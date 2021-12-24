На Украине, возможно, появятся женские батальоны. 17 декабря 2021 года Министерство обороны Украины приняло решение, что женщины обязаны будут становиться на воинский учет. Для этого расширили список профессий и возраст представительниц прекрасного пола, подлежащих призыву

Журналист Денис Иванеско написал, чем чревато уклонение от обязательств: «За несвоевременную постановку на военный учет женщинам грозит штраф в 1700 грн. Если у них есть работа, то работодателя тоже оштрафуют на 8500 грн. Теперь миллионы женщин должны штурмовать военкоматы, чтобы избежать штрафов. Отличный приказ издало Минобороны.

Все помнят, что Зеленский в армии не служил?

С точки зрения пиара было б грамотно первой поставить на военный учет Елену Зеленскую. Но она даже не вакцинирована»



Блогер Евгений Хурсин негодовал от такого решения: «Самое прекрасное что это американцы свои отношения с русскими выясняют, а на воинский учёт мы своих дорогих и самых прекрасных украинских женщин ставить должны!

Пусть они своих женщин на учёт ставят и на фронт посылают. Вместе с поляками, немцами, британцами литовцами и эстонцами.

И всеми другими кто регулярно бензинчика в этот уже затухающий костер войны и ненависти подливает.

Извините.

Ну надоел же уже этот бред».



Политтехнолог Дмитрий Раимов считает истинной причиной этого нововведения — перепись населения: «ПРО ЖЕНЩИН И АРМИЮ

если бы постановка на воинский учёт не была часть плана запугивания и «переписи» людей (вас нужно всех перед выборами посчитать).

все было бы отлично. но у нас все решения как всегда с потолка.

бессистемно. бессмысленно.

реально же считаю, что каждый гражданин должен уметь с 18 лет защищать страну.

армия — контрактная, а раз в несколько лет трудовыми коллективами и группам ездить комфортно на сборы и учиться.

как пионерлагерь для взрослых. удобные, оборудованные. чтобы хотелось туда.

мы должны быть все готовы к обороне. и тогда ни одна страна не посмеет напасть.

и власть будет осторожнее. народ то учёный, как защитить своё право».



Инженер Марат Малиев написал краткое посибие, как украинкам встать на учет в военкомат: «Уважаемые мной девушки и женщины. Леди и мадам, пани та панянки. Краткое руководство по постановке на учёт в военкомате. Вам понадобится, возможно. Информация о прохождении комиссии за два года назад. Возможно что-то поменялось, но сомневаюсь.

Я становился на учёт в военкомате и это квест. Примерно неделю вы на это убьете. Не меньше. При наличии очередей, то и две.

Коридоры узкие, места мало, дышать нечем. Если будет очередь — радости ноль. (возможно есть и другие версии, три медкомиссии мои были в таком режиме.)

Это руководство вам даст немного упростить себе задачу.

Для постановки вы сначала придёте в военкомат. Там вас направят в медкомиссию. Медкомиссия это квест.

Скорее всего будет требоваться ковид сертификат. Я думаю, это будет необходимо. И это одна из основных целей реформаторов.

Вам дают бумажку на медкомиссию и приходите в небольшое помещение.

Окулист, хирург, психотерапевт, нарколог, в целом все там нормально кроме психотерапевта и нарколога. Он сука не даёт справку. Справка об отсутствии на учёте берется в другом месте. В каждом районе нужно это узнавать, в данный пост хочу внести все эти пароли и явки, прошу помощь от работников, с этим связанных, ну или искать это в Гугле, на сайтах военкоматов, не знаю. Мне давали по ходу пьесы, я матерился и ехал дальше. Без машины не рекомендую, квест на общественном транспорте — огонь.

Вторая хрень это нарколог. Справка тоже берется в другом месте, здесь тоже будет в каждом районе отдельный квест найти этот кабинет. Для справки нужно сдать кровь на анализ. Кровь на анализ берется не каждый день, выдаётся не каждый день, и строго по часам. Чтобы сдать кровь нужно оплатить квитанцию, реквизиты дают в кабинете. По месту оплатить нельзя. Идете в банк.

С квитанцией сдаете кровь, анализы забираете когда скажут, тогда и дадут справку.

Всю эту хрень никто нигде не рассказывает, удивляешься этой ситуации по факту. То есть на медкомиссию для прохождения нужны были копии паспорта и ИНН, для лиц перемещённых из Луганска и Донецка — копии, ксероксы частотные работают. Делать заранее лучше. С карточками ИД понятия не имею, проходил с книжечкой. Возможно нужна будет выписка о прописке. Этой бумажки нет в карточке ИД, нужно заказывать отдельно.

Надеюсь поможет».



Блогер Михаил Шнайдер поддерживает инициативу власти: «Друзья, тут любители шоколада и прочие деятели, уже успели раздуть тему по поводу военного учета для Женщин.

На самом деле, никто не собирается массово отправлять людей в Военкоматы.

Вся эта история началась ещё в мае 2020 Года.

Когда в парламент был внесен законопроект об усовершенствовании отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения военного Учета. Этот законопроект был принят в марте 2021 года и предусматривает нормы, которыми изменен порядок постановки женщин на военный Учет.

Почему это было сделано? Есть разный уровень Причины. Во-первых, Конституция Украины четко определяет, что обязанность защищать государство — это долг всего нашего народа, всех граждан — независимо от Пола. Во-вторых, так было всегда, что женщин определенных профессий — например, медицинских, ставили на военный Учет.

Но поскольку до 2014 года никто всерьез не собирался защищать государство, то соответствующее законодательство за эти годы было разбалансировано и оказалось, что сложно поставить на военный учет даже тех, кого уже и так нужно было ставить согласно действующему Законодательству.

Поэтому, чтобы модернизировать систему нашей обороны и привести законодательство в соответствие с реалиями жизни, были проголосованы эти законодательные изменения.

За них, кстати, голосовала не только "Слуга Народа", но и большинство фракции "Батьківщина", партии Порошенко, и "Голос".

Также важно понимать, что постановка на военный учет не означает, что кого-нибудь заберут в Армию.

Это значит, что просто должен быть корректный учет тех людей, которые есть в нашей стране и которые могут присоединиться к обороне государства, если и когда это Потребуется.

Нужно ли идти в военкомат уже Сейчас?

Нет не Надо.

Времени предостаточно, чтобы это Сделать.

До конца 2022 года достаточно времени и все Успеют.

Никого штрафовать за это время не Будут.

И я напоминаю, что цель всего этого процесса — модернизировать военный учет в нашей Стране.

Так что не ведёмся на различные слухи и сплетни и помним о том, что всё у нас будет ХОРОШО».



Народный депутат от «Слуги народа» Лиза Богуцкая разъяснила позицию власти: «А я не понимаю, почему мужчины так разгневались от того, что женщины теперь будут военнообязанными?!

Военнообязанный — это ещё не военнослужащий. Я закончила Мед институт. У нас военная кафедра была обязательной для всех. И для мальчиков и для девочек. Мы все выходили с воинскими званиями и с военными билетами. В обязательном порядке становились на военный учёт.

Более того. Я не практикую уже более 20 лет, но когда сдавала свои документы в ВР, меня попросили принести диплом и поставили на военный учёт.

Если военнообязанными станет намного больше женщин, что от этого для них изменится? Ну, кроме того, конечно, что на случай военного положения они не смогут выехать из страны… Я, например, и не собираюсь никуда выезжать. Даже, если б не была военнообязанной. И даже не смотря на свой возраст. Я знаю, что мои руки пригодятся там, где они будут нужнее всего. Вся моя семья будет защищать Страну. Другой у нас нет. Один раз мы уже вынуждены были уехать со своей малой родины, оставив там могилы моих родителей. Восемь лет я не положила ни одного цветочка моим родным и любимым мамочке и папе. И я не вернусь туда, пока Крым будет частью безумной империи. Очень тяжело переехав из Крыма в Киев я не хочу повторять это ещё раз. Не хочу опять начинать все с нуля. И не затем здесь моя семья обустроилась, чтоб опять сдать все Путину без единого выстрела и бежать куда-то, начиная жить сначала. Я уже писала, и не однократно, о том, что я и в Крыму собиралась записаться на военные сборы для защиты своей Батькивщины. Записываться, как оказалось, было некуда. Наоборот. Даже мужчин, которые организовывались у военкоматов, отправляли домой, мол, Киев контролирует ситуацию. Доконтролировались…

Я очень рада, что сейчас наша власть готова защищать нашу территориальную целостность и суверенитет. Очень рада, что мы готовимся встретить оккупантов так, как это нужно, чтобы весь мир понял, что Украина перестала быть мальчиком для битья, а стала взрослым человеком, способным встретить удар и дать сдачу. Чтоб Путин, наконец, прочувствовал слова советского поэта Маяковского:

"Tоварищ, МоSкаL!

На Украину шуток не скаль.

Чуешь, сурмы загралы, час расплаты настав…»



Экономист Алексей Кущ вспомнил исторические аналогии: «У Керенского был женский батальон, а Зеленский, что, хуже?…»



Журналист Макс Назаров предлагает расширить список профессий женщин-призовниц: «военный учёт для женщин навёл шороху

военнообязанными стали юристки, программистки, журналистки, певицы всякие, социальные работницы, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтера, деловоды и тд

а эскортницы не люди что ли? да они любую войну за час закончат

г-н верховный главнокомандующий, прошедший все тяготы армейской службы (нет), будьте дальновидным в конце концов