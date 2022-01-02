На Дальнем Востоке появится новый город, такое соглашение было подписано на Восточном экономическом форуме. Уже выбрано имя: это будет город Спутник, а построят его в 30 километрах от Владивостока

Планируется, что население нового города в перспективе составит 300 тысяч человек, в рамках проекта планируется построить 2,8 млн квадратных метров жилья, приводит РИА Новости данные Минвостокразвития РФ. Сообщается также, что вместе с Владивостоком и Артёмом население агломерации может достигнуть миллиона человек.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу выступил с идеей строительства нескольких новых городов в Сибири, эти города должны стать центрами развития отдельных отраслей экономики. Возможно, решение строить город Спутник рядом с Владивостоком тоже укладывается в некий общий градостроительный проект, который во всей своей полноте проявится позднее.

Между тем, новый город планируют строить в краях, где когда-то украинцы чуть было не добились создания своей самостийной республики. День в истории. 16 апреля: Родился создатель украинской республики на Дальнем Востоке © commons.wikimedia.org,

В Киеве в 2012 году открыли на Лукьяновском кладбище памятник — казацкий крест — на могиле Юрия Глушко, более известного под псевдонимом Мова. Сообщая об этом событии, украинские СМИ тогда назвали Глушко-Мову одним из организаторов украинской национально-культурной и общественно политической жизни на Дальнем Востоке и напомнили о его стремлении создать там украинское государство.

Отметим, украинцы внесли значительный вклад в освоение этого края. В конце XIX века на малозаселённую территорию Приморья начали переселяться крестьяне из Черниговской, Полтавской и Харьковской губерний. Переселенцам выделялись большие — в сто десятин — земельные наделы, поэтому недостатка в желающих совершить дальнее путешествие не было. Ехали пароходами из Одессы, а позднее и по Транссибирской магистрали.

Территории Приморской и Амурских областей, где компактно селились выходцы из Украины, получили название Зелёный Клин. Кроме того, в ходу были такие названия, как «Закитайщина», «Новая Украина», «Дальневосточная Украина»… Площадь региона составляла миллион квадратных километров, в некоторых областях доля украинского населения была преобладающей. Было много и кубанских казаков, говоривших по-украински. Как уроженец Чернобыля создавал дальневосточный аналог Одесской и Донецко-Криворожской республик © из книги Бенгт Янгфельдт "Ставка-жизнь. Владимир Маяковский и его круг"

«Среди украинцев Приморья в начале XX века бытовало самоназвание «руськi», которое отделялось и не смешивалось с этнонимом «русские», — пишет исследователь Алексей Волынец. — А в самом Приморье в начале XX века ситуация была аналогична собственно Украине — русскоязычные многонациональные города в окружении украинских сел. В этом плане Владивосток не сильно отличался от Киева».

В период революционных бурь преобладание «руськiх» украинцев проявилось в попытке создать в Зелёном Клину свою республику. Тогда и стал известен Юрий Глушко-Мова.

Родился Юрий Глушко в 1882 году в Черниговской губернии. После окончания технического железнодорожного училища в Киеве он завербовался в Добровольный флот (Доброфлот). Это судоходное общество специально было создано для коммуникации с Дальним Востоком, в частности, пароходы Доброфлота перевозили туда и украинских колонистов. «Закитайщина». Как живут украинцы Дальневосточной Сечи © gorlica.org

Со временем Глушко осел в Маньчжурии, затем перебрался во Владивосток, где увлёкся украинской идеей, стал активистом местной «Просвиты» (тогда и взял себе псевдоним Мова). В годы Первой мировой служил на Кавказском фронте, после Октябрьской революции вернулся на Дальний Восток, где стал активным участником украинского движения.

Активисты этого движения копировали действия Центральной Рады в Киеве, отмечает публицист Евгений Антонюк. Так, на Всеукраинском съезде Дальнего Востока летом 1917 года решено было начать украинизацию региона, наладить распространение украинской прессы, украинизировать школы, потребовать для себя официальной автономии.

Появились газеты на украинском языке (например, «Українська Амурська справа»), активисты начали создавать окружные рады. Например, Маньчжурская Окружная Рада с центром в Харбине выдавала дальневосточным украинцам паспорта граждан «самостийной» Украины, при этом текст в них печатали на трех языках — украинском, русском и английском, сообщает Алексей Волынец. День в истории. 26 ноября: в Китае умер адмирал украинского флота, затопивший крейсер «Варяг» © geni.com

На съезде в 1918 году в Хабаровске (там председательствовал Юрий Глушко-Мова) потребовали уже не автономии, а признания себя частью независимой Украинской народной республики (УНР). Вскоре попытались создавать свои вооруженные силы, Глушко объявил во Владивостоке запись в Ново-Запорожский курень вольного казачества. Затем возглавил правительство Зеленого Клина (Украинский краевой секретариат) и пребывал в таком качестве почти год. Летом колчаковцы обратили внимание на всю эту самодеятельность, арестовали Глушко и приговорили его к ссылке на Камчатку. Однако отпустили без охраны на похороны сына. Глушко-Мова скрылся и перешёл на нелегальное положение.

Впоследствии, в ноябре 1922 года, бывшего главу правительства Зелёного Клина арестовали уже большевики. Отбыв три года за «антисоветскую и прояпонскую деятельность» (припомнили ему и выдачу украинских паспортов), Глушко-Мова работал в Забайкалье, в Таджикистане, а затем уехал в Киев, где получил высшее образование и работал на железной дороге до начала войны. Некоторые исследователи предполагают, что жил он в Советской Украине под чужим именем и потому смог избежать репрессий в 30-е годы.

Когда немцы заняли Киев, принимал участие в работе организованного мельниковцами Украинского национального совета. Когда немцы совет разогнали, Грушко-Мова остался без средств к существованию и в октябре 1942 года умер от голода и истощения.