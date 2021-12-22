Соединённые Штаты не уйдут из Украины, поскольку использование страны как антироссийского инструмента обходится Америке относительно дёшево. В то же время Россия дала чёткий сигнал: если Запад не услышит МИД и его главу Сергея Лаврова, в дело вступит министр обороны Сергей Шойгу

Семнадцатого декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, куда включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения организации на восток, в том числе за счет бывших республик СССР, в частности Украины.

В МИД уточнили, что при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации. Представители США и НАТО до истечения 21 декабря официально на предложения РФ не ответили.

Уже во вторник, 21 декабря, президент России Владимир Путин выступил в коллегии Минобороны. Среди прочего он затронул ситуацию, сложившуюся в Европе в последние месяцы. По словам Путина, ответственность за ухудшение обстановки лежит на США, которые выходят из различных соглашений по стратегической стабильности и расширяют НАТО. Жёсткий ультиматум России: молчание США и НАТО приближают войну © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Президент России вновь указал, что если инфраструктура НАТО продолжит двигаться дальше и появится на Украине, подлетное время ракет сократится до семи-десяти минут, а гиперзвукового оружия — до пяти, что станет для России серьезнейшим вызовом.

Кроме того, Путин заявил, что США могут вооружить Украину и под этим прикрытием толкать экстремистов в отдельные регионы России, например, в Крым. Президент отметил, что от Вашингтона нужны юридические гарантии безопасности, а не устные заверения. При этом Россия будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги.

«Есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят. <…> Такое развитие событий нас, конечно, не устроит», — сказал Путин.

«Россия устала вести монолог сама с собой»

Согласно проекту договора, Москва настаивает на выведении всех вооружённых сил и вооружения с территории стран, вступивших в НАТО после 27 мая 1997 года, речь идёт о Венгрии, Польше, Чехии, Болгарии, Латвии, Литве, Эстонии, Румынии, Словакии, Словении, Албании, Хорватии, Черногории, Северной Македонии.

США не сдаются. Что дальше? © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Алексей Леонков. Именно с этого момента началось движение НАТО на восток, которое привело к тому, что говорить о вопросах европейской, а тем более международной безопасности стало просто невозможно.

«Россия устала вести не диалог, а монолог с самой собой. Мы предлагаем реальные шаги по международной безопасности, в ответ ничего не слышим кроме пустых заверений, которые потом перерастают в угрозу, а расширение НАТО на восток, обустройство военных баз, подтягиваются части, обновляется ассортимент этих частей.

Украину превращают в плацдарм, из которого ведется не только информационная, но и диверсионная война (члены МКУ готовили определенные теракты). На военном языке это называется «обустройством театра военных действий», — рассказал эксперт.

Он добавил, что продвижение НАТО на восток зашло слишком далеко, поэтому Россия через МИД нарисовала ту самую красную черту, пересечение которой может повлечь непоправимые последствия.

При этом смысл предупреждения, считает Леонков, звучит так: если вы не услышите МИД и Лаврова, дальше с вами будет разговаривать министр обороны Шойгу. Алексей Леонков: Россия в последний раз предлагает США и НАТО договориться по-хорошему © РИА Новости, Сергей Мамонтов

«Россия не должна попасть в ловушку»

На основе опубликованных документов Россия должна продолжать информационно-дипломатическое наступление, поскольку озвученные предложения направлены на снижение опасности возникновения непредсказуемых ситуаций во всем мире. Такое мнение высказал Украине.ру военный эксперт Александр Жилин.

При этом он прогнозирует, что американцы будут затягивать с ответом, потому что они слишком много сил потратили на создание оружия против России, которое называется «Украина».

«Как это ни больно признавать, сегодня Украина — это территория, где все направлено на войну с РФ. Людей накачивают русофобией, ненавистью, делают акцент на самые низменные формы поведения», — заявил Жилин.

По его словам, США кровно не заинтересованы в том, чтобы конфликт в Донбассе был погашен, поскольку «не пойдут на то, чтобы изменить политику в отношении Украины как ресурса войны с Россией».

Александр Жилин: Если начнется война России с Украиной, погибнут и Россия, и Украина © Twitter, Александр Жилин

«Если им удастся свести ситуацию к партизанщине, это конец и Украине, и России. Потому что ядерное и гиперзвуковое оружие сразу обнуляется, так как война идет везде. Не будешь же ты бомбить свою страну ядерным оружием.

Следовательно, начнется разного рода смута, межрегиональные конфликты, которые начнут провоцировать разного рода олигархические и политические круги. Угроза развала и Украины, и России будет серьезной, потому что это дестабилизация», — предупредил Жилин.

Тупая рогатина, которой дразнит русского медведя

Сегодня Москва действует разнонаправленно, поясняет президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. С одной стороны, Россия показывает жесткую позицию в лице МИДа и помощника президента Юрия Ушакова, с другой стороны, показывает переговорные возможности. Как показывает практика, это единственный способ договариваться с американскими партнерами.

России нужно, продолжил Абзалов, чтобы переговорная позиция была максимально адекватной, и чтобы переговоры не растянулись на десятилетия, как по системе ПРО.

«Речь идет о том, что некоторые вещи можно принять и обговорить сразу же, а некоторые вещи можно делать постепенно. Москва показывает определенную гибкость и принципиально жесткий тайминг, в который необходимо вписаться. Этот мессидж Путин и сформулировал», — сообщил политолог.

При этом, если не будет реакции от Запада до середины января, возможны боевые действия, предупреждает Абзалов. Андрей Золотарев: Впервые украинцы боятся сильнее тарифов, а не Путина © Facebook, Золотарев Андрей

В свою очередь руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру прогнозирует, что письменные гарантии безопасности Россия вряд ли получит, но Запад признает справедливость части требований России, поэтому процесс зайдет в политический торг.

«Как знать, где тут окажется Украина и в каком качестве. Может, и в качестве разменной монеты», — сказал политолог.

Однако вероятность того, что США «все оставят и уйдут из Украины», он оценивает невысоко, поскольку «слишком дешево, в отличие от Афганистана, Украина обходится Штатам, и слишком уж она привлекательна в использовании ее как инструмента».

«Это тупая рогатина, которая дразнит русского медведя», — считает Золотарев.