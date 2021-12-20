Конец 2021 года Украина встречает в непростой обстановке. Обострились хронические кризисы современного украинского государства: политический, экономический и энергетический. А это в свою очередь снова поднимает вопрос о досрочных выборах - как президентских, так и парламентских

О том, что Украину ждёт «горячая» зима в интервью журналисту Дмитрию Гордону 13 декабря рассказал бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

«Не вижу шансов ему (президенту Украины Владимиру Зеленскому — Ред.) усидеть. Дисбалансы катастрофические. Бюджетные, экономические, энергетические, управленческие, военные, правоохранительные… Мы на пороге каких-то страшных событий», — заявил Богдан.

Он обвинил народных депутатов Украины в глупости, заметив, что те проголосовали за бюджет, который был свёрстан на цене на газ $250, в то время, как цена на газ уже превысила $1 тыс.

«У нас из-за цены газа останавливается экономика. У нас кризис государственного управления. У нас бюджетный кризис сейчас, в декабре, начался/ Будет массово всё закрываться. Вот у нас ещё декабрь — это предновогодний, праздничный месяц, когда все тратят деньги, и как-то с надеждой: "Мы там что-то вытянем из кубышки — и проживем». Но в январе-феврале этого не будет. У нас будут увольнять людей, у нас будет складываться промышленность, у нас будут уменьшаться поступления в бюджет, у нас на цене газа и энергоносителей будет массово складываться экономика», — предупредил Богдан.

Прогноз апокалиптический. И тут можно вспомнить, что Богдан не питает к Зеленскому тёплых чувств, несмотря на то, что в прошлом он был другом президента.

Также можно вспомнить о прогнозах украинских и российских экспертов, которые с 2014 года с завидным постоянством пророчили если не распад Украины, то свержение пятого президента Петра Порошенко. Но проходил 2014, за ним — 2015, а потом и остальные годы, а Украина всё никак не разваливалась, да и Порошенко покинул президентское кресло лишь после проигрыша очередных выборов в 2019 году. Олег Неменский: люди устали от безграмотности Зеленского, поэтому Разумков пытается его спасти © РИА Новости, Нина Зотина

При этом он по-прежнему остаётся одним из самых популярных политиков на Украине и самым опасным противником действующего главы государства.

Тем не менее, на долю нынешней украинской власти действительно пришлись уникальные испытания: и речь не только о галопирующей цене на газ. До этого президенту Зеленскому и правительству Дениса Шмыгаля пришлось столкнутся с пандемией. Подобных вызовов в истории президентов и правительств независимой Украины не было.

В результате и без того слабая украинская экономика получила сильный удар. А мировой энергетический кризис и вовсе добил её.

«Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», — заявила 13 декабря бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

Она обвинила во всём искусственно созданный, по её словам, энергетический кризис, который вызвал «колоссальную инфляцию».

«Вы знаете, что цены уже непосильны не только для пенсионеров, но и для части среднего класса? Что цены на пищевые продукты зашкаливают», — подчеркнула Тимошенко.

Она заявила, что «на этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат».

В похожих условиях в развитых странах правительства уходят в отставку и объявляются досрочные парламентские выборы. Но — не на Украине.

«Он будет делать все возможное, чтобы этот сценарий не состоялся. Да, его положение в Верховной Раде непростое, но все же оно лучше, чем те результаты, которые могут привести новые выборы. Но и в целом пока основные задачи, которые ставят Зеленский и его команда, нынешний состав Верховной Рады выполняет. Никаких оснований для досрочных выборов нет», — заявил в комментарии изданию Украина.ру политолог Олег Неменский.

Однако, как свидетельствует опыт четвёртого президента Виктора Януковича, внеочередные выборы как в парламент, так и президента могут назначаться и против воли легитимного главы государства. Последний к моменту выборов как правило находится в изгнании.

Об опыте Януковича в интервью изданию Украина.ру вспомнил и украинский экономист Александр Охрименко. Он отметил, что Зеленский, как и Янукович, пытается бороться с украинскими олигархами.

«Я не знаю, конечно, получится, не получится — это вопрос отдельный. Потому что Янукович ведь тоже борьбу затеял, чтобы поделить олигархов, если уж на то пошло. А получилось, поделили его», — отметил он. Александр Охрименко: После конфликта с Зеленским олигархи в любом случае лишатся части бизнеса © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

Подытоживая можно отметить, что вероятность внеочередных президентских выборов на Украине напрямую зависит от того, удастся ли Зеленскому победить или хотя бы договориться с олигархами, а также справиться с инфляцией.

Если этого не случится, Зеленскому придётся привыкать давать пресс-конференции из-за рубежа.