотря на возражения НАТО.

Отвечая на вопрос о том, какие доказательства Россия могла бы предъявить Североатлантическому альянсу об отсутствии намерения «нападать» на него, заместитель главы МИД РФ вспомнил боевик 1980-х годов «Красная жара», где герой Арнольда Шварценеггера на Красной площади задаётся вопросом: «Какие ваши доказательства?».

«Мы тысячу раз просили по многим вопросам американцев о доказательствах. В ответ либо молчание, либо ссылки на то, что «вы сами знаете, что вы делаете, и ничего больше доказывать не нужно». Наверное, можно пойти по этому же пути и сказать: «Не хотите на слово верить — и не надо», — заявил Рябков.

Возвращаясь к Украине, Шерман отметила, что США не будут принимать решений по Украине без Украины. Зато когда журналисты задали её коллеге по Госдепартаменту Прайсу, означает ли это, что Украина будет принята в НАТО, чиновник лишь сказал, что для ответа на этот вопрос следует обращаться к уставным документам альянса.

А может, всё уже решено, но доносить до широкой общественности пока рано?

«Имел возможность общаться с прямым руководством двух европейских стран и с людьми, близкими к власти ещё одной страны, которая входит в G7. Все однозначно сказали, все три — страны НАТО: американцы с русскими обо всём договорились. И в принципе, мы это понимаем. Первое: Украина никогда не будет членом НАТО, никогда от слова «совсем», — сказал депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич. Переговоры Россия — Запад. Что будет с Украиной, НАТО и США © Виталий Подвицкий

Подводя итоги первого раунда переговоров, или, как сказала Шерман, дискуссии для лучшего понимания друг друга, а также приоритетов и пунктов озабоченности друг друга, первый заместитель госсекретаря сказала, что Вашингтон не ставит никаких временных рамок, но готова двигаться быстрее, насколько это возможно, за что выступает Москва. При этом, отметила американский дипломат, в настоящее время стороны ещё не находятся в той точке, когда готовы формировать тексты соглашений. По завершении всех дискуссий по безопасности американская сторона всё проанализирует и после консультации с партнёрами по НАТО и ОБСЕ рассчитывает провести переговоры с правительством РФ и примет решение о наилучшем пути продвижения вперёд.

В том же духе высказался и Рябков — Россия будет судить о дальнейших шагах по гарантиям безопасности после переговорах в рамках НАТО и ОБСЕ 12 и 13 января. По его словам, тогда станет понятнее, есть ли основа для того, чтобы предложить руководству принять то или иное политическое решение в пользу продолжения этого процесса, если да, то в каком формате, либо мы имеем нечто иное и можем с сожалением констатировать, что НАТОвская группа сочла для себя правильным отклонить нашу инициативу. Но чем бы ни завершились оставшиеся раунды переговоров, Москва, как подчеркнул дипломат, не отступит от своих требований по гарантиям безопасности, а«устраивающий всех баланс интересов, баланс интересов между Россией с одной стороны и с НАТОвской группой с другой, может быть найден и при такой диспозиции».

«Нас упрекают в том, что это (твёрдая и недвусмысленная формулировка предложений — ред.) попытка оказать давление. Это можно называть как угодно. По большому счёту, это стремление положить в прямом смысле слова карты на стол и показать, что мы говорим и делаем то, что думаем. Дипломатия, разумеется, предполагает какие-то компромиссы и баланс интересов. И в данном случае поиск такого баланса интересов тоже возможен. Правы те, кто говорит, что Россия заняла позицию подчеркнуто жёсткую, но абсолютно неправы те, кто утверждает, что Россия пошла по пути выдвижения неких ультиматумов», — заявил Рябков, отметив, что Москва выступает за продолжение этого диалога.

В целом никаких завышенных ожиданий от переговоров в Женев не было ещё до их начала, но всё же некоторые моменты вызывают сдержанный оптимизм. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв написал в Facebook: «Американцы три последних десятилетия выстраивали мир под себя и таким образом, чтобы на равных с ними не мог разговаривать никто — ни союзники, ни оппоненты, ни противники. Любые такие попытки американцы купировали в зародыше, прерывая разговор на первой фразе, если он был им некомфортен, и навязывая затем свою позицию всеми праведными и неправедными средствами. Сейчас американцам пришлось слушать, потому что на этот раз Россия жёстко обозначила своё намерение прервать любой иной разговор, кроме содержательного и предметного».