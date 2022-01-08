Серьезные проблемы в украинской промышленности начались еще до коронакризиса — в четвертом квартале 2018 года объемы пропроизводства впервые с 2015 года ушли в «красную зону». Сейчас промышленная отрасль продолжает падать, причем по многим из ведущих направлений производственной деятельности ситуация сложилась катастрофическая

Именно спад в промышленности приводит к тому, что ВВП Украины в течение всего этого времени теряет от 0,6 до 2,6% ежеквартально. Даже в последней четверти 2020 года, когда украинская экономика в целом уже почти вышла на прошлогодний уровень, промышленность, по подсчетам Нацбанка, была единственной из шести основных отраслей, которые внесли отрицательный вклад в общее изменение ВВП. Падение промышленности в 2019 году на 5,2% стало определяющим в торможении экономики в целом на 4%. Промышленные предприятия Украины могут остановиться из-за цен на газ © РИА Новости, Виктор Чернов / Перейти в фотобанк

В частности, производство обуви, кирпича и автотранспортных средств сократилось за прошлый год примерно на 20%. Объемы сборки металлических конструкций, электродвигателей, трансформаторов, оружия уменьшились на четверть. Выпуск металлообрабатывающих станков и паровых котлов, сахара и виноградных вин упал на треть. А от производства железнодорожного подвижного состава осталась только половина показателя 2019 года.

Объемы реализации продукции в денежном измерении тоже уменьшаются — в 2020 году они сократились в целом по промышленности на 1,5 млрд грн. А пять ведущих отраслей — угледобыча, добыча газа и нефти, металлургия, машиностроение и производство кокса — понесли наибольшие потери.

Загруженность производственных мощностей промышленных предприятий продолжает уменьшаться, в начале 2021-го она снизилась в целом по отрасли до 63,8%. В январе текущего года, по данным Госстата, предприятия были обеспечены заказами в среднем лишь на 4,3 месяца работы, а производители кокса и продуктов нефтепереработки, деревообрабатывающие предприятия — на срок менее 2 месяцев.

Утрата рынков

На Украине еще с момента провозглашения независимости интересы отечественного производителя неоднократно приносились в жертву абстрактным политическим лозунгам, за которыми стояли клановые предпочтения и некомпетентность. Так, например, в 2008 году Украина вступила в ВТО на заведомо невыгодных условиях главным образом из-за стремления получить членство в организации раньше России. При этом о защите внутреннего рынка от дешевых импортных товаров никто даже не вспомнил.

Дальнейшая деиндустриализация Украины — это результат подписания Соглашения об ассоциации и создании Зоны свободной торговли (ЗСТ) с Европейским союзом. Следствием этого стал разрыв кооперационных связей с РФ и странами СНГ. Объективные причины спада в промышленности — снижение экономической и инвестиционной активности на внутреннем рынке и одновременно сокращение продаж на ключевом для украинского машиностроения российском рынке. Дмитрий Марунич: украинской промышленности нанесен мощный удар, отопительный сезон под угрозой срыва © РИА Новости, Нина Зотина

После 2014 года у большинства промышленных предприятий радикально изменилась структура рынков сбыта. И не всем удалось перестроиться. Многие сегменты украинского машиностроения не смогли переориентироваться на экспорт. В товарной структуре экспорта удельный вес продукции машиностроения сократился с 18,9%, или 12,9 млрд долл. (в 2012 году), до 9,9%, или 4,3 млрд долл. (в 2017-м). Вслед за обвалом высокотехнологичного экспорта в ряде регионов Украины практически остановилось промышленное производство.

Украина потеряла значительную часть технологической промышленности, зато сильно выросла сфера услуг и товаров с низкой добавленной стоимостью. На это накладывается проблема с трудовыми ресурсами: сокращение населения, отток рабочей силы за рубеж, массовое неофициальное трудоустройство, а также низкая производительность труда (в 5,5 раза ниже, чем в Центральной Европе).

Робкие попытки спасения промышленности

Опыт большинства развитых стран свидетельствует о том, что в сложной социально-экономической ситуации именно активная государственная поддержка отечественного производителя позволяла в кратчайшие сроки повысить конкурентоспособность национальной экономики и добиться ощутимых успехов в самых различных сферах хозяйственной жизни. И Украина в прошлом году даже попыталась сделать шаг в этом направлении.

Летом прошлого года в парламенте был зарегистрирован и принят в первом чтении законопроект о локализации при госзакупках машиностроительной продукции. Им предлагается распространить на ряд сегментов машиностроения требование локализации производства на уровне 25-40% при госзакупках с 2021 года и на 40-60% — с 2024 года. Речь идет о таких сегментах машиностроения, как железнодорожный транспорт, городской пассажирский транспорт, коммунальная техника и спецтехника, энергетическое машиностроение (насосы, трансформаторы, турбины) и пр.

Для выполнения требований локализации иностранные производители будут «принуждены» к созданию производственных или сборочных мощностей на Украине или к кооперации с отечественными компаниями. Зимой Украина останется без света - глава союза промышленников © СС0, pixabay

Однако данная инициатива была подвергнута критике Запада. В Евросоюзе заявили, что законопроект противоречит Соглашению об ассоциации Украины и ЕС, и предупредили Киев о недопустимости поддержки украинского машиностроения. Кроме того, Брюссель пригрозил, что в случае принятия закона европейские банки могут прекратить кредитование украинских компаний и организаций. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль признал, что законопроект противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС, и заявил, что документ необходимо доработать. Изначально планировалось, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года, однако он застрял в парламенте и на второе чтение пока не выносился.

Послушное следование правительства в фарватере рекомендаций МВФ окончательно добьет украинского производителя и превратит страну в сырьевой придаток Запада. Например, если в 2013 году машиностроение занимало в структуре производства 18-20%, то сейчас — всего 7-8%. И отрасль близка к точке невозврата. Через год-два спасать будет уже нечего.